Cómo funcionará el sistema de robots que llegó a las farmacias de los hospitales mendocinos

Cómo funcionará el sistema de robots que llega a las farmacias de los hospitales mendocinos.

La modernización del sistema de salud pública de la provincia de Mendoza dio un paso decisivo con el arribo de los primeros sistemas de robots de dispensación de medicamentos . La medida, anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo durante su discurso del pasado 1 de mayo, comenzará a implementarse de forma inmediata en ocho hospitales públicos de la provincia .

Lejos de la imagen de androides caminando por los pasillos, estos "robots" de farmacia son, en realidad, complejos armarios inteligentes y dispensadores automatizados de alta precisión diseñados para digitalizar y asegurar de extremo a extremo la cadena de suministro de fármacos.

El nuevo equipamiento automatizado redefine el circuito que realiza un medicamento desde que el hospital lo adquiere hasta que el enfermero lo administra en la cama del paciente. El sistema funciona bajo un esquema de tres fases integradas:

Cuando los fármacos llegan al hospital, el personal escanea su código de barras. El sistema automatizado registra de forma inmediata el lote, la fecha de vencimiento y la cantidad de dosis. A partir de ese momento, el "cerebro" del robot sabe exactamente qué hay, dónde está y cuándo vence cada unidad, eliminando las pérdidas por productos vencidos en las estanterías.

2. Integración directa con la Receta Electrónica

Los dispensadores no funcionan de manera aislada, sino que están conectados en red con el sistema de prescripción del hospital. Cuando un médico carga la receta digital para un paciente internado, esa orden viaja de manera automática y en tiempo real al armario robotizado del sector correspondiente (como terapia intensiva, guardia o quirófano).

3. Retiro seguro mediante biometría

Para retirar el medicamento, el personal de enfermería o farmacia debe identificarse en el dispositivo mediante su huella dactilar, tarjeta magnética o código personal.

El sistema habilita únicamente el compartimento exacto donde se encuentra la dosis recetada.

Si se intenta retirar un medicamento equivocado, el armario permanece bloqueado, eliminando por completo el riesgo de confusión visual entre ampollas o cajas de aspecto similar.

Así son los modernos armarios inteligentes que dispensarán los medicamentos.

"Fue un gran desafío logístico de distribución y descarga así como de necesidad de infraestructura hospitalaria. Esta es la primera etapa, ahora continuamos con el plan de implementación que es una tarea compleja que requiere la integración de software a nuestra historia clínica para que puedan encontrarse 100% operativos", explicó en diálogo con Sitio Andino, Marcela Musse, del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión.

Además, la funcionaria destacó: "Debemos enfocarnos en las tareas de configuración de carga, niveles de seguridad de acceso al medicamento e integración de software para la validación farmacéutica que es la principal ventaja de estos dispositivos: la seguridad del paciente".

El objetivo es que en el 2027, todos los servicios hospitalarios cuenten con dispensación en dosis unitaria y cada medicamento estará correctamente identificado en su envase individual.

Mendoza a la vanguardia nacional: un despliegue sin precedentes

Por otro lado, Musse dimensionó la importancia federal de este avance: "Mendoza es la primera provincia que va a contar en el sistema de salud público con 21 dispositivos distribuidos en 8 hospitales. Lo novedoso es que se realice una implementación numerosa y en varios sitios en simultáneo. Es un gran desafío logístico".

Este esfuerzo logístico sin precedentes cubrirá de manera estratégica el mapa sanitario de la provincia. De acuerdo con la información brindada por Musse, los ocho efectores públicos seleccionados para esta primera gran etapa de digitalización son:

Hospital Central (Capital)

Hospital Notti (Guaymallén)

Hospital Lagomaggiore (Capital)

Hospital Perrupato (San Martín)

Hospital Schestakow (San Rafael)

Hospital Scaravelli (Tunuyán)

Hospital Paroissien (Maipú)

Hospital Saporiti (Rivadavia)

Los dispositivos se instalarán en ocho nosocomios de Mendoza, entre ellos, el hospital Central. Foto: Yemel Fil

"Permitirá mejorar sustancialmente el cuidado del paciente internado destinando mas tiempo para su atención al poder delegar tareas de control de stock, trazabilidad y distribución de medicamentos que de otra manera insumen mucho tiempo a los farmacéuticos. Asi mismo, el equipo de enfermería podrá contar con el medicamento seguro en el sitio de utilización mejorando sus condiciones laborales y los tiempos de atención al paciente", explicó la funcionaria.

También trazó una comparativa con otros distritos del país para reflejar el alcance federal de la iniciativa mendocina: "Otras provincias como San Juan o San Luis han podido implementarlo, pero lo han hecho en un único centro hospitalario".

Mayor seguridad para el paciente y un ahorro millonario para Mendoza

Esto es un trabajo que se ha planificado y ejecutado a través del un proyecto provincial para una farmacoterapia segura y efectiva. Este proyecto se desarrolla desde Epidemiología en equipo con la Dirección de Farmacologìa y con los farmacéuticos hospitalarios de toda la provincia.

La incorporación de esta tecnología apunta a resolver de raíz las ineficiencias logísticas históricas de los centros de salud estatales. Los beneficios se dividen en dos pilares fundamentales:

Trazabilidad de punta a punta: el Ministerio de Salud podrá monitorear el recorrido exacto de cada ampolla o comprimido. Se sabrá con precisión quién compró el medicamento, qué robot lo almacenó, qué profesional lo retiró y a qué paciente le fue administrado.

Eficiencia fiscal: al optimizar las compras públicas en base a consumos reales y evitar el desperdicio de stock, el Gobierno provincial estima un ahorro superior a los 8,2 millones de dólares anuales en el presupuesto destinado a insumos médicos.

Con esta ambiciosa red de 21 dispositivos activos en simultáneo, Mendoza se consolida formalmente en el mapa nacional de la salud digital, apostando por un servicio más eficiente, transparente y, sobre todo, seguro para cada mendocino.