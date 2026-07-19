19 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: reviví el minuto a minuto de la final entre Argentina y España

El cuadro nacional no pudo hacer pie en la final del Mundial 2026.

El cuadro nacional no pudo hacer pie en la final del Mundial 2026.

El exigente Mundial 2026 llegó a su definición y la Selección choca contra los españoles en un duelo para el infarto. Repasá todo lo sucedido.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

La Selección argentina disputó este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La historia le sonrió a los españoles, que ganaron 1-0 siendo superiores en todo el partido.

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Final del Mundial 2026: España venció a Argentina y es campeona del mundo

Se terminó el sueño de la Selección argentina. España derrotó 1-0 a la Albiceleste tras el alargue y se consagró campeona del Mundial 2026, gracias al gol convertido por Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo suplementario.

El equipo de Lionel Scaloni luchó hasta el final pese a jugar con diez hombres por la expulsión de Enzo Fernández, resistió durante más de cien minutos, pero no pudo evitar la derrota. Así, España levantó su segunda Copa del Mundo y Argentina cerró una histórica campaña con el subcampeonato.

Gol de España en el alargue: Ferran Torres rompió el cero

En el primer minuto del segundo tiempo suplementario, Ferran Torres marcó el 1-0 para España y golpeó a la Selección argentina en un momento decisivo de la final del Mundial 2026.

Con un jugador menos y poco tiempo por delante, el equipo de Lionel Scaloni quedó obligado a ir en busca de la igualdad para mantener con vida el sueño de la cuarta estrella y evitar que el título quede en manos del conjunto español.

Sin goles en el primer tiempo suplementario: la final sigue abierta

Los primeros 15 minutos del alargue llegaron a su fin y Argentina y España continúan igualando 0-0, por lo que el campeón del Mundial 2026 todavía no está definido.

Con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Fernández, la Selección argentina resiste el desgaste y sigue con vida, mientras el encuentro ingresó en el segundo tiempo suplementario, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo si no hay penales.

Nuevo cambio de Scaloni en el alargue

A los 11 minutos del primer tiempo suplementario, Lionel Scaloni realizó una nueva modificación. Marcos Senesi ingresó en lugar de Julián Álvarez, en una variante pensada para reforzar la última línea de la Selección argentina.

Con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, Argentina apuesta a sostener el empate y llevar la definición hasta el final, en una final del Mundial 2026 cargada de tensión.

Comenzó el primer tiempo suplementario en la final del Mundial 2026

Argentina y España ya disputan el primer tiempo suplementario en el MetLife Stadium, luego de igualar durante los 90 minutos reglamentarios de una final intensa, equilibrada y con situaciones para ambos seleccionados.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará aprovechar estos primeros 15 minutos del alargue para desnivelar el marcador y acercarse al título del Mundial 2026. Si la igualdad se mantiene tras los 30 minutos suplementarios, el campeón se definirá mediante una serie de penales.

La final del Mundial 2026 se define en el alargue

No hubo goles en los 90 minutos y la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se irá al tiempo suplementario. Tras un encuentro de enorme intensidad, el marcador terminó 0-0, por lo que el campeón se definirá en 30 minutos más.

La Selección argentina afrontará el alargue con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo reglamentario. El equipo de Lionel Scaloni buscará resistir el desgaste y mantener vivo el sueño de conquistar la cuarta estrella.

Expulsado Enzo Fernández: Argentina se queda con diez

A los 48 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación tras cometer una infracción que el árbitro consideró merecedora de la segunda tarjeta amarilla.

La Selección argentina afrontará los minutos finales de la final del Mundial 2026 con un jugador menos, en un momento de máxima tensión frente a España y con el marcador todavía igualado.

Doble cambio en Argentina: salieron Cuti Romero y De Paul

Lionel Scaloni realizó dos nuevas modificaciones en medio de la presión de España. Giuliano Simeone y Cristian Medina ingresaron por Cristian Romero y Rodrigo De Paul, respectivamente.

Argentina busca recuperar energía, intensidad y mayor despliegue en la mitad de la cancha, mientras la final del Mundial 2026 continúa 0-0.

España domina y Argentina resiste en la final

A los 21 minutos del segundo tiempo, España mantiene la presión y juega la mayor parte del tiempo en campo argentino, buscando romper el cero en el MetLife Stadium.

La Selección argentina aguanta con firmeza el asedio español, se muestra sólida en defensa y espera encontrar un espacio para salir de contraataque en una final que continúa igualada 0-0.

Nuevo cambio en Argentina: Molina reemplazó a Montiel

A los 12 minutos del segundo tiempo, Lionel Scaloni volvió a mover el banco de suplentes. Nahuel Molina ingresó en lugar de Gonzalo Montiel, en una nueva variante para refrescar el sector derecho de la defensa.

