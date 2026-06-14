La comunidad armenia en Mendoza y el legado cultural que perdura a través del tiempo

Mendoza alberga numerosas colectividades que encuentran en la provincia un espacio para preservar y difundir sus tradiciones y su identidad cultural. En ese contexto, Sitio Andino conversó con María Luz Cabezas Baronian para conocer la historia, el presente y las costumbres de la comunidad armenia en territorio mendocino.

Al referirse a la historia de la comunidad armenia en Mendoza , María Luz explicó: "La diáspora armenia se originó a partir del genocidio armenio, cuyo inicio se fija el 24 de abril de 1915, lo que llevó a miles de sobrevivientes a dispersarse por distintos países, entre ellos Argentina. Mientras la mayor concentración de la comunidad se encuentra en Buenos Aires y Córdoba, la colectividad armenia de Mendoza, integrada por pocas familias, se conformó en 2004 gracias al impulso de José Baronian y Gabriel Mouradian, quienes comenzaron a reunir a la comunidad y a promover actividades culturales, una tarea a la que luego se sumaron más integrantes".

En cuanto a las tradiciones que aún se mantienen vivas en Mendoza, María Luz señaló que la gastronomía y la conmemoración de fechas históricas son los principales pilares de la identidad armenia. Entre ellas destacó el 24 de abril, día del recuerdo del genocidio armenio, el 28 de mayo y el 21 de septiembre, fechas que recuerdan la primera y la segunda independencia de Armenia. Además, mencionó la elaboración del tradicional pan de Pascua Çörek y explicó que, ante la ausencia de una iglesia, un ballet folclórico o espacios para aprender el idioma en la provincia, la comida se transformó en el principal vínculo para preservar sus raíces culturales.

Entre las especialidades más representativas mencionó el kepi cocido, el kepi crudo y el lavash, un pan muy fino reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, que se cocina en un horno tradicional de barro adherido a sus paredes. También resaltó la importancia de la música y las danzas típicas, interpretadas con la vestimenta folclórica conocida como Taráz, en las que los bailes femeninos se caracterizan por su delicadeza, mientras que los masculinos transmiten fuerza y espíritu guerrero.

Los desafíos actuales de la comunidad armenia en Mendoza

Respecto de los principales desafíos que enfrenta la comunidad armenia en Mendoza, afirmó que el reducido número de integrantes y la falta de una sede propia dificultan la organización de actividades y el recambio generacional. Por ese motivo, muchos encuentros se realizan en el restaurante Kotayk, ubicado en Corralitos, y dependen del aporte económico de cada familia. Asimismo, destacó su trabajo de difusión a través de la cuenta de Instagram Hadjin Dun Armenia, un espacio creado para compartir la historia, las tradiciones, la gastronomía, la música, las danzas, la literatura y otros aspectos de la cultura armenia.

comunidad armenia La comunidad armenia de Mendoza junto a la colectividad armenia de Buenos Aires

En ese contexto, también se refirió a la relación con la sociedad mendocina y afirmó que, si bien durante muchos años hubo un gran desconocimiento sobre la cultura armenia, con el paso del tiempo cada vez más personas comenzaron a interesarse por sus tradiciones. Además, destacó que el restaurante se convirtió en un espacio de encuentro que ha permitido realizar numerosas reuniones y fortalecer los vínculos con la comunidad local.

A pesar de las dificultades que implica mantener viva una colectividad pequeña, la comunidad armenia de Mendoza continúa trabajando para fortalecer su identidad y transmitir su legado a las nuevas generaciones, manteniendo vivo un patrimonio cultural que forma parte de la diversidad y la riqueza cultural de la provincia.