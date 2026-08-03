Paro docente: clases normales en Mendoza y otras cuatro jurisdicciones

La actividad se desarrolló con normalidad este lunes en Mendoza (imagen de archivo).

El paro nacional docente convocado por CTERA tuvo un impacto prácticamente nulo en Mendoza , donde las clases se desarrollaron con normalidad en todos los niveles educativos , según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con datos relevados a Sitio Andino por el Ministerio de Capital Humano, Mendoza fue una de las cinco jurisdicciones del país en las que se garantizó el piso mínimo del 75% de prestación del servicio educativo , tal como establece la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como actividad esencial .

En ese grupo también se ubicaron Santa Fe, San Luis, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires , donde el Gobierno nacional constató un nivel de funcionamiento que permitió el dictado de clases sin mayores inconvenientes.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aseguraron que la actividad se desarrolló con total normalidad en toda la provincia , a pesar de la medida convocada a nivel nacional.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, informó que las actividades en las escuelas de Mendoza fueron normales este lunes.

Uno de los factores que explicó el nulo acatamiento fue que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) no convocó al paro, sino que impulsó una “jornada de visibilización” con una concentración en el Nudo Vial.

La protesta tuvo como eje el reclamo por la reapertura de la paritaria nacional docente, que el Gobierno de Javier Milei no convocó desde el inicio de su gestión, así como también la exigencia de mayor envío de fondos nacionales a las provincias.

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Cuál fue el acatamiento al paro en otras provincias

El escenario en Mendoza contrastó con lo ocurrido en otras jurisdicciones del país, donde el nivel de acatamiento fue considerablemente más alto, especialmente en distritos gobernados por la oposición.

Según datos preliminares del Gobierno nacional, la mayor adhesión al paro se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, donde la medida tuvo impacto en el dictado de clases.

En esos distritos, además, se produjeron tensiones entre Nación y autoridades provinciales, en particular por los controles que intentó realizar la Secretaría de Trabajo para verificar el cumplimiento del piso mínimo de actividad.

Contundente #ParoNacionalDocente de #CTERA con altísimo acatamiento en todo el país y una masiva movilización.



Exigimos Paritaria Nacional Docente, restitución del FONID, más financiamiento educativo y salarios dignos.#PorLaPública



Info https://t.co/XituEqASTA pic.twitter.com/QnQ4ehWDk3 — CTERA (@cteracta) August 3, 2026

Durante la jornada, el Ejecutivo desplegó un operativo de relevamiento en escuelas de distintas provincias, con el objetivo de constatar si se respetaba el porcentaje mínimo del 75% de funcionamiento.

Desde la Casa Rosada remarcaron que el cumplimiento de ese piso es obligatorio en el marco de la Ley 27.802, que establece a la educación como servicio esencial, y advirtieron que podrían aplicarse sanciones en caso de incumplimientos.

El relevamiento incluyó verificación de establecimientos abiertos y cerrados, niveles de asistencia docente y distintas situaciones registradas en cada institución, aunque en algunos casos se denunciaron obstáculos para acceder a la información.

Por qué CTERA convocó a un paro docente este 3 de agosto

La medida de fuerza fue impulsada por CTERA en reclamo de una nueva convocatoria a la paritaria nacional docente, instancia que definía el salario mínimo del sector y que actualmente se encuentra suspendida.

Entre los principales reclamos del gremio se destacan:

Recomposición salarial para los docentes

Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)

Mayor financiamiento educativo

Inversión en infraestructura escolar y programas sociales

Actualmente, según los sindicatos, el salario mínimo docente ronda los $500.000, un monto que consideran insuficiente frente a la inflación.