La Provincia de Mendoza impulsa un plan de descarbonización para fortalecer las políticas contra el cambio climático

Políticas locales de mitigación y adaptación al cambio climático en la provincia de Mendoza.

La Provincia de Mendoza reunió a representantes de los 18 departamentos para relevar las políticas locales de mitigación y adaptación al cambio climático . El objetivo es construir una estrategia común con metas y acciones a largo plazo.

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en la elaboración del Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático (PPDyACC) al realizar el segundo encuentro de la Mesa Interjurisdiccional , un espacio que reunió a representantes de municipios de toda la provincia para avanzar en una estrategia climática construida de manera participativa.

La iniciativa, impulsada por la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente , busca integrar las acciones que cada departamento desarrolla o proyecta en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, con el fin de consolidarlas en una política pública provincial de largo plazo.

Durante la jornada, los equipos técnicos trabajaron junto a referentes municipales para identificar y sistematizar iniciativas vinculadas con distintas áreas estratégicas.

Entre ellas se encuentran:

Gestión integral de residuos .

. Eficiencia energética .

. Energías renovables .

. Infraestructura resiliente .

. Ordenamiento territorial .

. Arbolado urbano .

. Educación ambiental .

. Otras acciones locales relacionadas con la sostenibilidad.

El encuentro permitió compartir experiencias entre los distintos municipios y fortalecer la articulación con el Gobierno provincial para avanzar en políticas climáticas coordinadas.

Construcción participativa en la provincia de Mendoza

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente destacaron que la metodología de trabajo se basa en el intercambio de experiencias y la construcción conjunta entre los distintos niveles del Estado.

La coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega, remarcó que la participación de los municipios resulta clave para elaborar un plan que represente la realidad de toda la provincia.

"El valor de esta instancia está en construir el Plan desde la realidad de cada territorio. Los municipios son quienes implementan muchas de las políticas vinculadas al cambio climático, por lo que su participación es fundamental para contar con un plan que refleje las capacidades, necesidades y desafíos de toda la provincia", señaló.

Asimismo, explicó que el propósito no es generar nuevas obligaciones para los gobiernos locales, sino fortalecer y ordenar las iniciativas que ya se encuentran en marcha.

"El objetivo de estas mesas no es generar nuevas obligaciones para los municipios, sino relevar, ordenar y fortalecer las acciones que ya vienen desarrollando, integrándolas en una estrategia provincial común que permita mejorar la coordinación y el seguimiento de las políticas climáticas", agregó.

Una estrategia con visión de largo plazo

La Mesa Interjurisdiccional forma parte del esquema de gobernanza previsto para elaborar el Plan Provincial de Descarbonización y Adaptación al Cambio Climático, en cumplimiento de la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.

El proceso también contempla mesas de trabajo con organismos provinciales, gobiernos locales y el Consejo Provincial del Ambiente, integrado por representantes del ámbito académico, el sector productivo y organizaciones de la sociedad civil.

Las metas del plan

El futuro Plan Provincial establecerá las principales herramientas para enfrentar el cambio climático en Mendoza.

Entre sus objetivos figuran:

Definir metas de mitigación y adaptación.

Diseñar hojas de ruta para implementar las acciones.

Crear un sistema de monitoreo mediante indicadores.

Establecer un esquema permanente de seguimiento y actualización de las políticas climáticas.

Con esta metodología participativa, el Gobierno provincial busca consolidar una estrategia integral que fortalezca la coordinación entre los distintos niveles del Estado y permita afrontar los desafíos ambientales con una planificación de largo plazo.