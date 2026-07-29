Financiamiento para empresas de Mendoza: las líneas de crédito disponibles

Las MiPyMEs y los emprendimientos productivos de Mendoza cuentan con diferentes líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para el financiamiento de inversiones , incorporar tecnología, ampliar instalaciones y mejorar su capacidad productiva.

Entre las herramientas disponibles se encuentran los programas de Financiamiento Verde, Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres y Cadenas de Valor , cada uno con condiciones, montos y requisitos específicos.

Los créditos permiten acceder a plazos de hasta 60 meses , períodos de gracia y tasas promocionales. Sin embargo, las condiciones varían según la línea elegida y el tipo de proyecto presentado.

Los fondos pueden destinarse, según cada programa, a la compra de maquinaria, equipamiento y otros bienes de capital , además de construcciones, ampliaciones, modernización de instalaciones y tecnologías destinadas a incrementar la capacidad productiva.

Algunas líneas también permiten incluir capital de trabajo asociado a la inversión principal, aunque existen límites sobre el porcentaje y el monto que puede destinarse a ese concepto.

Financiamiento Verde: créditos de hasta $500 millones

La línea de Financiamiento Verde está destinada a MiPyMEs que desarrollen inversiones orientadas al uso eficiente de los recursos naturales y energéticos, la reducción de la huella de carbono y la sostenibilidad de sus actividades.

Entre los proyectos financiables se encuentran:

Sistemas de riego tecnificado y eficiencia hídrica .

Equipos de generación de energía solar, eólica, hidráulica, biogás o biomasa .

Sistemas de almacenamiento energético.

Tecnología y maquinaria para mejorar la eficiencia energética .

Mallas antigranizo e infraestructura para mitigar riesgos climáticos.

Tratamiento de efluentes, reutilización de materiales y gestión de residuos.

Obras para captar, almacenar o reducir pérdidas de agua.

Los créditos van desde $4 millones hasta $500 millones y permiten financiar hasta el 80% del proyecto. El plazo puede extenderse hasta 60 meses, con hasta 12 meses de gracia sobre el capital, incluidos dentro del plazo total.

La tasa vigente establece un 21% nominal anual fijo durante los primeros dos años. Desde el tercer año, pasa a ser variable y se calcula según la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), más dos puntos porcentuales.

Crédito para emprendimientos y empresas lideradas por mujeres

El programa de Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres brinda asistencia técnica y financiera a emprendimientos y MiPyMEs lideradas por mujeres.

Pueden acceder las trabajadoras monotributistas y autónomas, además de las empresas que tengan al menos el 51% de su capital social en manos de mujeres. También son elegibles aquellas firmas que cuenten con una participación femenina mínima del 20% y, simultáneamente, tengan una mujer en el directorio o en un cargo de alta gerencia.

Esta línea financia obras civiles, construcciones, ampliaciones, maquinaria, equipos y otras inversiones destinadas a mejorar la producción.

Los montos disponibles van desde $4 millones hasta $200 millones, con un plazo máximo de 48 meses y hasta seis meses de gracia.

También permite financiar capital de trabajo asociado al proyecto por hasta el 30% del préstamo, con un límite de $25 millones.

La tasa es del 21% nominal anual fijo durante los primeros dos años y, desde el tercero, se actualiza mediante la TAMAR más dos puntos porcentuales. El crédito puede cubrir hasta el 80% de la inversión presentada.

Cadenas de Valor: hasta $150 millones para proyectos productivos

La línea de Cadenas de Valor está orientada a MiPyMEs y emprendimientos que integren sectores considerados estratégicos por cada provincia.

Los fondos pueden utilizarse para obras civiles, ampliaciones, modernización de instalaciones, compra de maquinaria y equipamiento, entre otras inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva.

El monto máximo es de $150 millones, con plazos de hasta 48 meses. Para proyectos vinculados con energías renovables, el financiamiento puede extenderse hasta los 60 meses.

La línea contempla hasta seis meses de gracia y permite destinar hasta el 30% del préstamo a capital de trabajo asociado, con un tope de $22,5 millones.

Al 28 de julio de 2026, la tasa nominal anual variable informada por el CFI es del 15,12% para préstamos superiores a $1 millón. Para operaciones inferiores a ese monto, la tasa publicada es del 7,56%, debido a una bonificación adicional. Como se trata de valores variables, pueden modificarse posteriormente.

Requisitos y condiciones generales

El otorgamiento de los créditos está sujeto a una evaluación técnica, económica, financiera y crediticia del proyecto.

Entre las condiciones generales se establece que los solicitantes deben estar inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y presentar la documentación de manera digital.

El CFI utiliza el sistema de amortización alemán, mediante el cual las cuotas de capital se mantienen constantes y los intereses disminuyen a medida que se reduce el saldo de la deuda.

Los intereses están exentos de IVA. No obstante, se cobra una comisión de otorgamiento equivalente al 1% más IVA. También pueden solicitarse garantías personales, prendarias, hipotecarias o avales de una Sociedad de Garantía Recíproca o un fondo provincial, dependiendo del monto solicitado.

Cómo iniciar el trámite en Mendoza

Las personas interesadas deben comunicarse con la Unidad de Enlace Provincial del CFI en Mendoza, que brinda asesoramiento para determinar qué línea se adapta mejor al proyecto y qué documentación deberá presentarse.

La oficina funciona en Montevideo 456, segundo piso, Ciudad de Mendoza. Las consultas también pueden realizarse por correo electrónico a [email protected] o mediante WhatsApp al 261 633-0114.

Antes de iniciar la solicitud, se recomienda contar con una descripción detallada del proyecto, presupuestos actualizados, documentación impositiva y una estimación de la inversión y de su impacto productivo.

Línea de creditos para la Pequeña y Mediana Empresa