Vuelven a condenar por grooming a un contador de San Rafael: su temible prontuario

El contador que no para de cometer grooming volvió a ser condenado.

La Justicia condenó a Federico Rubén Cramero Buxó, contador público de San Rafael , a 6 meses de prisión efectiva en un nuevo juicio por grooming. Con esta sentencia, el acusado sumó su segunda sentencia condenatoria por este delito (acoso sexual online). Además de una tercera pena por tráfico de estupefacientes.

En base a esto, el fallo dispuso la unificación de esta nueva condena con la pena de 3 años de prisión que ya tenía firme por una causa de narcotráfico, estableciendo una pena única de 3 años y 6 meses de cárcel efectiva .

Sin embargo, la situación judicial del condenado podría agravarse. En la Corte Suprema permanece pendiente la revisión de otra condena a un año y seis meses de prisión , también por grooming, que se firmó en mayo de este año . Si ese fallo queda firme, la Justicia unificará todas las penas en 5 años de prisión efectiva .

La reciente sentencia corresponde a un nuevo juicio por grooming , delito por el que Cramero Buxó ya registra otra condena cuya confirmación depende de la resolución de la Corte Suprema.

La unificación de penas se realizó con la condena de 3 años de prisión que recibió por una causa de tráfico de estupefacientes. En ese expediente fue señalado como integrante de la denominada "banda de los papelitos", organización dedicada a la venta de cocaína.

De esta manera, el contador oriundo de San Rafael quedó con una pena unificada de tres años y seis meses de prisión efectiva, aunque ese monto podría elevarse a cinco años de cárcel si la Corte confirma la condena pendiente por grooming.

Fuentes judiciales contaron que el entorno familiar del condenado también está vinculado a una causa de alto impacto judicial. Es que uno de sus hermanos posee un pedido de captura internacional por abuso sexual con acceso carnal.