Es el tercer cambio de la Selección argentina en la final del Mundial 2026, después del ingreso de Nicolás Otamendi por el lesionado Lisandro Martínez y de Leandro Paredes por Nicolás González al comenzar el complemento.

Scaloni metió mano en el entretiempo y sumó más equilibrio

Lionel Scaloni realizó una segunda variante para el inicio del segundo tiempo. Leandro Paredes ingresó en lugar de Nicolás González, en busca de darle mayor control al mediocampo y mejorar la circulación de la pelota.

Con este cambio, Argentina reacomodó su esquema para afrontar el complemento, luego de una primera etapa en la que España generó las situaciones más claras, aunque el marcador sigue igualado 0-0 en la final del Mundial 2026.

Comenzó el segundo tiempo de la final del Mundial 2026

Ya se juega el complemento en el MetLife Stadium. Argentina y España volvieron al campo de juego para disputar los últimos 45 minutos de la gran final, luego de un primer tiempo que terminó 0-0.

La Selección argentina afronta el segundo tiempo con una modificación obligada, ya que Nicolás Otamendi reemplazó al lesionado Lisandro Martínez sobre el cierre de la primera etapa. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar el golpe y acercarse a la cuarta estrella.

El histórico show del entretiempo que revolucionó la final del Mundial 2026

El entretiempo de la final entre Argentina y España ofreció un espectáculo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo. En el MetLife Stadium, Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encabezaron un imponente show musical que combinó luces, efectos visuales y una puesta en escena de nivel internacional.

La presentación también incluyó a Burna Boy, Coldplay, Emmanuel Kelly, Ghetto Kids y el director de orquesta Gustavo Dudamel, además de la participación especial de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. El show se desarrolló mientras ambos seleccionados descansaban tras un primer tiempo que finalizó 0-0, antes del inicio de los 45 minutos decisivos por el título del Mundial 2026.

Final del primer tiempo: Argentina y España empatan sin goles

Terminó la primera parte en el MetLife Stadium con empate 0-0 entre Argentina y España, en una final muy disputada, pero con un leve predominio del conjunto europeo.

Las situaciones más claras fueron para España, que se encontró con un enorme Emiliano "Dibu" Martínez, decisivo con atajadas ante Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Sobre el cierre, Marc Cucurella también estuvo cerca con un remate que pasó apenas desviado. En Argentina, la nota preocupante fue la salida por lesión de Lisandro Martínez, reemplazado por Nicolás Otamendi antes del descanso.

Preocupación en Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado

A los 44 minutos del primer tiempo, Lisandro Martínez no pudo continuar por una molestia física y tuvo que dejar la cancha.

Lionel Scaloni movió el banco e hizo ingresar a Nicolás Otamendi para reorganizar la defensa, en un cambio obligado cuando la final del Mundial 2026 sigue igualada 0-0 frente a España.

Cucurella probó de media distancia y Argentina respiró

A los 43 minutos del primer tiempo, Marc Cucurella sorprendió con un remate desde afuera del área que pasó muy cerca del arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez.

La pelota se fue apenas desviada y España volvió a avisar en un tramo del partido en el que mantiene la iniciativa, aunque la final del Mundial 2026 continúa igualada 0-0.

¡Otra vez apareció el Dibu Martínez!

A los 39 minutos del primer tiempo, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a convertirse en figura con una gran atajada para sostener el empate.

El arquero argentino le negó el gol a Mikel Oyarzabal y mantuvo el 0-0 en la final del Mundial 2026, en un momento en el que España volvió a generar una situación de mucho peligro.

Se reanudó la final entre Argentina y España

Después de la pausa de hidratación, volvió a rodar la pelota en el MetLife Stadium.

Argentina y España empatan 0-0 a los 23 minutos del primer tiempo, en una final pareja, aunque con un leve dominio del conjunto europeo.

Pausa de hidratación en la final del Mundial 2026

A los 23 minutos del primer tiempo, el árbitro detuvo momentáneamente el partido para que los futbolistas realizaran una pausa de hidratación.

Argentina y España aprovechan el descanso para recibir indicaciones de sus entrenadores, con el marcador igualado 0-0 en el MetLife Stadium.

España domina, pero Argentina resiste el empate

A los 23 minutos del primer tiempo, España muestra un leve dominio sobre el desarrollo del juego, con mayor tenencia de la pelota y las llegadas más peligrosas.

Argentina aguanta el empate gracias a una sólida respuesta defensiva y a una gran atajada de Emiliano "Dibu" Martínez ante Lamine Yamal. En el MetLife Stadium, la final sigue igualada 0-0.

Dibu Martínez salvó a la Argentina en el arranque

A los cinco minutos del primer tiempo, Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó una enorme atajada para evitar el gol de España.

