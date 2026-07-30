Qué ver en Netflix en agosto de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Netflix en agosto inicia con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales . Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.

Agosto de 2026 llega cargado de estrenos para todos los gustos, con una combinación de nuevas series , películas , documentales y temporadas muy esperadas por el público. Entre las producciones más destacadas sobresalen la segunda temporada de Cien años de soledad , la quinta temporada de Outer Banks y la película de terror La última casa .

La historia de Macondo entra en una nueva etapa marcada por la tensión política y el deterioro de la familia Buendía. Mientras los conservadores planean un atentado contra Aureliano Buendía, la llegada de Fernanda del Carpio cambia para siempre el destino del pueblo y acelera el comienzo de su decadencia.

El escándalo de Trustor desde dentro (Documental)

Este documental reconstruye uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Suecia. A través de testimonios y una investigación detallada, revela cómo la compra de la firma Trustor escondía una compleja trama cuyo principal señalado fue Joachim Posener, prófugo de la Interpol durante tres décadas.

1970 - Temporada 3 (Comedia)

El extravagante noble regresa con nuevos problemas que resolver. Entre disputas familiares, conflictos campesinos y situaciones cada vez más absurdas, deberá mantener el control de su pueblo mientras el caos amenaza con desbordarlo por completo.

Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida (Documental)

Un comediante se embarca en un singular experimento alimenticio durante 28 días para analizar el impacto de las cadenas de comida rápida en Estados Unidos y el Reino Unido. El documental explora las estrategias de marketing y los efectos del consumo masivo de este popular producto.

6 de agosto:

Mi vida con los chicos Walter - Temporada 3 (Romance)

La protagonista continúa adaptándose a su nueva vida junto a la familia Walter. Mientras intenta superar una dolorosa pérdida, descubrirá que el amor, la amistad y la esperanza siguen poniendo a prueba cada una de sus decisiones.

7 de agosto:

La última casa (Terror)

Tras una serie de sucesos inexplicables, una familia queda atrapada en su propia vivienda. Con los recursos agotándose y una presencia desconocida acechando, deberán permanecer unidos para enfrentar una amenaza que desafía toda lógica.

Operación Safed Sagar: La historia jamás contada de la guerra de Kargil (Drama)

Inspirada en hechos reales, la película sigue a un escuadrón de la Fuerza Aérea de la India que afronta una misión de alto riesgo durante la guerra de Kargil.

Gatos callejeros, de Ricky Gervais (Comedia)

La irreverencia de Ricky Gervais llega a la animación con un grupo de gatos callejeros que convierte la ciudad en su propio campo de batalla.

Muertos S.L. - Temporada 4 (Comedia)

La lucha por ocupar la dirección de la funeraria desata nuevas rivalidades y situaciones tan incómodas como hilarantes. Mientras Chemi intenta imponer su estilo de gestión, las tensiones internas amenazan con convertir el negocio familiar en un auténtico caos.

La nueva temporada tendrá 6 capítulos. Foto: Netflix

Acaramelados (Romance)

Después de perder la memoria, una ambiciosa fiscal comienza una nueva vida junto a un entrenador de boxeo que asegura ser su pareja. Entre recuerdos confusos y sentimientos inesperados, ambos descubrirán si el destino realmente les tenía reservado un futuro juntos.

8 de agosto:

La heroína del moño (Animación)

Basada en el clásico manga de Osamu Tezuka, esta historia sigue a Sapphire, una princesa criada como heredero del reino para proteger el trono. Su doble identidad la obligará a enfrentarse a conspiraciones y desafíos en un mundo donde las apariencias lo son todo.

11 de agosto:

Mourinho (Documental)

Recorre la carrera de José Mourinho desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial. Con imágenes inéditas y testimonios cercanos, también muestra el costado más personal del técnico portugués.

12 de agosto:

Nando entre dos mundos (Drama)

Dividido entre su familia y el crimen organizado, Nando deberá tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. La serie explora el conflicto entre la lealtad, la culpa y el deseo de construir un futuro diferente.

13 de agosto:

Llantas - Temporada 3 (Comedia)

El gerente de un taller mecánico vuelve a intentar sacar adelante el negocio familiar. Sin embargo, los problemas cotidianos, las ocurrencias de su primo y una seguidilla de malos entendidos complicarán nuevamente sus planes.

Un hijo propio (Drama)

El deseo de convertirse en madre lleva a Alejandra a construir una mentira que poco a poco se sale de control. Lo que comienza como un engaño termina transformándose en un escándalo que pone en riesgo su vida, su matrimonio y su futuro.

