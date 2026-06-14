La comunidad armenia en Mendoza y el legado cultural que perdura a través del tiempo

Mendoza alberga numerosas colectividades que encuentran en la provincia un espacio para preservar y difundir sus tradiciones y su identidad cultural. En ese contexto, Sitio Andino conversó con María Luz Cabezas Baronian para conocer la historia, el presente y las costumbres de la comunidadarmenia en territorio mendocino.
Historia y tradiciones de la comunidad armenia en Mendoza
Al referirse a la historia de la comunidad armenia en Mendoza, María Luz explicó: "La diáspora armenia se originó a partir del genocidio armenio, cuyo inicio se fija el 24 de abril de 1915, lo que llevó a miles de sobrevivientes a dispersarse por distintos países, entre ellos Argentina. Mientras la mayor concentración de la comunidad se encuentra en Buenos Aires y Córdoba, la colectividad armenia de Mendoza, integrada por pocas familias, se conformó en 2004 gracias al impulso de José Baronian y Gabriel Mouradian, quienes comenzaron a reunir a la comunidad y a promover actividades culturales, una tarea a la que luego se sumaron más integrantes".
En cuanto a las tradiciones que aún se mantienen vivas en Mendoza, María Luz señaló que la gastronomía y la conmemoración de fechas históricas son los principales pilares de la identidad armenia. Entre ellas destacó el 24 de abril, día del recuerdo del genocidio armenio, el 28 de mayo y el 21 de septiembre, fechas que recuerdan la primera y la segunda independencia de Armenia. Además, mencionó la elaboración del tradicional pan de Pascua Çörek y explicó que, ante la ausencia de una iglesia, un ballet folclórico o espacios para aprender el idioma en la provincia, la comida se transformó en el principal vínculo para preservar sus raíces culturales.
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La comunidad armenia de Mendoza junto a la colectividad armenia de Neuquén
Entre las especialidades más representativas mencionó el kepi cocido, el kepi crudo y el lavash, un pan muy fino reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, que se cocina en un horno tradicional de barro adherido a sus paredes. También resaltó la importancia de la música y las danzas típicas, interpretadas con la vestimenta folclórica conocida como Taráz, en las que los bailes femeninos se caracterizan por su delicadeza, mientras que los masculinos transmiten fuerza y espíritu guerrero.
Los desafíos actuales de la comunidad armenia en Mendoza
Respecto de los principales desafíos que enfrenta la comunidad armenia en Mendoza, afirmó que el reducido número de integrantes y la falta de una sede propia dificultan la organización de actividades y el recambio generacional. Por ese motivo, muchos encuentros se realizan en el restaurante Kotayk, ubicado en Corralitos, y dependen del aporte económico de cada familia. Asimismo, destacó su trabajo de difusión a través de la cuenta de Instagram Hadjin Dun Armenia, un espacio creado para compartir la historia, las tradiciones, la gastronomía, la música, las danzas, la literatura y otros aspectos de la cultura armenia.
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La comunidad armenia de Mendoza junto a la colectividad armenia de Buenos Aires
En ese contexto, también se refirió a la relación con la sociedad mendocina y afirmó que, si bien durante muchos años hubo un gran desconocimiento sobre la cultura armenia, con el paso del tiempo cada vez más personas comenzaron a interesarse por sus tradiciones. Además, destacó que el restaurante se convirtió en un espacio de encuentro que ha permitido realizar numerosas reuniones y fortalecer los vínculos con la comunidad local.
A pesar de las dificultades que implica mantener viva una colectividad pequeña, la comunidad armenia de Mendoza continúa trabajando para fortalecer su identidad y transmitir su legado a las nuevas generaciones, manteniendo vivo un patrimonio cultural que forma parte de la diversidad y la riqueza cultural de la provincia.