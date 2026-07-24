Habilitan un tramo de la ruta en Alta Montaña: hasta dónde se puede circular

El temporal de nieve continúa afectando a la Alta Montaña , aunque este viernes cerca del mediodía se produjo una mejora parcial con la habilitación del tránsito interno hasta Punta de Vacas . Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y recordaron que es obligatoria la portación de cadenas.

En paralelo, Gendarmería Nacional Argentina mantiene un operativo de asistencia y monitoreo en las distintas localidades cordilleranas. Según el último relevamiento, los habitantes de Las Cuevas, Puente del Inca, Penitentes, Punta de Vacas, Polvaredas y Pampa de Leñas se encuentran en buen estado de salud, tras mantenerse las comunicaciones con los referentes de cada lugar.

Las tareas de despeje continúan siendo complejas debido a la gran cantidad de nieve acumulada. Desde las primeras horas de la mañana, equipos de Vialidad Nacional trabajan para avanzar sobre la Ruta Nacional 7 con el objetivo de llegar hasta Las Cuevas, aunque las condiciones meteorológicas dificultan el operativo.

El informe oficial indicó que, cerca de las 1 2, quedó habilitado el tránsito interno hasta Punta de Vacas, una medida que permite mejorar la conectividad en parte de la Alta Montaña . No obstante, las autoridades insistieron en transitar con suma precaución debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

El pronóstico indica nuevas nevadas en Alta Montaña a partir de este sábado. Foto: Daniel Cano

Por otra parte, Gendarmería Nacional Argentina confirmó que mantiene contacto permanente con los referentes de Las Cuevas, Puente del Inca, Pampa de Leñas, Penitentes, Punta de Vacas y Polvaredas. Todos informaron que los pobladores se encuentran en perfecto estado de salud.

En tanto, desde Gendarmería Nacional Argentina informaron este viernes que el teniente coronel Mauro Salari intentó avanzar hacia Las Cuevas con un vehículo especial de orugas SnowCat, pero la acumulación de nieve hizo imposible completar el recorrido, por lo que debió regresar a la Compañía de Cazadores.

Mientras tanto, Vialidad Nacional continúa desde las 5 de la mañana con tareas de despeje para restablecer las condiciones de circulación en el corredor internacional.