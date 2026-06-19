Resolución de Nación: para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas

El Enargas aclaró quién está a cargo del control y administración del gasoducto del Sur.

Tras la histórica inauguración del gasoducto del Sur , proyectado para abastecer a unos 28 mil nuevos usuarios , el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ( ENREGE ), ex Enargas, emitió dos resoluciones que ratifican el rol de la Municipalidad de San Rafael y la distribuidora Ecogas como responsables de la administración de las factibilidades de conexión al servicio.

Las decisiones del organismo nacional surgen a partir de un pedido de aclaratoria impulsado por el municipio sanrafaelino , en medio de la polémica con General Alvear por el acceso al servicio y el financiamiento de la obra .

El dictamen va en línea con la posición de San Rafael y contrasta con la alvearense: para habilitar nuevas conexiones de gas , la Comuna y Ecogas diseñarán un procedimiento conjunto de otorgamiento y registro de factibilidades, bajo la premisa de " preservar los derechos derivados de la inversión realizada por el Municipio (sanrafaelino), hasta el agotamiento total de la capacidad resultante ”.

Ecogas y San Rafael administrarán y controlarán las conexiones del nuevo gasoducto

Según el ENREGE, no existe contradicción entre la resolución original de 2021 que aprobó la obra y las actuaciones recientes, y se mantiene vigente el artículo 10, que define el esquema de funcionamiento del gasoducto.

En ese marco, el organismo ratificó que San Rafael tiene un derecho prioritario sobre la capacidad incremental del gasoducto, por haber financiado parte de la obra. Ese derecho no implica asumir funciones técnicas, que siguen siendo exclusivas de Ecogas.

La distribuidora y la comuna deberán informar en un plazo de cinco días las acciones adoptadas para implementar el mecanismo de habilitación de conexiones al servicio.

Resol gasoducto

Además, el ente regulador pidió explicaciones a Ecogas sobre presuntas gestiones vinculadas a conexiones en General Alvear, que había anunciado el intendente Alejandro Molero. En ese sentido, reiteró que no se podrá avanzar en nuevas factibilidades por fuera del esquema acordado con San Rafael, y que cualquier coordinación debe darse bajo la premisa de proteger la inversión realizada por ese Municipio como “tercero aportante”.

De este modo, la entidad nacional requirió información para conocer si las declaraciones públicas de Molero son veraces. O si el jefe comunal alvearense mintió.

Alejandro Molero, Fiesta Nacional de la Gandería 2026 Foto: Daniel Cano

Qué implica la resolución del ENREGE para el gas de San Rafael y General Alvear

Las resoluciones validan la postura de San Rafael: el municipio tiene injerencia directa en la autorización de factibilidades sobre el recientemente inaugurado gasoducto.

El exdirector de Auditoría de la Comuna y hoy concjeal, Francisco Perdigues, detalló que “el ente dijo que las factibilidades las otorga Ecogas, pero que hay que respetar el artículo 10, que implica un procedimiento conjunto con el municipio para consentir las factibilidades y contabilizarlas”, detalló.

Embed - ENERGE DETERMINÓ QUE SAN RAFAEL TIENE EL PODER DE FACTIBILIDAD

En términos prácticos, esto significa que Ecogas no podrá otorgar conexiones de manera unilateral y San Rafael deberá participar en cada decisión. Para cumplirlo, ambas partes deberán llevar un registro conjunto del uso de la capacidad disponible, que ronda los 43.000 metros cúbicos.

“Tenemos que consensuar las factibilidades y contabilizarlas para ir descontando sobre la capacidad del gasoducto”, especificó el exfuncionario, que inició el expediente para la concreción de la obra, a fines del año 2020.

San Rafael renueva el llamado a Alvear para llegar a un acuerdo que no lo prive del gas

Conocidas las resoluciones, el municipio conducido por Omar Félix insistió en el reclamo a General Alvear para que aporte cerca del 23% (unos $1.050 millones) de la inversión que San Rafael realizó para terminar la obra, luego de que Nación interrumpiera el financiamiento en su etapa final.

Desde el oficialismo sanrafaelino sostienen que no se busca impedir el acceso al gas al departamento vecino, sino que —al haber utilizado fondos municipales para ejecutar el 12% final de la obra— le correspondería a Alvear aportar el proporcional del proyecto por el que también se beneficia.

“Hay fondos públicos municipales en juego y tenemos que proteger la plata de todos los sanrafaelinos. Por esta forma de administración ordenada, si General Alvear quiere que el Municipio le otorgue factibilidades, debe hacer su aporte”, remarcó Perdigues.

Si General Alvear quiere que el Municipio de San Rafael le otorgue factibilidades sobre el gasoducto, debe hacer su aporte Si General Alvear quiere que el Municipio de San Rafael le otorgue factibilidades sobre el gasoducto, debe hacer su aporte

Bajo ese escenario, el edil —tal como lo había planteado Félix— convocó a la comuna alvearense a firmar un acuerdo, mediante el cual se comprometa a entregar a San Rafael el proporcional de la inversión. "No es necesario que sea en un pago", aclaró, dejando abierta la posibilidad de que efectúe en cuotas, con plazos y montos convenidos por las partes.