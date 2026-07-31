Cornejo habló de los presos del streaming: "Son bien tontos en ponerse en evidencia"

Cornejo se refirió a la polémica en San Felipe que se hizo viral.

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este viernes a la polémica generada por el video de presos mendocinos en un streaming y afirmó que la Provincia aguarda una definición de Nación para contar con las herramientas para el bloqueo de celulares en las cárceles. Además, cuestionó a los internos que protagonizaron el episodio viral y defendió las medidas adoptadas por la provincia.

El mandatario explicó que el ingreso de teléfonos a los penales es difícil de evitar por completo , pero insistió en que el problema de fondo es la imposibilidad de bloquear las líneas.

“ Es muy fácil ingresar un celular a la cárcel. Entra en un bolsillo ”, sostuvo, y remarcó que la solución pasa por impedir su funcionamiento. En ese sentido, señaló que la provincia elevó hace un mes un pedido al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para facilitar la obstrucción de los equipos.

Según detalló, actualmente no existe una normativa que habilite el bloqueo de señales en cárceles provinciales , ya que las resoluciones vigentes (del Ministerio de Seguridad de la Nación) solo alcanzan a establecimientos carcelarios federales. “ No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos, porque necesitamos una resolución nacional ”, afirmó.

Los presos que se hicieron virales fueron trasladados a la cárcel de Cacheuta.

En ese sentido, reveló que la cartera que conduce Mercedes Rus elevó una propuesta al organismo nacional para "bloquear todos los teléfonos que se identifiquen adentro de la cárcel", que es potestad de las empresas de telefonía, las que solo pueden intervenir bajo órdenes del ENACOM. Concretamente, la misma resolución para penitenciarías federales, apuntada a las cárceles de jurisdicción provincial.

“Estamos esperando una respuesta” para avanzar con un sistema que permita identificar y desactivar líneas activas dentro de los penales, planteó.

“Son bien tontos en ponerse en evidencia”

En relación al episodio que desató la polémica, Cornejo fue tajante con los internos que participaron de la videollamada. “Son bien tontos en ponerse en evidencia”, lanzó, en referencia a la viralización del video.

El gobernador consideró que el hecho expone vulnerabilidades del sistema penitenciario, aunque insistió en que el problema no es exclusivo de Mendoza. “Ocurre en todas las penitenciarías provinciales”, afirmó.

Al mismo tiempo, volvió a remarcar que sin la intervención de las empresas de telefonía y del Estado nacional será difícil erradicar el uso de celulares intramuros, ya que el bloqueo depende de decisiones regulatorias externas a la provincia.

Alfredo Cornejo se refirió a la polémica que protagonizaron presos del penal San Felipe. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El caso que desató el escándalo en el penal San Felipe

El episodio al que hizo referencia Cornejo ocurrió el fin de semana, cuando un grupo de presos del penal San Felipe apareció en una videollamada con el streamer Valentín Melo a través de la plataforma OmeTV.

Durante el intercambio, los internos revelaron que estaban alojados en la cárcel mendocina, lo que rápidamente generó repercusiones y encendió alarmas dentro del Servicio Penitenciario.

A partir de ese hecho, se inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial, y se realizaron requisas en el pabellón. Como resultado, se secuestraron al menos cinco celulares y se identificó a los responsables. Los internos involucrados fueron trasladados a un pabellón de máxima seguridad, específicamente al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP) de la cárcel de Cacheuta, donde cumplirán un régimen más estricto.

No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario.



Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones. pic.twitter.com/ickcKMzBNd — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) July 30, 2026

La ministra Mercedes Rus explicó que los presos serán sancionados y perderán beneficios penitenciarios, además de enfrentar sumarios administrativos que impactarán en futuras evaluaciones.

En paralelo, el Gobierno provincial destacó que los controles se intensificaron en los últimos meses, con medidas como: