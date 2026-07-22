Cannabis medicinal: Mendoza habilitó al ISCAMEN para realizar los análisis y control de calidad.

En el marco del proceso de consolidación de la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial , el Gobierno de Mendoza autorizó formalmente al laboratorio del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) para ejecutar análisis cromatográficos y controles de calidad sanitaria en toda la provincia.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, responde a la necesidad de dotar a la jurisdicción de capacidad analítica propia y garantizar los estándares de trazabilidad exigidos para los derivados vegetales y formulaciones elaboradas.

Para dar cumplimiento a esta tarea, el laboratorio del ISCAMEN puso en funcionamiento un sistema de cromatografía líquida de alta performance (HPLC) .

Cannabis medicinal: el ISCAMEN será el laboratorio donde se realicen los análisis y controles de calidad.

Esta tecnología especializada permitirá realizar la determinación de perfiles de cannabinoides y la evaluación de potencia tanto en material vegetal crudo como en extractos y productos terminados.

Asimismo, la provincia respaldó la adquisición de estándares analíticos, la adecuación de infraestructura específica y la capacitación técnica del personal abocado a la realización de estos estudios.

Respaldo oficial para fiscalización e investigación

Según lo dispuesto en la normativa, los análisis cromatográficos llevados a cabo por el organismo tendrán validez oficial y podrán ser utilizados en:

Procedimientos de control sanitario y trazabilidad de cultivos y productos.

Tareas de fiscalización y auditoría técnica a cargo del Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial.

Proyectos de investigación científica y evaluación técnica promovidos por entidades públicas y privadas.

Foto: Cristian Lozano

Trabajo articulado

La resolución faculta al Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI) a trabajar de manera coordinada con el ISCAMEN para fijar los protocolos técnicos, las metodologías de análisis y las normas operativas que regirán las inspecciones.

Por su parte, el laboratorio estará obligado a mantener pautas estrictas de calibración, resguardo de muestras y control de calidad continuo.