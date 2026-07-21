El turismo en San Rafael espera un nuevo impulso por las vacaciones bonaerenses

Aunque las vacaciones de invierno ya finalizaron en Mendoza y en gran parte del país, el sector turístico de San Rafael mantiene buenas expectativas para las próximas semanas gracias al inicio del receso invernal en la provincia de Buenos Aires .

Desde la Dirección de Turismo señalaron que la llegada de visitantes bonaerenses permitirá sostener el nivel de ocupación que el departamento registró durante la primera parte de la temporada.

Uno de los factores que impulsó la actividad turística fue la presencia de nieve en el centro de esquí Las Leñas , uno de los destinos más elegidos durante el invierno y un atractivo clave para quienes visitan el sur mendocino.

Las condiciones en la montaña continúan favoreciendo la llegada de turistas que buscan disfrutar de los paisajes nevados y de las actividades propias de la temporada.

Esperan volver a un promedio del 70% de ocupación por el turismo

Desde el área de Turismo indicaron que el porcentaje de ocupación registró una leve baja durante el último fin de semana, aunque destacaron que la demanda comenzó a recuperarse desde el inicio de la semana.

En ese sentido, las autoridades estiman que durante las próximas dos semanas la ocupación volverá a ubicarse cerca del 70%, un nivel similar al promedio alcanzado durante la primera quincena de las vacaciones de invierno.