Mi brillante carrera (Romance)

En la Australia de comienzos del siglo XX, una joven escritora lucha por seguir sus sueños mientras desafía las estrictas normas sociales de la época y busca construir su propio destino.

Esto, aquello y todo lo demás (Drama)

El regreso de una periodista a la casa de su madre reabre heridas del pasado y obliga a ambas a enfrentar secretos familiares que marcaron sus vidas.

14 de agosto:

Moria (Drama)

La vida de Moria Casán se convierte en una puesta en escena cargada de simbolismo, donde la fama, las polémicas y la reinvención permanente construyen el retrato de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

La biopic de Moria es la serie de Netflix más experada en Argentina. Foto: Archivo

No se desea buena suerte (Comedia)

Sophie está a punto de cumplir el sueño de protagonizar el musical de su escuela, pero los conflictos familiares amenazan con opacar el momento más importante de su vida.

El peso de la ley (Drama)

Una joven fiscal se infiltra en la organización criminal liderada por su propio hermano para salvar a otro integrante de su familia. Entre la justicia y los lazos de sangre, deberá tomar decisiones extremas.

Mi mejor amigo, su novia y yo (Comedia)

La amistad de toda una vida entre Matze y Olli entra en crisis cuando aparece Rebecca. Los celos, los malentendidos y un plan para separarlos darán lugar a una divertida cadena de situaciones inesperadas.

La fiera (Drama)

Un grupo de amantes de los deportes extremos descubre el salto base con traje de alas y lleva su pasión al límite. Sin embargo, la búsqueda de adrenalina también pondrá a prueba sus vínculos y su instinto de supervivencia.

19 de agosto:

Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (Documental)

A través de denuncias y testimonios exclusivos, este documental expone cómo las políticas internas de Boeing y la reducción de costos habrían contribuido a una serie de accidentes fatales que sacudieron a la industria aeronáutica.

Quince días (Romance)

Lo que prometía ser un verano tranquilo cambia por completo cuando Felipe se reencuentra con el chico que marcó su infancia.

20 de agosto:

Outer Banks - Temporada 5 (Drama)

Los jóvenes protagonistas volverán a enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos mientras intentan descubrir secretos que podrían cambiarlo todo.

S&X (Comedia)

Un terapeuta sexual ayuda a sus pacientes a resolver problemas íntimos mientras intenta ocultar sus propias inseguridades. La serie mezcla humor, sensibilidad y situaciones tan incómodas como divertidas.

Sacrificio de sangre (Thriller)

Una serie de asesinatos de policías sacude el archipiélago de Estocolmo. Para resolver el caso, un detective deberá unir fuerzas con su padre, un investigador retirado que conoce mejor que nadie los secretos del pasado.

21 de agosto:

La captura (Acción)

Dos agentes federales quedan atrapados en una peligrosa persecución tras detener por accidente a uno de los criminales más buscados del mundo. Basada en hechos reales.

La familia Benetón +2 (Comedia)

La llegada de dos nuevos bebés revoluciona por completo la rutina de la peculiar familia Benetón. Entre desafíos y momentos entrañables, todos deberán adaptarse a una convivencia aún más caótica.

Amor, amor, boda (Romance)

Después de casarse, una pareja descubre que la convivencia con los suegros no será tan sencilla como imaginaban. Una comedia romántica que explora los desafíos de la vida en familia.

27 de agosto:

Leanne (Comedia)

Tras ser abandonada por su esposo, Leanne intenta reconstruir su vida con la ayuda de su familia. Entre consejos inesperados y situaciones disparatadas, descubrirá que empezar de nuevo también puede ser una oportunidad.

28 de agosto:

Susurran tu nombre (Thriller)

La desaparición de un niño obliga a un hombre a recurrir a su padre, un detective retirado que años atrás capturó a un temido asesino serial. Ambos deberán enfrentarse a un nuevo caso lleno de misterio y tensión.

Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan protagonizan el nuevo thriller de Netflix. Foto: web

Toda la verdad de mis mentiras (Drama)

Un viaje entre amigos que parecía perfecto comienza a desmoronarse cuando salen a la luz secretos ocultos durante años. La amistad y la confianza serán puestas a prueba en cada kilómetro del recorrido.

Cementerio - Temporada 3 (Drama)

La unidad especial dedicada a resolver asesinatos de mujeres vuelve a enfrentarse a complejos casos marcados por la violencia de género y los prejuicios que persisten dentro de las propias instituciones.

29 de agosto:

Cuatro manos, dos sonatas (Romance)

Dos jóvenes pianistas construyen una relación que evoluciona desde la adolescencia hasta la adultez. Entre la música, la competencia y el amor, ambos descubrirán el verdadero costo de perseguir sus sueños.