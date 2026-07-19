Mundial 2026: reviví el minuto a minuto de la final entre Argentina y España

La Selección argentina disputó este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Final del Mundial 2026: España venció a Argentina y es campeona del mundo
Se terminó el sueño de la Selección argentina. España derrotó 1-0 a la Albiceleste tras el alargue y se consagró campeona del Mundial 2026, gracias al gol convertido por Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo suplementario.
El equipo de Lionel Scaloni luchó hasta el final pese a jugar con diez hombres por la expulsión de Enzo Fernández, resistió durante más de cien minutos, pero no pudo evitar la derrota. Así, España levantó su segunda Copa del Mundo y Argentina cerró una histórica campaña con el subcampeonato.