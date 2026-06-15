Formación para la gestión pública: Mendoza y el CFI fortalecen las capacidades técnicas

El Gobierno de Mendoza continúa fortaleciendo su vínculo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) mediante una activa participación en sus espacios de formación estratégica . En ese marco, la representante de la provincia ante el organismo, Marité Badui, encabezó esta semana distintas actividades de la Escuela Federal de Desarrollo, desarrolladas de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Mendoza.

El miércoles pasado, en la sede central del CFI, Badui participó del Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas, una instancia de formación intensiva de cuatro meses destinada a capacitar a futuros funcionarios y fortalecer los equipos de gestión de las provincias argentinas .

El programa reúne a profesionales becados por las distintas jurisdicciones . En representación de Mendoza participan Matías Gutiérrez, Camila Sosa y Mariana Gómez. Durante la jornada, Badui brindó una exposición titulada "Infraestructura para el Desarrollo" , en la que destacó el papel estratégico de la obra pública como motor del crecimiento económico y social.

"Entendemos a la infraestructura no como un fin en sí mismo, sino como un vector esencial para el desarrollo integral de nuestras comunidades. Las obras adquieren verdadero valor cuando se convierten en el puente logístico que potencia las economías provinciales y mejora la calidad de vida de los habitantes", afirmó.

Además de su participación en este programa, la funcionaria se desempeña como docente de la Diplomatura en Recurso Hídrico del CFI y forma parte del cuerpo académico de la Universidad Nacional de Cuyo.

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Formación en territorio: la experiencia mendocina en gestión del agua

En paralelo, la provincia fue sede de una nueva actividad del Programa Federal de Gestión para el Desarrollo. En esta oportunidad, el grupo de alumnos mendocinos realizó una visita técnica al Dique Cipolletti, donde recibió una capacitación en terreno a cargo de equipos técnicos del Departamento General de Irrigación (DGI).

Durante el recorrido, autoridades del organismo y Marité Badui explicaron el funcionamiento del sistema de distribución y disponibilidad de agua de la cuenca del río Mendoza, un recurso estratégico para el ordenamiento territorial y el desarrollo productivo de la provincia.

De la actividad participaron, en representación del Departamento General de Irrigación, Agustín Speridione, Sergio Terrera, Carlos Sánchez, Gabriela Ormeño y Marcelo Landini, junto a la comitiva del CFI.

A través de estas iniciativas, Mendoza reafirma su compromiso con la profesionalización de la administración pública, el intercambio de conocimientos entre provincias y la formación de equipos técnicos capaces de impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos estratégicos.