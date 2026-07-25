25 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Nieve

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza: las alternativas recomendadas

El temporal de nieve en la provincia de Mendoza abre alternativas turísticas en el Valle de Uco y Alta Montaña.

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza: las alternativas recomendadas.

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza: las alternativas recomendadas.

Foto: Daniel Cano
 Por Florencia Martinez del Rio

El intenso temporal de nieve en la provincia lleva a turistas y mendocinos a querer disfrutar del manto blanco que cubre la cordillera. Es por esto que Mendoza espera un importante movimiento durante este fin de semana. Ante la compleja Alta Montaña, el Gobierno recomendó zonas alternativas para visitar y aprovechar las postales invernales.

Las históricas nevadas de los últimos días, las cuales persistirán hasta agosto, provocaron una acumulación de nieve en distintos sectores, que Vialidad Nacional se encuentra removiendo para despejar el camino. Si bien muchas personas querrán pasar el día disfrutando del paisaje que cubre la ruta 7, desde el Emetur sugirieron otros destinos.

"Mendoza terminó su receso escolar la semana pasada, al igual que Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan. En esta semana están coincidiendo el resto de las provincias, junto con Buenos Aires y CABA, por lo cual hay una gran cantidad de turistas recorriendo la República Argentina. Mendoza está dentro de los cinco destinos más elegidos, con muy buenas calificaciones", afirmó Gabriela Testa, presidenta del ente.

Alternativas para disfrutar de la nieve este fin de semana

Testa destacó que diferentes regiones de la provincia cuentan con paisajes blancos para visitar este fin de semana: "Las alternativas que estamos ofreciendo es que vayan al Valle de Uco. Puede ser El Manzano, un sitio donde se puede ver nieve, hay servicios y se puede llegar fácilmente. La Ruta 222, que comunica con Las Leñas, ha estado habilitada todo el tiempo. Las Leñas tiene sus pistas habilitadas".

Testa agregó que también es posible disfrutar de la nieve en sectores cercanos a Uspallata y Potrerillos, mientras que la zona de Villavicencio permanece como otra alternativa, aunque recomendó consultar previamente el estado del camino.

Recomendaciones para emprender viaje

La presidenta del Emetur insistió en que quienes decidan recorrer la cordillera o zonas de montaña deben informarse previamente sobre el estado de las rutas y respetar las medidas de seguridad. En ese sentido, recordó que hacia Vallecitos solo se puede transitar en vehículos 4x4 equipados con cadenas.

"La portación de cadenas es obligatoria. Además, recomendamos llevar líquido anticongelante, abrigo extra. Hoy contamos con dispositivos que nos permiten consultar esa información para que el paseo resulte agradable", afirmó.

Hay 1550 camiones varados en Alta Montaña

Por la histórica caída de nieve en Alta Montaña, el Gobierno indicó que hay 1550 camiones varados en la provincia de Mendoza, a la espera de la reapertura del Paso a Chile. Alberto Marengo, subsecretario de Industria Comercio y Logística, sostuvo que cuando el cruce vuelva a estar habilitado al tránsito, el operativo de despeje de vehículos requerirá de varios días.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza se muestra multifacética y prepara una temporada invernal para todos los bolsillos

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Habilitan un tramo de la ruta en Alta Montaña: hasta dónde se puede circular

Tras la intensa nevada, un centro de esquí habilita el 100% de sus pistas en Mendoza

Hasta cuándo se extenderá el histórico temporal de nieve en Alta Montaña

La nieve fue protagonista: así se vivió la apertura temporal del tránsito en Punta de Vacas

Lee además
La Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de la Ruta 89 hacia Vallecitos.

Nieve, hielo y cadenas: las condiciones para llegar a uno de los lugares más visitados de Mendoza
Balance positivo en Mendoza tras las vacaciones de invierno. video

Mendoza vive una gran temporada de invierno: el dato que entusiasma al sector
LO QUE SE LEE AHORA
Día del Santo Patrono Santiago: por qué se celebra hoy, 25 de julio
Efeméride Santoral

Hoy es feriado por Patrono Santiago: la historia del santo que forma parte de la identidad de Mendoza

Las Más Leídas

Un operativo de rescate en alta montaña reveló una historia de infidelidad que nadie esperaba

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno.

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno

El regalo secreto de Messi a la Selección Argentina salió a la luz y causó furor

Un detalle de campeón: el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección Argentina que se volvió viral

El ganador del auto de CTC ya lo tiene: así se lo llevó a su casa video

Una llamada inesperada y un sueño cumplido: la historia del ganador del auto de CTC