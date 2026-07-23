23 de julio de 2026
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Nieve en Mendoza: qué tienen que hacer los turistas para no perder sus reservas en alta montaña

Un histórico temporal de nieve paraliza la alta montaña. Muchos turistas de Buenos Aires no pueden acceder a sus hospedajes: qué hacer con las reservas.

photoNieve en Mendoza: qué tienen que hacer los turistas para no perder sus reservas en alta montaña.

photoNieve en Mendoza: qué tienen que hacer los turistas para no perder sus reservas en alta montaña.

Foto: Imagen ilustrativa / Booking.
 Por Natalia Mantineo

Un temporal histórico de nieve paraliza la alta montaña mendocina con acumulados de tres metros, dejando las rutas completamente intransitables. Muchos turistas, en su mayoría de Buenos Aires, que contrataron hospedaje cerca de Penitentes Park o Los Puquios no pueden acceder. Ante la imposibilidad de viajar, surge un dilema: ¿qué pasa con el dinero invertido en las reservas?.

Al tratarse de un fenómeno climático extremo, opera la figura jurídica de fuerza mayor (un evento imprevisto e inevitable), por lo que las políticas de cobertura y la Ley de Defensa del Consumidor amparan el reclamo de reprogramación o la devolución del dinero.

Guía paso a paso según la vía de contratación utilizada:

1. Reservas realizadas por Airbnb

Las nevadas extraordinarias y el posterior cierre oficial de rutas suelen estar contemplados dentro de la Política de Causas de Fuerza Mayor de la plataforma.

  • Paso a paso: ingresá al panel de reservas en la aplicación o sitio web, seleccioná el viaje a Mendoza y elegí la opción "Cambiar o cancelar reserva".

  • Motivo: marcá la opción vinculada a emergencias o eventos climáticos extremos.

  • Respaldo: es muy probable que la plataforma te solicite adjuntar un comprobante o constancia oficial del corte de rutas (comunicados de Vialidad Nacional o Gendarmería).

2. Reservas realizadas por Booking.com

En Booking, las penalidades por cancelación quedan supeditadas a la política de cada establecimiento, pero al tratarse de una interrupción de rutas por fuerza mayor, el usuario tiene derecho a solicitar una excepción formal.

  • Paso a paso: accedé a la sección "Reservas" dentro de tu cuenta y elegí entre "Modificar fechas" o "Cancelar".

  • Gestión de excepción: ponete en contacto directo con el alojamiento a través de la mensajería interna. Si el anfitrión se niega a anular el cargo, escalá el caso de inmediato al servicio de atención al cliente a través del Portal de Ayuda de Booking para que intervengan por causa climática.

Al tratarse de una interrupción de rutas por fuerza mayor, el usuario tiene derecho a solicitar una excepción formal.

Al tratarse de una interrupción de rutas por fuerza mayor, el usuario tiene derecho a solicitar una excepción formal.

3. Alquileres directos (Mercado Libre, Instagram o contacto directo)

Para quienes contrataron hospedaje a través de portales digitales o tratos directos con propietarios particulares en la provincia:

  • Paso a paso: comunicate telefónicamente o por mensaje con el propietario para notificar la imposibilidad física de arribo y buscar una reprogramación de fechas.

  • Derecho a reembolso: la legislación argentina ampara al consumidor en compras y contrataciones online. Si el alojamiento está en un sitio web comercial habilitado y no se llega a un acuerdo, podés recurrir al botón de arrepentimiento dentro de los plazos legales o exigir la rescisión del contrato sin penalidad debido al caso fortuito.

4. Dónde realizar reclamos formales

Si ni la plataforma ni el dueño del alojamiento brindan una respuesta satisfactoria (ya sea la reprogramación del viaje para más adelante o el reintegro total del importe):

  • Defensa del Consumidor: podés formalizar la denuncia a través de la Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor (plataforma nacional accesible desde cualquier punto del país).

  • Protección al Turista: también podés ingresar la presentación en el Programa de Protección al Consumidor Turista, dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, donde se arbitran medios de conciliación rápida para viajeros afectados en territorio nacional.

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