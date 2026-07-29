29 de julio de 2026
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Una divertida película para ver hoy en Netflix: de qué trata "72 horas", con Kevin Hart

Netflix estrenó "72 horas", una película que parte de un simple error para desarrollar una historia repleta de situaciones insólitas a lo largo de sus 105 minutos de duración.

Una divertida película para ver hoy en Netflix: de qué trata 72 horas, con Kevin Hart

Una divertida película para ver hoy en Netflix: de qué trata "72 horas", con Kevin Hart

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Para desconectarse y reír por un rato, "72 horas" es una de las comedias del momento en Netflix. Con Kevin Hart al frente del elenco y una historia repleta de situaciones absurdas, la película mezcla humor, diferencias generacionales y mucho caos en apenas 105 minutos, una fórmula que la convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la plataforma.

La pel&iacute;cula se estren&oacute; el pasado 24 de julio.

La película se estrenó el pasado 24 de julio.

Netflix: de qué trata "72 horas"

Dirigida por Tim Story, la historia de Joe (Kevin Hart), un ejecutivo de publicidad de 40 años, que atraviesa un momento complicado en su carrera. Sus superiores consideran que perdió el contacto con las nuevas generaciones, una debilidad que amenaza con dejarlo fuera de los proyectos más importantes de la empresa.

Todo cambia cuando, por un simple error, es agregado a un chat grupal de un grupo de veinteañeros que organiza una despedida de soltero de tres días en Miami. Lo que comienza como una confusión termina convirtiéndose en la oportunidad perfecta para demostrar que todavía puede conectar con el público joven.

¿Por qué "72 horas" es tendencia en Netflix?

Desde su estreno, la película logró posicionarse entre las películas más vistas de Netflix gracias a su combinación de humor y un elenco que mezcla figuras consagradas con nuevas promesas de la comedia.

La producción acumuló 22,1 millones de visualizaciones en sus primeros días en la plataforma, un desempeño que la ubicó entre los títulos más populares del catálogo y confirmó el atractivo que sigue teniendo Kevin Hart para el público.

Otro de los factores que impulsó su éxito fue la química entre los protagonistas. Marcello Hernández, Ben Marshall y Kam Patterson, reconocidos por su paso por en el programa Saturday Night Live, trasladan a la pantalla el humor que los hizo populares y aportan frescura a una historia que explora, en clave de comedia, el choque entre generaciones.

Con una duración de apenas 1 hora y 45 minutos, "72 horas" apuesta por un ritmo ágil, gags constantes y un entretenimiento sin pausas, ideal para quienes buscan una película divertida para ver en una sola noche.

Ideal para ver hoy y terminan con risas esta noche.

Ideal para ver hoy y terminan con risas esta noche.

Reparto de la película

  • Kevin Hart: Joe
  • Marcello Hernández: Nick
  • Mason Gooding: Mason
  • Kam Patterson: estudiante de primer año
  • Ben Marshall: Hunter
  • Zach Cherry: Barry
  • Michael Mando: Jaze
  • Teyana Taylor: Jennifer
  • Kevin Dunn: Terry
  • Anna Garcia: Trixie

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  • En películas

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Tráiler de "72 horas"

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