El arquero argentino le ganó el mano a mano a Lamine Yamal y sostuvo el empate en el inicio de la final del Mundial 2026, con una intervención clave para mantener el arco en cero.

¡Comenzó la gran final entre Argentina y España!

Ya se juega en el MetLife Stadium la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España.

El equipo de Lionel Scaloni busca conquistar la cuarta estrella, mientras que el conjunto europeo intenta volver a quedarse con el título mundial.

Argentina y España salieron al campo sin mirar la Copa del Mundo

La Selección argentina y España hicieron su ingreso al campo de juego del MetLife Stadium para disputar la gran final del Mundial 2026, en una escena cargada de simbolismo.

Ningún futbolista dirigió la mirada hacia el trofeo durante la salida al terreno de juego, una cábala que muchos jugadores mantienen antes de las finales más importantes.

María Becerra interpreta el Himno Nacional Argentino en la final

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en el MetLife Stadium.

La cantante emocionó a los miles de hinchas argentinos presentes en Nueva Jersey, en la antesala del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Argentina y España confirmaron sus formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suplentes de Argentina: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Encabezada por Lionel Messi, Argentina salió a realizar el calentamiento

La Selección argentina ingresó al campo de juego del MetLife Stadium para comenzar los movimientos precompetitivos, a pocos minutos de la final frente a España.

Lionel Messi encabezó la salida del equipo y recibió una enorme ovación de los hinchas argentinos, en la previa de su último partido en una Copa del Mundo. El Dibu fue uno de los más aplaudidos.

Roberto Ayala anticipó el espíritu argentino para la final

“Hoy va a salir esa parte de barrio que cada uno de estos futbolistas tiene”, aseguró Roberto Ayala en la previa del duelo decisivo entre la Argentina y España.

El ayudante de Lionel Scaloni destacó el carácter y la esencia competitiva del plantel argentino, que buscará volver a consagrarse campeón del mundo.

El parche especial que lleva Messi en su último partido mundialista

Lionel Messi luce en su camiseta el parche Legacy, una distinción especial que reconoce su trayectoria y el impacto histórico que tuvo en la Copa del Mundo.

El capitán argentino disputará ante España su último partido en un Mundial, en una final cargada de emoción y con la posibilidad de cerrar su recorrido con una nueva consagración.

De Paul, Paredes y la infaltable cábala de los caramelos

Rodrigo de Paul y Leandro Paredes volvieron a cumplir con la tradicional cábala de los caramelos sobre el campo de juego del MetLife Stadium, mientras se desarrollaba el espectáculo previo a la final.

Los mediocampistas argentinos caminaron juntos por el césped y comieron golosinas, una costumbre que repiten antes de los partidos de la Selección argentina.

Argentina ya está en el MetLife

La Selección argentina arribó al MetLife Stadium y ya se encuentra en el escenario donde disputará la gran final frente a España. La delegación ingresó al estadio en medio de una enorme expectativa.

Con el plantel ya instalado en el vestuario, el equipo de Lionel Scaloni atraviesa las últimas horas de preparación antes del encuentro que definirá al campeón. ¡Vamos, Selección!

España ya llegó al MetLife para disputar la final ante Argentina

La Selección de España ya se encuentra en el MetLife Stadium. El micro del combinado europeo arribó al escenario de la final y los futbolistas ingresaron de inmediato al vestuario para comenzar con los últimos preparativos.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontará en minutos el duelo decisivo frente a la Argentina, con el objetivo de conquistar el título mundial en un estadio que ya vive el clima de una definición histórica.

Mundial 2026: así luce el vestuario de la Selección argentina para la gran final

Todo está listo en el vestuario de la Selección argentina. La camiseta albiceleste con sus tradicionales bastones celestes y blancos ya espera a los jugadores, mientras que el pantalón será blanco, tal como fue confirmado en la previa de la final frente a España.

Con la indumentaria preparada y el MetLife Stadium como escenario, la Scaloneta afrontará una nueva cita con la historia en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta Copa del Mundo.

Mundial 2026: Argentina y España definen la final con un historial completamente igualado

La final del Mundial 2026 no solo pondrá en juego el título más importante del fútbol. También romperá una paridad histórica entre dos selecciones que llevan más de siete décadas enfrentándose. Argentina y España llegan al MetLife Stadium con un historial de 14 partidos, seis victorias por lado, dos empates y apenas un gol de diferencia: 19 para la Roja y 18 para la Albiceleste.

El primer cruce fue en 1952 con triunfo argentino por 1-0 gracias a Ricardo Infante, mientras que el único antecedente mundialista se disputó en Inglaterra 1966. Aquella tarde en Birmingham, la Selección se impuso 2-1 con un doblete de Luis Artime, en un triunfo que encaminó la clasificación a los cuartos de final.

