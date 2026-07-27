Sergio Uñac confirmó sus aspiraciones presidenciales y apuntó a la crisis de las provincias

Las definiciones del senador nacional Sergio Uñac sobre su futuro político confirmaron que trabaja para competir en las elecciones presidenciales de 2027 . En diálogo con SITIO ANDINO durante su visita a Malargüe , el dirigente ratificó su intención de se r precandidato por el Partido Justicialista y llamó a renovar el peronismo sin perder su identidad histórica.

Las recientes definiciones del senador nacional Sergio Uñac volvieron a ubicar su nombre en el tablero político nacional . Con un discurso enfocado en el desarrollo productivo, el fortalecimiento del federalismo y la minería como una herramienta estratégica para el crecimiento , el exgobernador de San Juan no disimula sus aspiraciones de competir por la Presidencia de la Nación y comenzó a recorrer distintas provincias con ese objetivo.

En ese marco, y luego de mantener reuniones con intendentes y referentes del Partido Justicialista en el Sur de Mendoza, Sergio Uñac dialogó con SITIO ANDINO en Malargüe , donde aseguró que el momento político obliga a la dirigencia a volver la mirada hacia el interior del país.

El legislador nacional sostuvo que las provincias necesitan recuperar protagonismo en la construcción de un proyecto nacional y cuestionó el rumbo económico del Gobierno Nacional . Durante la entrevista señaló que existen "errores actuales" que repercuten directamente sobre las economías regionales y profundizan la crisis que atraviesan numerosos sectores productivos.

Según expresó, esa situación se refleja en un escenario de abandono para muchas provincias, con "empresarios que están en proceso de desaparición" debido a la recesión y las dificultades económicas, una realidad que, afirmó, también termina golpeando a los trabajadores y al empleo.

Renovación y nuevos actores en el peronismo nacional

Consultado sobre el escenario electoral de 2027, Sergio Uñac confirmó que mantiene firme su decisión de participar en la interna del peronismo. "Voy a ser un precandidato a presidente dentro de mi espacio, que es el Partido Justicialista", reiteró.

Al mismo tiempo, explicó que su recorrido por distintas regiones del país apunta a elaborar un diagnóstico profundo sobre una Argentina que, a su entender, enfrenta problemas que exceden lo económico y financiero, alcanzando con mayor intensidad el tejido social.

Respecto del futuro del peronismo, consideró que el espacio político debe adaptarse a los nuevos tiempos para recuperar competitividad electoral. "El peronismo debe ayornarse a la realidad, sin perder la esencia ni la doctrina", afirmó, al sostener que también será necesario incorporar nuevos nombres, dirigentes y liderazgos que representen una renovación capaz de mostrar la mejor versión del movimiento justicialista.