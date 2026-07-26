La Provincia de Mendoza incorporó tecnología y capacitación para mejorar la respuesta del 911

La Provincia de Mendoza incorporó tecnología, capacitación especializada y nuevos dispositivos de acompañamiento para mejorar la respuesta ante emergencias. Entre enero y junio de 2026 se realizaron más de mil intervenciones desde el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito .

La Provincia de Mendoza avanzó en los últimos años con una serie de transformaciones destinadas a fortalecer la atención del sistema 911 , modernizar el funcionamiento del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y ampliar los mecanismos de asistencia, acompañamiento y representación jurídica para víctimas de violencia de género.

La incorporación del caso Florencia Romano como antecedente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner en debate la importancia de la respuesta estatal frente a situaciones de emergencia y los cambios implementados para mejorar la prevención y la intervención.

Uno de los principales cambios estuvo enfocado en la profesionalización de los operadores del sistema de emergencias .

Antes de ingresar a cada turno, el personal recibe capacitaciones y actualizaciones destinadas a mejorar la recepción, interpretación y gestión de llamadas, especialmente aquellas vinculadas con personas en situaciones críticas o casos de violencia de género.

Este proceso permitió fortalecer los protocolos de actuación y brindar herramientas para:

Obtener información clave durante una emergencia.

Contener a quienes solicitan ayuda.

Identificar situaciones de riesgo.

Activar rápidamente los recursos disponibles.

Un 911 con nuevas herramientas tecnológicas

En paralelo, Mendoza implementó una transformación tecnológica del sistema de emergencias con la incorporación de herramientas que permiten mejorar la precisión y velocidad de respuesta.

Entre las principales mejoras se encuentra la geolocalización de la víctima, junto con una cartografía actualizada de manera permanente.

Esta tecnología permite determinar con mayor exactitud desde dónde se realiza una llamada, incluso cuando la persona no puede brindar correctamente su ubicación por encontrarse bajo una situación de estrés, miedo o desorientación.

Además, la plataforma integra la recepción de la emergencia, la asignación de recursos y el seguimiento operativo de cada intervención.

La información se articula con la red provincial de videovigilancia y las herramientas del Centro Estratégico de Operaciones, permitiendo una mejor evaluación de cada caso y una coordinación más eficiente de la respuesta policial.

Asistencia integral para víctimas y familias

El trabajo del Estado no finaliza con la intervención inicial ante una emergencia.

A través del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito, el Ministerio de Seguridad y Justicia brinda acompañamiento integral a mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género.

Los equipos especializados ofrecen:

Intervención en crisis.

Asistencia psicológica y social.

Asesoramiento legal.

Derivación a organismos provinciales y municipales especializados.

En casos de femicidios, transfemicidios y travesticidios, los profesionales realizan tareas de contención y seguimiento de las familias afectadas, además de acompañarlas en el acceso a derechos y mecanismos de reparación.

Representación jurídica y acompañamiento judicial

Como parte del fortalecimiento institucional, en 2024 se creó la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica a las Víctimas del Delito.

Desde su creación, el Ministerio de Seguridad y Justicia se constituyó como querellante en seis causas vinculadas con violencia de género: cinco por femicidio y una por tentativa de femicidio.

Uno de esos procesos finalizó mediante un juicio abreviado con una condena de 25 años de prisión, mientras que otra causa por tentativa de femicidio ya tuvo resolución. Las restantes continúan en distintas etapas judiciales.

Más de mil intervenciones en seis meses

Entre enero y junio de 2026, el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito realizó 1.062 intervenciones en toda Mendoza.

Dentro de esas acciones se incluyó la asistencia a víctimas de violencia de género y el acompañamiento a familias afectadas por femicidios.

Monitoreo electrónico para casos de alto riesgo

La Provincia también cuenta con el Sistema Georreferencial de Monitoreo, Supervisión, Rastreo y Alerta Electrónico, una herramienta destinada a situaciones de extrema vulnerabilidad.

El sistema utiliza dispositivos duales que pueden ser ordenados por la Justicia cuando existe una prohibición de acercamiento incumplida y un riesgo concreto para la integridad física de una mujer.

El mecanismo permite:

Supervisar durante las 24 horas el cumplimiento de las restricciones.

Detectar acercamientos indebidos.

Activar una respuesta inmediata ante una situación de peligro.

Actualmente, Mendoza cuenta con 104 pares de dispositivos activos, mientras que desde la puesta en marcha del sistema se instalaron 561 dispositivos en toda la provincia.

Una política de prevención y protección integral

La capacitación permanente, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de protocolos y la ampliación de los dispositivos de asistencia forman parte de una estrategia provincial orientada a mejorar la respuesta estatal ante emergencias.

El objetivo es consolidar un sistema más rápido, coordinado y especializado para brindar protección y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.