Envejecimiento: Mendoza cambia la atención de los adultos mayores en hospitales públicos

La provincia de Mendoza puso en marcha el Plan de Abordaje Integral de loas Adultos Matores ante un escenario demográfico ineludible. Hoy, el 16% de los mendocinos supera los 65 años, pero escalará al 24% para 2030-2035 . Ante este panorama, se busca garantizar un envejecimiento saludable abriendo unidades especializadas en hospitales públicos .

Envejecimiento saludable: se estima que en el 2035 el 24% de la población mendocina superará los 65 años.

Uno de los pilares más importantes del plan estratégico dado a conocer por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, contempla la reestructuración y adecuación edilicia dentro de los principales hospitales de Mendoza .

Frente a esto, el médico clinico, geriatra y responsable del Programa del adulto mayor en la provincia, Marcelo Barcenilla , anticipó en diálogo con Aconcagua Radio el trabajo que se realizará a futuro, para ofrecer una atención personalizada y preferencial :

Unidades Geriátricas de Agudos: se habilitarán bloques de tres o cuatro camas específicas en efectores de alta complejidad como el Hospital Central, el Hospital Lagomaggiore, el Hospital Lencinas y el Hospital Schestakov en la Zona Sur. Estas unidades dispondrán de médicos y personal de enfermería altamente capacitados en el área.

Unidades Geriátricas de Mediana Estancia: destinadas de forma exclusiva a la rehabilitación de pacientes mayores que requieran recuperación tras sufrir eventos de salud complejos, tales como fracturas de cadera o accidentes cerebrovasculares (ACV) . Actualmente, este servicio centralizado funciona en el Hospital Lencinas, pero el plan contempla expandir las unidades hacia el Valle de Uco y la Zona Sur para garantizar una cobertura equitativa.

Unidades de Psicogeriatría: espacios diseñados para el abordaje integral de adultos mayores con patologías psiquiátricas y comorbilidades crónicas derivadas de trastornos como el tabaquismo, adicciones o etilismo crónico. El nodo principal se proyecta en el Hospital El Sauce, sumando también dispositivos de atención en el Este provincial, la Zona Sur y el Valle de Uco.

hospital-centraljpg.webp Los grandes hospitales de Mendoza contarán con servicios especializados para la atención de los adultos mayores.

Formación profesional y creación de la primera residencia provincial

Para sostener este cambio de paradigma en la atención, la Provincia dio un paso histórico con la apertura de la primera Residencia en Geriatría y Gerontología de Mendoza, convirtiéndose en una de las pocas jurisdicciones del país en contar con este espacio de formación en el sistema público, exceptuando a la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, las acciones de capacitación ya alcanzaron la primera línea del sistema de salud. Desde mayo y con continuidad asegurada hasta diciembre, se dictan formaciones en temáticas generales de Geriatría destinadas a todos los médicos de atención primaria que desempeñan tareas en los Centros de Salud (CAPS) y en consultorios externos hospitalarios.

El plan también abarca la preparación del personal de los servicios de guardia y del Servicio Coordinado de Emergencias para optimizar las respuestas ante urgencias geriátricas desde un enfoque integral.

Embed Mendoza se prepara para un cambio demográfico que ya es una realidad. Con más personas viviendo más años, el sistema sanitario incorpora nuevas herramientas para acompañar esta etapa de la vida con una atención más adecuada, accesible y especializada. pic.twitter.com/ncIhLBnUe2 — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) June 15, 2026

Estilo de vida y entrenamiento de fuerza: las claves de la prevención

Por otro lado, Barcenilla, médico clínico, geriatra y responsable del programa del adulto mayor en la provincia, remarcó que para alcanzar una longevidad verdaderamente saludable es indispensable implementar estrategias de prevención médica entre los 45 y los 50 años de edad.

Según el especialista, el quiebre de la jubilación suele arrastrar una "declinación vital" si no se estimulan adecuadamente los hábitos diarios.

Más allá de una alimentación equilibrada y de la estimulación cognitiva -denominada como "gimnasia cerebral"-, Barcenilla hizo especial hincapié en la relevancia del entrenamiento de la fuerza muscular.

gimnasio actividad física ejercicio salud bienestar deportes pesa musculos musculatura 1 Marcelo Barcenilla hizo especial hincapié en la relevancia del entrenamiento de la fuerza muscular.

"El fortalecimiento de grupos musculares clave como los cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y gemelos resulta fundamental para contrarrestar la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento", explicó el profesional.

Mantener estos niveles de fuerza es lo que garantiza que las personas mayores conserven la autonomía para realizar de forma independiente las actividades de la vida diaria, tales como sentarse, pararse o higienizarse.,

Ciudades amigables: una mirada social contra el edadismo

El programa provincial excede la órbita de los hospitales y se articula de forma directa con la Dirección del Adulto Mayor y los municipios mendocinos bajo el lema de Ciudad Amigable para las Personas Mayores. El propósito final es propiciar una inclusión social auténtica y combatir activamente el edadismo.

Para cumplir esta meta, se coordinan talleres de memoria, teatro, tango y espacios recreativos, complementados con pautas de buenas prácticas de atención preferencial en entornos financieros y gubernamentales. En materia de espacio público, se promueve el diseño de plazas saludables provistas de baños públicos y bancos de descanso intermedios para facilitar la movilidad de los adultos mayores.

Finalmente, el plan impulsa la participación social activa y esquemas laborales de modalidad part-time para jubilados que deseen reinsertarse, tales como el dictado de clases de apoyo escolar por parte de docentes jubiladas, el asesoramiento financiero part-time a cargo de exgerentes bancarios, o la participación de los mayores en comisiones directivas de clubes de barrio y organizaciones vecinales.