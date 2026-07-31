Juguete tóxico: cómo saber si el Squeezy Dumpling de tu hijo tiene el químico cancerígeno.

A pocos días de la celebración del Día del Niño , encendieron las alarmas en Argentina tras una denuncia formal de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El organismo solicitó el retiro urgente del mercado del "Squeezy Dumpling" , el popular juguete sensorial de silicona que se volvió masivo en redes sociales.

La medida responde a informes de fiscalización internacional que detectaron niveles peligrosos de benceno , un compuesto nocivo y clasificado a nivel mundial como cancerígeno .

Frente a la circulación masiva de este producto, la CAIJ detalló las irregularidades que permiten identificar rápidamente si el juguete es ilegal y no cumple con las normas sanitarias:

Juguete tóxico: la Cámara del Juguete de Argentina pidió el retiro del Squeezy Dumpling del mercado.

Si el juguete carece de rotulado oficial en español, sello con QR o datos del importador, no reúne los requisitos básicos de seguridad y se recomienda retirarlo inmediatamente del alcance de los niños .

Ausencia del Marcado de Conformidad: los juguetes aprobados en Argentina cuentan con el sello oficial de certificación y un código QR que permite validar su origen. Si tu Squishy Dumpling no lo posee, no superó las pruebas técnicas de toxicidad.

Sin advertencias en castellano: todo juguete autorizado en el país debe incluir por ley las instrucciones de uso y advertencias de seguridad en idioma español.

Falta de datos del importador: un producto legal debe indicar claramente el nombre, la razón social y el CUIT del importador o fabricante responsable. Si el empaque no tiene estos datos o viene sin caja/bolsa membretada, no es un producto verificado.

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¿Cuál es el riesgo químico que detectaron?

El análisis técnico que fundamentó la alerta arrojó que el producto contiene 20 miligramos de benceno por kilogramo, lo que supera cuatro veces el límite máximo permitido por la legislación nacional (fijado en 5 mg/kg).

El principal motivo de preocupación es que el benceno no requiere ser ingerido para ser peligroso. Puede ingresar al organismo del niño de dos formas directas:

Por contacto cutáneo: al apretarlo o manipularlo continuamente con las manos.

Por inhalación: mediante la respiración cercana al juguete mientras juegan con él.

Esta alerta en Argentina se suma a las medidas adoptadas por el sistema europeo Safety Gate y la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido, organismos que ya habían ordenado la prohibición y retiro de este producto.

Actuaciones del Gobierno para retirarlo de la venta

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial confirmó que ya inició las actuaciones administrativas para ordenar la remoción del mercado del Sqeeyy Dumpling y notificó a las jurisdicciones provinciales para reforzar la fiscalización en comercios físicos y plataformas digitales de venta online.