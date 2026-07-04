En Mendoza investigan una vacuna para prevenir una peligrosa infección hospitalaria en adultos mayores

La provincia de Mendoza tiene un papel destacado en una investigación internacional que busca cambiar el abordaje de una de las infecciones intrahospitalarias más preocupantes en adultos mayores. Se trata de una acción para combatir a Clostridioides difficile , una bacteria que puede provocar cuadros intestinales severos en personas con antecedentes de hospitalización o uso reciente de antibióticos.

El estudio, impulsado por Equipo Ciencia junto con una red de centros de investigación clínica del país, convocará a 30.000 voluntarios mayores de 65 años en todo el mundo , de los cuales 4.000 serán argentinos . El objetivo es determinar si la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad , disminuir las complicaciones y reducir las hospitalizaciones en una población considerada de alto riesgo.

" Clostridioides difficile (CD) es una bacteria que representa un problema muy importante dentro del ámbito hospitalario y de los sistemas de salud, especialmente en adultos mayores”, señaló el Dr. Gonzalo Perez Marc (MN 110.813), médico especialista en Investigación Clínica Farmacológica .

De acuerdo con el profesional, CD puede aparecer después de internaciones, tratamientos con antibióticos o contactos frecuentes con centros de atención médica. Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la estrecha relación entre esta infección y el uso de antibióticos . Si bien estos medicamentos son fundamentales para tratar infecciones bacterianas, también pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal , permitiendo que la bacteria prolifere y libere toxinas que afectan el colon.

Según explicó el también Director General de Equipo Ciencia a SITIO ANDINO, los síntomas iniciales pueden parecer leves, aunque la enfermedad puede evolucionar rápidamente. "En los cuadros más leves puede producir diarrea, fiebre, dolor abdominal y pérdida del apetito. Pero en los casos severos puede causar colitis pseudomembranosa, sepsis, perforación intestinal, megacolon tóxico e incluso la muerte", advirtió.

Por ese motivo, la investigación apunta a una estrategia preventiva: una vacuna. “Hasta ahora, cuando la infección aparece, se trata principalmente con antibióticos, lo cual puede formar parte del mismo círculo que queremos evitar. Una vacuna efectiva podría permitirnos anticiparnos al problema y reducir infecciones graves, complicaciones e internaciones", sostuvo.

Cómo es el estudio que también se desarrolla en Mendoza

El ensayo corresponde a una Fase 3, una de las etapas más importantes dentro del desarrollo de una vacuna, ya que busca confirmar en miles de personas los resultados obtenidos en estudios anteriores respecto de su seguridad y eficacia.

Se trata de un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, diseñado bajo estrictos estándares científicos y éticos. En concreto, los participantes recibirán dos dosis de la vacuna, separadas por un intervalo de seis meses, y posteriormente tendrán un seguimiento médico cercano durante aproximadamente tres años y medio. El objetivo es comprobar si la inmunización logra prevenir la enfermedad o disminuir su gravedad.

Entre los criterios para participar se encuentran:

Personas de 65 años o más.

Antecedentes de hospitalización durante el último año.

de durante el último año. Uso reciente de antibióticos.

Múltiples consultas al sistema de salud.

La Clínica de Cuyo, uno de los centros elegidos

Además de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba y Salta, Mendoza integra la red nacional de investigación. En la provincia, el estudio se lleva adelante en la Clínica de Cuyo, una participación que refuerza el posicionamiento local dentro de la investigación clínica.

Dr. Gonzalo Perez Marc, Director General de Equipo Ciencia. Foto: Gentileza Equipo Ciencia.

El investigador explicó que la elección no fue casual. "Mendoza fue elegida porque cuenta con infraestructura médica, equipos profesionales capacitados y una población que puede contribuir de manera muy valiosa a una investigación de estas características. Para un estudio internacional de Fase 3 es fundamental trabajar con centros que tengan experiencia, capacidad operativa y cercanía con la comunidad."

Asimismo, destacó que incorporar centros de distintas provincias permite que la investigación tenga un verdadero alcance federal. "Argentina tiene una tradición importante en investigación clínica y este tipo de estudios permite que más personas puedan acceder a información, evaluación médica y eventualmente participar como voluntarias."

Cómo se protege a quienes participan del ensayo

Uno de los principales desafíos de la investigación clínica es transmitir confianza a quienes podrían formar parte del estudio. Frente a las dudas que suelen generar los ensayos clínicos, el especialista remarcó que existen múltiples mecanismos para garantizar la seguridad de los participantes.

"Nadie participa de un estudio sin haber recibido una explicación detallada y sin haber firmado un consentimiento informado."

Además, aclaró que la participación es completamente voluntaria y que cualquier persona puede abandonar el estudio cuando lo desee, sin que ello afecte su atención médica habitual.

El seguimiento incluye controles médicos periódicos, visitas presenciales, contactos telefónicos o mediante telemedicina y un sistema de registro para informar cualquier síntoma, mientras que todas las investigaciones cuentan con la aprobación de comités de ética y de las autoridades regulatorias correspondientes.

Qué podría cambiar si la vacuna demuestra ser efectiva

Aunque la vacuna ya mostró resultados alentadores en fases anteriores respecto de su seguridad y de la capacidad para generar respuesta inmunológica, los investigadores insisten en que aún es necesario demostrar su eficacia definitiva mediante este estudio internacional.

"En investigación clínica no alcanza con una señal prometedora: hay que demostrarlo con datos sólidos, en estudios bien diseñados y con seguimiento adecuado", remarcó Perez Marc.

Una investigación internacional busca cambiar el abordaje de una de las infecciones intrahospitalarias más preocupantes en adultos mayores. Foto: Yemel Fil

Si los resultados son positivos y la vacuna obtiene aprobación, podría convertirse en una herramienta clave para prevenir infecciones intrahospitalarias en una población especialmente vulnerable.

"Una vacuna contra Clostridioides difficile permitiría sumar una herramienta preventiva frente a una infección que hoy puede ser grave, recurrente y difícil de tratar, sobre todo en adultos mayores. Para estos pacientes podría significar evitar internaciones prolongadas y un deterioro importante en su calidad de vida".

El especialista subrayó que el desafío de la medicina actual es anticiparse a las enfermedades y no solamente tratarlas cuando ya aparecieron. "La medicina del futuro no puede apoyarse únicamente en tratar enfermedades cuando ya ocurrieron. Cada vez más necesitamos herramientas para anticiparnos. En ese sentido, una vacuna efectiva podría cambiar la forma en que abordamos este problema”, finalizó.

Quienes se encuentren interesados en conocer más sobre el estudio pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 11-2623-1177, ingresando al sitio web equipociencia.com o por email a [email protected]