Mundial 2026: el MetLife Stadium ya está preparado para la gran final

El escenario está listo para una nueva cita de la Selección argentina con la historia. El MetLife Stadium comienza a vestirse de celeste y blanco para recibir el duelo decisivo ante España.

La Albiceleste buscará defender el título conquistado en Qatar 2022 y alcanzar la cuarta estrella. Millones de argentinos acompañarán al equipo de Lionel Scaloni desde todos los rincones del planeta.

Mundial 2026: España confirmó su equipo para la final ante Argentina

Luis de la Fuente definió el once titular de España para enfrentar a la Selección argentina en la gran final. Unai Simón será el arquero, mientras que Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella integrarán la defensa.

En la mitad de la cancha estarán Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, mientras que Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal conformarán el ataque español.

Alejandro Domínguez alentó a Argentina antes de la final del Mundial 2026

“Cuando entren los once de Argentina, entramos todos”, expresó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la previa del partido decisivo ante España.

El dirigente destacó que la Selección argentina contará con el respaldo de toda Sudamérica en la final. La Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia.

¡La Selección argentina ya viaja al estadio para jugar la final del Mundial 2026!

La Albiceleste dejó la concentración y emprendió el camino hacia el MetLife Stadium, donde enfrentará a España por el partido decisivo del Mundial 2026. La delegación partió en medio de un fuerte operativo de seguridad y acompañada por el aliento de los hinchas argentinos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni está a un paso de la gloria y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Con Lionel Messi como capitán, Argentina afrontará el último desafío del torneo con el sueño de conquistar la cuarta estrella.

Chiqui Tapia respetó la cábala antes de la final del Mundial 2026

Claudio “Chiqui” Tapia volvió a cumplir con el ritual que acompaña a la Selección argentina en los partidos decisivos: publicó la tradicional foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomando mate en la concentración. La imagen apareció pocas horas antes de la final frente a España y rápidamente despertó la ilusión de los hinchas.

“Las cábalas se respetan y hoy más que nunca”, fue el mensaje que acompañó la publicación del presidente de la AFA. La fotografía se convirtió en uno de los símbolos del exitoso ciclo de la Scaloneta y volvió a repetirse antes del encuentro que puede darle a Argentina su segunda Copa del Mundo consecutiva.

"Queremos ser campeones otra vez": el canto que emociona a los hinchas argentinos en la previa de la final

La ilusión albiceleste ya se hace sentir en las calles y en los alrededores del MetLife Stadium. A pocas horas de la final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas argentinos entonaron el clásico "Queremos ser campeones otra vez", en una previa cargada de emoción, banderas y confianza.

Con bombos, camisetas celestes y blancas y un clima de fiesta, los fanáticos le pusieron color a la antesala del partido más importante del torneo. El tradicional canto volvió a convertirse en la banda sonora de una jornada histórica, mientras la Selección de Lionel Scaloni busca defender la corona conseguida en Qatar 2022.

Mundial 2026: la final tendrá una histórica ceremonia de clausura y el primer show de entretiempo

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un hito para la FIFA con el primer show de entretiempo en la historia de una Copa del Mundo. Antes del partido habrá una ceremonia de clausura que comenzará a las 14:30 (hora de Argentina), 90 minutos antes del inicio del encuentro en el MetLife Stadium.

Durante el descanso se realizará un espectáculo musical de aproximadamente 11 minutos, con artistas de primer nivel como Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay y Burna Boy, además de la participación de Gustavo Dudamel, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus. En la ceremonia previa también estarán Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Tom Cruise, mientras que Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos antes de la final. El show tendrá además un fin solidario al respaldar el Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Scaloni mantiene el misterio y analiza cambios para la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación de la Selección argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 y recién comunicará el equipo titular poco más de una hora antes del comienzo del partido. Durante el último entrenamiento, el entrenador repartió 13 pecheras entre los jugadores de campo y alimentó las dudas sobre los once que saldrán desde el inicio en el MetLife Stadium.

Entre las posibles modificaciones aparecen los ingresos de Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul, mientras que también se sigue de cerca la condición física de Leandro Paredes. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez tendrían su presencia asegurada en la definición ante España.

Mundial 2026: hora, TV y árbitro de la gran final entre Argentina y España

La Selección argentina y España definirán este domingo 19 de julio al nuevo campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido comenzará a las 16.00 (hora de Argentina) y será televisado por Telefe, TyC Sports, DSports y TV Pública. El encuentro contará con el arbitraje del esloveno Slavko Vini.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar una nueva estrella, mientras que España intentará volver a coronarse campeona del mundo. La expectativa es enorme para una final que enfrentará a dos de las mejores selecciones del torneo, con millones de argentinos pendientes de un duelo que promete ser histórico.

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