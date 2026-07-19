San Rafael alentará a la Selección Argentina en el Parque de los Jóvenes

Parque de los Jóvenes en San Rafael y una cábala que continúa.

La ilusión sigue intacta y la cábala también . Este domingo 19 de julio, San Rafael volverá a reunirse para alentar a la Selección de Fútbol de Argentina en la gran final del Mundial frente a España .

El partido podrá seguirse desde las 15 en la pantalla gigante instalada en el Parque de los Jóvenes , donde se espera una nueva convocatoria multitudinaria.

Tras el acompañamiento masivo registrado durante cada presentación de la Albiceleste, el Municipio invitó nuevamente a vecinos, familias y grupos de amigos a compartir una jornada cargada de emoción, aliento y pasión por los colores argentinos .

“ Seguimos con la cábala. Los vamos a esperar este domingo a todos para la gran final de Argentina-España, a partir de las 15 en el Parque de los Jóvenes ”, expresó el coordinador de Juventud, Julen Rabino, al confirmar la transmisión.

Qué pueden llevar quienes asistan

Desde la organización invitaron a los sanrafaelinos a acercarse al espacio verde con mate, reposeras, mantas y banderas argentinas para disfrutar del encuentro en comunidad.

“Queremos que nos acompañen como lo han hecho en cada jornada. Parte de la cábala es vestir a San Rafael de celeste y blanco y vivir juntos esta pasión por la Selección”, remarcó Rabino.

El Parque de los Jóvenes volverá a teñirse de celeste y blanco

Como ocurrió durante cada instancia del torneo, el objetivo es volver a transformar el parque en un gran punto de encuentro para alentar a la Scaloneta.

Esta vez será en el partido definitivo de la Copa del Mundo, con la expectativa de que cientos de sanrafaelinos se reúnan frente a la pantalla gigante para acompañar a la Selección Argentina en busca de una nueva consagración.