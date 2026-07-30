30 de julio de 2026
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Agosto

¿Cuántos feriados hay en agosto? La fecha confirmada del próximo fin de semana largo

El calendario oficial confirma cuántos feriados habrá en agosto en Argentina. Conocé la fecha del fin de semana largo y qué establece la ley laboral.

¿Cuántos feriados hay en agosto? La fecha confirmada del próximo fin de semana largo

¿Cuántos feriados hay en agosto? La fecha confirmada del próximo fin de semana largo

Por Sitio Andino Sociedad

El calendario oficial en Argentina establece un único feriado nacional durante el mes de agosto, conmemorando el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer el lunes 17 de agosto, la fecha genera un fin de semana largo de tres días seguidos para hacer turismo o descansar.

¿Cómo queda conformado el fin de semana largo de agosto?

La Ley 27.399 determina el régimen de descansos oficiales en todo el territorio argentino. Al coincidir directamente con el inicio de semana, la jornada no requiere traslado y configura una pausa extendida ideal para el turismo interno:

  • Sábado 15 de agosto: Día de descanso habitual.
  • Domingo 16 de agosto: Día de descanso habitual.
  • Lunes 17 de agosto: Feriado nacional inamovible.
Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan.

Cuándo es el próximo feriado de 2025 y cuántos quedan.

¿Cómo se paga la jornada laboral si se trabaja el 17 de agosto?

Al tratarse de un descanso con estatus de feriado nacional civil, aplican las normas del descanso dominical según la legislación vigente. Aquellos trabajadores del sector público o privado que deban prestar tareas durante este lunes tienen derecho por ley a percibir el cobro del 100% de recargo sobre su salario habitual, es decir, una remuneración doble.

¿Por qué se rinde homenaje al General José de San Martín?

La fecha recuerda el fallecimiento del Padre de la Patria, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El Estado rinde tributo al máximo prócer nacional por liderar el Cruce de los Andes y consolidar la gesta libertadora que otorgó la independencia a Argentina, Chile y Perú.

El Ministerio del Interior confirmó que no habrá otros días no laborables ni feriados puente durante este período. De esta manera, las actividades escolares y laborales retomarán su ritmo habitual de forma inmediata tras el cierre del fin de semana largo.

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