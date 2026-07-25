Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza: las alternativas recomendadas.

El intenso temporal de nieve en la provincia lleva a turistas y mendocinos a querer disfrutar del manto blanco que cubre la cordillera . Es por esto que Mendoza espera un importante movimiento durante este fin de semana . Ante la compleja Alta Montaña , el Gobierno recomendó zonas alternativas para visitar y aprovechar las postales invernales.

Las históricas nevadas de los últimos días , las cuales persistirán hasta agosto, provocaron una acumulación de nieve en distintos sectores, que Vialidad Nacional se encuentra removiendo para despejar el camino. Si bien muchas personas querrán pasar el día disfrutando del paisaje que cubre la ruta 7, desde el Emetur sugirieron otros destinos.

"Mendoza terminó su receso escolar la semana pasada, al igual que Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan. En esta semana están coincidiendo el resto de las provincias, junto con Buenos Aires y CABA, por lo cual hay una gran cantidad de turistas recorriendo la República Argentina . Mendoza está dentro de los cinco destinos más elegidos, con muy buenas calificaciones", afirmó Gabriela Testa, presidenta del ente.

Testa destacó que diferentes regiones de la provincia cuentan con paisajes blancos para visitar este fin de semana: "Las alternativas que estamos ofreciendo es que vayan al Valle de Uco . Puede ser El Manzano , un sitio donde se puede ver nieve , hay servicios y se puede llegar fácilmente. La Ruta 222 , que comunica con Las Leñas , ha estado habilitada todo el tiempo. Las Leñas tiene sus pistas habilitadas ".

Foto: Daniel Cano

Testa agregó que también es posible disfrutar de la nieve en sectores cercanos a Uspallata y Potrerillos, mientras que la zona de Villavicencio permanece como otra alternativa, aunque recomendó consultar previamente el estado del camino.

Recomendaciones para emprender viaje

La presidenta del Emetur insistió en que quienes decidan recorrer la cordillera o zonas de montaña deben informarse previamente sobre el estado de las rutas y respetar las medidas de seguridad. En ese sentido, recordó que hacia Vallecitos solo se puede transitar en vehículos 4x4 equipados con cadenas.

"La portación de cadenas es obligatoria. Además, recomendamos llevar líquido anticongelante, abrigo extra. Hoy contamos con dispositivos que nos permiten consultar esa información para que el paseo resulte agradable", afirmó.

Hay 1550 camiones varados en Alta Montaña

Por la histórica caída de nieve en Alta Montaña, el Gobierno indicó que hay 1550 camiones varados en la provincia de Mendoza, a la espera de la reapertura del Paso a Chile. Alberto Marengo, subsecretario de Industria Comercio y Logística, sostuvo que cuando el cruce vuelva a estar habilitado al tránsito, el operativo de despeje de vehículos requerirá de varios días.