16 de julio de 2026
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Gasoducto

Gasoducto del Sur: el ente regulador confirmó que Ecogas debe habilitar conexiones en San Rafael

San Rafael suma un paso clave para ampliar el acceso al servicio domiciliario: miles de usuarios podrán avanzar con la conexión de gas tras la intervención nacional.

El Ente Nacional confirmó que Ecogas debe avanzar con las conexiones domiciliarias en San Rafael.

El Ente Nacional confirmó que Ecogas debe avanzar con las conexiones domiciliarias en San Rafael.

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Según indicaron desde el organismo nacional, no existen disposiciones que impidan otorgar el servicio cuando las condiciones técnicas y operativas lo permiten.

Integrantes de la Delegación Cuyo del ente se presentaron en las oficinas de Ecogas en San Rafael para dejar constancia de la situación.

“La intervención ratifica lo que el Municipio venía sosteniendo respecto de los usuarios cuyas factibilidades habían quedado condicionadas a la finalización del gasoducto ”, explicó el concejal Francisco Perdigues. El edil remarcó que “el Ente emplazó a Ecogas para que comience a realizar las conexiones pendientes de la conclusión del gasoducto”.

El ENReGE emplazó a Ecogas para que comience a realizar las conexiones pendientes El ENReGE emplazó a Ecogas para que comience a realizar las conexiones pendientes

En esa condición se encuentran alrededor de 2.400 usuarios sanrafaelinos, quienes —próximamente— deberán tener el servicio en sus domicilios.

“Seguimos invitando a los vecinos que se encuentren en esta situación a concurrir a la Dirección de Vivienda (Belgrano 474), de 8 a 13, para obtener la autorización del municipio; y luego acercarse a Ecogas (25 de Mayo al 55) para que realicen la conexión definitiva”, indicó Perdigues.

El Gasoducto del Sur fue inaugurado el pasado 17 de junio.

El Gasoducto del Sur fue inaugurado el pasado 17 de junio.

Derechos de San Rafael sobre la capacidad del gasoducto del Sur

Por otra parte, el organismo nacional también reconoció que el Municipio continúa teniendo derechos sobre la capacidad incorporada a partir de la construcción del gasoducto.

“El ente expuso en su comunicado oficial que San Rafael, como tercero interesado, tiene derechos sobre el gasoducto que deben ser respetados”, destacó Perdigues.

Desde el ENReGE señalaron que la vigencia de la Resolución 70/2021 busca precisamente resguardar esos derechos adquiridos y no representa una limitación para las nuevas conexiones.

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