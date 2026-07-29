Una divertida película para ver hoy en Netflix: de qué trata "72 horas", con Kevin Hart

Para desconectarse y reír por un rato, " 72 horas " es una de las comedias del momento en Netflix . Con Kevin Hart al frente del elenco y una historia repleta de situaciones absurdas, la película mezcla humor, diferencias generacionales y mucho caos en apenas 105 minutos , una fórmula que la convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la plataforma .

Dirigida por Tim Story , la historia de Joe (Kevin Hart), un ejecutivo de publicidad de 40 años , que atraviesa un momento complicado en su carrera. Sus superiores consideran que perdió el contacto con las nuevas generaciones , una debilidad que amenaza con dejarlo fuera de los proyectos más importantes de la empresa.

Todo cambia cuando, por un simple error, es agregado a un chat grupal de un grupo de veinteañeros que organiza una despedida de soltero de tres días en Miami . Lo que comienza como una confusión termina convirtiéndose en la oportunidad perfecta para demostrar que todavía puede conectar con el público joven .

Desde su estreno, la película logró posicionarse entre las películas más vistas de Netflix gracias a su combinación de humor y un elenco que mezcla figuras consagradas con nuevas promesas de la comedia .

La producción acumuló 22,1 millones de visualizaciones en sus primeros días en la plataforma, un desempeño que la ubicó entre los títulos más populares del catálogo y confirmó el atractivo que sigue teniendo Kevin Hart para el público.

Otro de los factores que impulsó su éxito fue la química entre los protagonistas. Marcello Hernández, Ben Marshall y Kam Patterson, reconocidos por su paso por en el programa Saturday Night Live, trasladan a la pantalla el humor que los hizo populares y aportan frescura a una historia que explora, en clave de comedia, el choque entre generaciones.

Con una duración de apenas 1 hora y 45 minutos, "72 horas" apuesta por un ritmo ágil, gags constantes y un entretenimiento sin pausas, ideal para quienes buscan una película divertida para ver en una sola noche.

Ideal para ver hoy y terminan con risas esta noche. Foto: Netflix

Reparto de la película

Kevin Hart: Joe

Joe Marcello Hernández: Nick

Nick Mason Gooding: Mason

Mason Kam Patterson: estudiante de primer año

estudiante de primer año Ben Marshall: Hunter

Hunter Zach Cherry: Barry

Barry Michael Mando: Jaze

Jaze Teyana Taylor: Jennifer

Jennifer Kevin Dunn: Terry

Terry Anna Garcia: Trixie

Más películas y series con Kevin Hart

En películas

1. Lift: Un robo de primera clase

Una banda de ladrones profesionales recibe la misión de impedir que un ataque terrorista se concrete. Para lograrlo, deberá llevar a cabo un arriesgado asalto a bordo de un avión en pleno vuelo.

2. Hart: Duro de entrenar

Interpretándose a sí mismo, Kevin Hart busca dar el salto de la comedia al cine de acción. Para conseguirlo, ingresa a una exigente escuela de entrenamiento que intentará convertirlo en una auténtica estrella del género, aunque el camino estará lleno de desafíos y situaciones tan difíciles como divertidas.

3. Paternidad

Tras perder a su esposa durante el parto, un padre debe hacerse cargo de la crianza de su hija mientras enfrenta, por primera vez, todos los desafíos y responsabilidades de la paternidad.

En series

1. Una historia real

Un reconocido comediante que atraviesa el mejor momento de su carrera ve cómo su vida cambia por completo cuando su hermano amenaza con arruinar su éxito y arrastrarlo a una peligrosa situación.

2. Las estrellas afrodescendientes más influyentes de Hollywood

Reconocidos actores y actrices afrodescendientes de Hollywood participan en una entrevista abierta en la que comparten las claves de su éxito y reflexionan sobre los desafíos que enfrentaron para abrirse camino en la industria cinematográfica.

3. Noche de combate: El atraco del millón de dólares

Un violento robo a mano armada, ocurrido durante la noche del histórico regreso de Muhammad Ali al boxeo en 1970, cambia para siempre la vida de un hombre y deja una profunda huella en Atlanta tras convertirse en uno de los atracos más audaces contra la élite económica de Estados Unidos.

Tráiler de "72 horas"