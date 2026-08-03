3 de agosto de 2026
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Tadeo García Zalazar

Tadeo García Zalazar priorizó la gestión por sobre la campaña preelectoral hacia 2027

Tadeo García Zalazar defendió las PASO a nivel provincial, pero no las nacionales. "La gente no tiene la cabeza puesta en cuáles van a ser las opciones electorales de 2027", aseguró.

Tadeo García Zalazar respaldó la eliminación de las PASO a nivel nacional. Foto: Dani Cano.

Tadeo García Zalazar respaldó la eliminación de las PASO a nivel nacional. Foto: Dani Cano.

 Por Florencia Martinez del Rio

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, se refirió este lunes a las especulaciones sobre el armado político de cara a las elecciones 2027, defendió las PASO a nivel provincial, pero sostuvo que aún es pronto para lanzar campaña electorales.

"Hay que separar los temas de coyuntura de los temas de agenda de gestión. Cualquier candidatura, sobre todo de quienes tenemos aspiraciones y estamos en el Gobierno, tiene que ver con la gestión", afirmó el funcionario que mantiene intenciones de suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación.

El ministro hizo estas declaraciones al hablar con la prensa tras presentar ante un plenario de comisiones el proyecto del Ejecutivo para modificar la Ley Nº 9545 y ampliar los fines del Fondo Escolar Permanente, con el objetivo de impulsar el acceso a la vivienda por parte de docentes y celadores.

La agenda nacional y las elecciones PASO

García Zalazar, consultado sobre la relación entre el Gobierno provincial y la administración de Javier Milei, indicó que serán analizados aquellos temas que tengan impacto sobre Mendoza y destacó el trabajo de los legisladores nacionales en esa agenda. Como ejemplo mencionó el debate sobre una eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.

Al respecto, ratificó la postura del oficialismo mendocino: "Creemos que es una estrategia correcta eliminar las PASO a nivel nacional, no así a nivel provincial, donde siempre hubo oferta electoral y competencia en las primarias".

"La gente no está pensando en las elecciones"

El ministro también coincidió con las declaraciones del intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, quien había advertido que la campaña electoral comenzó demasiado temprano. "Comparto esa apreciación. La gente no tiene la cabeza puesta en cuáles van a ser las opciones electorales de 2027. Hoy la agenda pasa por otro lado y tiene otras prioridades", sostuvo García Zalazar.

Respecto de las críticas formuladas por Costarelli hacia Luis Petri -otro de los interesados en gobernar Mendoza-, quien cuestionó su falta de experiencia en cargos ejecutivos para gobernar la provincia, el ministro de Educación evitó tomar posición: "Eso lo va a evaluar la gente. Cada uno tiene sus antecedentes para mostrar y finalmente quienes ponen eso en la balanza son los mendocinos".

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