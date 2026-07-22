Las Leñas registra una histórica acumulación de nieve por el temporal

El intenso temporal de nieve que afecta a la alta montaña de Mendoza dejó imágenes impactantes durante las últimas horas, especialmente en el centro de esquí Las Leñas , ubicado en el departamento de Malargüe .

La acumulación es tan importante que, en algunos sectores del complejo, la nieve ya cubre parcialmente diferentes construcciones y dificulta la circulación.

De acuerdo con los datos relevados, las acumulaciones alcanzan los 3,5 metros en distintos puntos de la alta montaña mendocina .

Las proyecciones meteorológicas indican que el nivel podría superar los 6 metros en caso de que las precipitaciones continúen con la misma intensidad durante los próximos días.

Hasta cuándo continuarían las nevadas en Las Leñas

El pronóstico anticipa que el temporal podría extenderse, al menos, hasta el domingo 2 de agosto inclusive, por lo que las condiciones podrían agravarse en la región.

Ante este escenario, se recomienda seguir las comunicaciones oficiales y consultar el estado de las rutas antes de realizar cualquier viaje hacia la zona cordillerana. Augusto Gennoni desde aquella localidad, expresa mayores detalles sobre la actualidad de este mágnifico paraje en la motaña mendocina.