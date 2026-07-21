21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

El turismo en San Rafael espera un nuevo impulso por las vacaciones bonaerenses

San Rafael busca sostener los buenos niveles de ocupación registrados en la primera quincena de las vacaciones de invierno.

Turismo en San Rafael.

Turismo en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Aunque las vacaciones de invierno ya finalizaron en Mendoza y en gran parte del país, el sector turístico de San Rafael mantiene buenas expectativas para las próximas semanas gracias al inicio del receso invernal en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Dirección de Turismo señalaron que la llegada de visitantes bonaerenses permitirá sostener el nivel de ocupación que el departamento registró durante la primera parte de la temporada.

La nieve en Las Leñas, uno de los principales atractivos

Uno de los factores que impulsó la actividad turística fue la presencia de nieve en el centro de esquí Las Leñas, uno de los destinos más elegidos durante el invierno y un atractivo clave para quienes visitan el sur mendocino.

Las condiciones en la montaña continúan favoreciendo la llegada de turistas que buscan disfrutar de los paisajes nevados y de las actividades propias de la temporada.

Esperan volver a un promedio del 70% de ocupación por el turismo

Desde el área de Turismo indicaron que el porcentaje de ocupación registró una leve baja durante el último fin de semana, aunque destacaron que la demanda comenzó a recuperarse desde el inicio de la semana.

En ese sentido, las autoridades estiman que durante las próximas dos semanas la ocupación volverá a ubicarse cerca del 70%, un nivel similar al promedio alcanzado durante la primera quincena de las vacaciones de invierno.

Temas
Seguí leyendo

Gas, techos y sanitarios: las reparaciones que se realizan en escuelas de Mendoza

Colocaron una nueva carpeta asfáltica en el barrio TAC: los detalles

Nuevo parque solar en Mendoza: convocan a audiencia pública para un proyecto en San Rafael

San Rafael se viste de celeste y blanco para la gran final del Mundial

Alerta en las zonas productivas de San Rafael por el avance de catas y loros

Más seguridad y menor consumo: la obra que avanza en la avenida Juan XXIII

Terminó la odisea del gigante de 430 toneladas: el transformador ya está de regreso en San Rafael

Paso Las Leñas, ciclovías y nuevos corredores: el proyecto que definirá el futuro del sur provincial

Lee además
Tercera edición en San Rafael del Programa de Capacitaciones para Jóvenes Empresarios y PyMEs. video

¿Tenés un emprendimiento? Lanzan un programa de capacitación para potenciar tu negocio en San Rafael
Actividad física para adultos mayores en San Rafael.

Las propuestas gratuitas para mantenerse activo durante el invierno
LO QUE SE LEE AHORA
La nieve domina paisajes de Malargüe.

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

Las Más Leídas

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos

La justicia investiga si la agresión de un hombre a su hijo fue en un contexto de legítima defensa.

Giro inesperado en el caso del hombre que agredió brutalmente a su hijo

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas