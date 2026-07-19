Mundial 2026: reviví el minuto a minuto de la final entre Argentina y España

Mundial 2026: la final tendrá una histórica ceremonia de clausura y el primer show de entretiempo

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un hito para la FIFA con el primer show de entretiempo en la historia de una Copa del Mundo. Antes del partido habrá una ceremonia de clausura que comenzará a las 14:30 (hora de Argentina), 90 minutos antes del inicio del encuentro en el MetLife Stadium.

Durante el descanso se realizará un espectáculo musical de aproximadamente 11 minutos, con artistas de primer nivel como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay y Burna Boy, además de la participación de Gustavo Dudamel, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus. En la ceremonia previa también estarán Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Tom Cruise, mientras que Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes de la final. El show tendrá además un fin solidario al respaldar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen.