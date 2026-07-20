20 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael renovó el asfalto de las calles internas del barrio TAC

La obra permitió recuperar el entramado vial interno del barrio TAC de San Rafael y dejar una superficie de circulación en mejores condiciones.

Asfalto renovado en el Barrio TAC de San Rafael.

Asfalto renovado en el Barrio TAC de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael intervino cerca de 1.000 metros lineales con tareas de fresado, bacheo y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Las obras alcanzaron diferentes arterias del sector.

Aprovechando una ventana de buenas temperaturas, la Municipalidad de San Rafael avanzó durante los últimos días con el asfaltado de las calles internas del barrio TAC. El sector presentaba un importante desgaste en la carpeta asfáltica, provocado por el paso del tiempo y por diferentes intervenciones de infraestructura y tendido de servicios realizadas debajo de la superficie.

“En total fue una intervención de unos 1.000 metros lineales en todo el entramado interno del barrio”, explicó la secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti.

Qué trabajos se realizaron en el barrio TAC de San Rafael

Las tareas incluyeron el fresado de la superficie, trabajos de bacheo y, finalmente, la colocación de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.

La intervención alcanzó distintas arterias del barrio, entre ellas las calles Canadá, Alsina, Juan Pi, Cuba, Celestino Elvira y Belgrano, además de otros sectores del entramado interno. Las obras permitieron recuperar calles que presentaban un deterioro considerable y mejorar las condiciones generales de circulación.

Mejor transitabilidad y seguridad para los vecinos de San Rafael

Desde el Municipio destacaron que la renovación del asfalto permitirá optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial dentro del barrio. “Ahora quedó una superficie de rodamiento en excelentes condiciones. A los vecinos les decimos que la disfruten, pero que también la utilicen con responsabilidad”, remarcó Fichetti.

Con esta intervención, el barrio TAC cuenta ahora con calles renovadas y una superficie más segura para la circulación de vehículos, ciclistas y peatones.

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