Vecinos de San Rafael comenzaron a recibir gas natural en sus viviendas

A poco más de un mes de la inauguración del Gasoducto del Sur , decenas de vecinos de San Rafael ya comenzaron a recibir gas natural en sus domicilios.

Las familias que completaron los trámites mediante un gasista matriculado y cuentan con las instalaciones internas aprobadas están recibiendo las inspecciones y los medidores de Ecogas , último paso necesario para efectivizar la conexión al servicio.

Una de las primeras beneficiarias es Milena Rodríguez , vecina del loteo Tierra de Viñas, en el distrito El Cerrito. Después de completar las obras y gestiones correspondientes, hace algunos días recibió el medidor y pudo incorporar el gas natural a su vivienda.

“Estamos súper contentos con la familia de poder tener el gas. Fue un proceso: trabajar con el gasista, hacer las obras y ahora, con la factibilidad que brinda el gasoducto, pudimos conectarnos”, contó. La vecina explicó que también debieron solicitar una autorización en la Dirección de Vivienda antes de recibir el medidor por parte de la empresa distribuidora.

Milena vive junto con su esposo y sus tres hijos. La llegada del servicio modificó su vida cotidiana y también representa un alivio para la economía familiar. “Estamos súper felices. Nos cambió la vida, no solo por la comodidad, sino también por lo económico, teniendo en cuenta el precio de la garrafa y de la leña”, señaló.

Además, destacó que ahora pueden cocinar y utilizar el agua caliente sin la preocupación permanente de que se termine la garrafa. “Ahora podemos bañarnos y cocinar tranquilos. Es diferente. Mi consejo es que hagan el proceso y se conecten, porque es un beneficio muy grande poder tener gas”, expresó.

El nuevo gasoducto ya muestra sus primeros resultados

El Gasoducto del Sur fue inaugurado oficialmente el 17 de junio de 2026 y permitió superar una limitación que impedía autorizar nuevas conexiones en San Rafael desde hacía más de una década.

La obra incorporó alrededor de 50 kilómetros de cañerías y amplió considerablemente la capacidad del sistema de distribución. Se estima que permitirá sumar hasta 27.000 potenciales usuarios, entre viviendas, comercios, industrias y establecimientos productivos del sur mendocino.

Antes de la ejecución del proyecto, San Rafael contaba con 38.638 clientes conectados al servicio. La nueva infraestructura permitirá avanzar gradualmente con miles de solicitudes que permanecían condicionadas a la ampliación de la capacidad disponible.

En julio, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad intervino ante Ecogas para verificar la atención de las nuevas solicitudes. El organismo aclaró que no existía ninguna disposición regulatoria que impidiera otorgar factibilidades técnica y operativamente viables e instruyó a la distribuidora a liberar las conexiones que correspondieran.

Cómo iniciar el trámite para conectarse al gas natural

Los vecinos que ya cuentan con una factibilidad condicionada a la puesta en funcionamiento del nuevo gasoducto deben presentarse en la Dirección de Vivienda de San Rafael, ubicada en Belgrano 474.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12.30, donde pueden obtener la autorización necesaria para continuar con el proceso. Quienes todavía no iniciaron las gestiones deben contactar a un gasista matriculado, encargado de desarrollar y presentar el proyecto de instalación domiciliaria. Una vez que los trabajos están aprobados, Ecogas realiza la inspección y procede a colocar el medidor.

La conexión de las primeras familias representa el comienzo de una nueva etapa para el departamento, luego de años de restricciones para acceder al gas natural. Para los vecinos, el cambio significa mayor comodidad, previsibilidad y una reducción de la dependencia de la garrafa y la leña.