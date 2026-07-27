Ruta 7: el Gobierno nacional adjudica el tramo Mendoza y avanza la concesión por 20 años

Esta semana se adjudicará la obra de remodelación de la Ruta 7.

Las gestiones para transferir a privados el mantenimiento y la operación de la Ruta Nacional 7 en Mendoza entran en una etapa clave . Alfredo Cornejo confirmó que el Gobierno nacional avanzará esta semana en la adjudicación del tramo por un período de 20 años . Se trata de una vía estratégica para la conexión con Chile y el comercio exterior de la provincia .

En un encuentro en Casa de Gobierno con el embajador de la República de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, Cornejo señaló que la Nación adjudicará en los próximos días la concesión del corredor mendocino de la RN7 , en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

El esquema prevé que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento, la explotación y eventuales obras , bajo supervisión estatal. Entre los oferentes hay dos firmas locales, lo que también abre expectativas en el sector empresarial mendocino .

Nos reunimos con el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, con quien analizamos oportunidades para mejorar la conectividad, fortalecer la integración energética y avanzar en minería y turismo. Estamos convencidos de que debemos profundizar la agenda común que… pic.twitter.com/6qjEeyNOns

La traza incluida abarca 329 kilómetros divididos en dos tramos , desde el límite con San Luis hasta la conexión con Chile, consolidando a la RN7 como uno de los principales corredores logísticos del país .

Remodelan la Ruta Nacional 7: obras, peajes y control por resultados

El modelo impulsado por el Gobierno nacional apunta a un sistema sin subsidios, con financiamiento a través de peajes y gestión privada, en línea con la política de reestructuración del sistema vial.

Esta semana se adjudicará la mega obra por la remodelación de la Ruta Nacional 7, tramo Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Entre las intervenciones previstas se destacan:

Construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Uspallata.

sobre el arroyo Uspallata. Mejoras en la rotonda de empalme entre las rutas 7 y 149.

Implementación de sistemas de cobro electrónico como TelePASE y Free Flow.

Además, las empresas adjudicatarias deberán garantizar condiciones óptimas de transitabilidad antes de aplicar tarifas, bajo un esquema de control por resultados a cargo de Vialidad Nacional.

Un corredor clave para la integración con Chile

La definición sobre la RN7 se da en paralelo a una agenda más amplia de integración entre Mendoza y Chile, donde la conectividad terrestre aparece como uno de los ejes centrales.

Durante la reunión con el embajador chileno, Cornejo remarcó la necesidad de mejorar la infraestructura en los pasos fronterizos, en particular en el sistema Cristo Redentor, considerado el más importante entre ambos países.

En ese marco, también se analizó la posibilidad de avanzar en esquemas de concesión que garanticen servicios clave como el despeje de nieve, un factor determinante para la operatividad del corredor durante el invierno.

Remodelarán la Ruta Nacional 7, desde el límite con San Luis a la frontera con Chile. Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Integración regional entre Mendoza y Chile: energía, minería y transporte

Más allá de la Ruta 7, la agenda bilateral incluye otros ejes estratégicos. La energía, la minería y la conectividad aérea forman parte de los proyectos conjuntos que buscan fortalecer la relación entre ambos países.

En ese sentido, el Gobierno provincial también viene promoviendo inversiones vinculadas a la minería, especialmente en cobre, y acuerdos energéticos que permitan aprovechar la complementariedad entre Argentina y Chile.

Ambas jurisdicciones buscan consolidar un vínculo estratégico que trascienda lo comercial y se proyecte como eje clave del desarrollo regional.