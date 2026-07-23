La película de menos de 100 minutos que es un éxito de Netflix por su impactante final

La película de menos de 100 minutos que se convirtió en un éxito de Netflix por su impactante final

Las novedades de Netflix no dejan de captar la atención de los usuarios y, entre los estrenos más recientes, una película mexicana se convirtió en una de las más comentadas de la plataforma. Se trata de " Deseo ", un thriller romántico que combina pasión, traición y crimen en una historia de menos de 100 minutos.

La película se estrenó el 17 de julio y ya figura entre los contenidos más vistos de Netflix en más de 20 países , incluido Argentina .

Lucero es una mujer con una exitosa carrera profesional, una vida llena de comodidades y una familia aparentemente perfecta. Sin embargo, la insatisfacción que siente en su matrimonio la lleva a iniciar una relación extramatrimonial con Matías, su profesor de natación.

Aunque el romance permanece oculto durante un tiempo, la situación se complica cuando madre e hija quedan involucradas en un peligroso triángulo emocional que amenaza con destruir a toda la familia.

Alerta de spoilers: cuál es la explicación final de la película

Para quienes ya vieron la película o desean conocer cómo termina la historia, el desenlace ofrece un giro inesperado que cambia por completo el destino de los protagonistas.

La gran revelación llega cuando se descubre que Fernando, el esposo de Lucero, había contratado a Matías no solo para trabajar como profesor de natación, sino también para seducir a su esposa con el objetivo de recuperar la pasión en su matrimonio. Sin embargo, el plan fracasa cuando el joven desarrolla una obsesión enfermiza por Lucero y deja de responder al propósito inicial.

La situación se vuelve todavía más peligrosa cuando Matías comienza una relación con Viviana, la hija de Lucero, con la intención de seguir dañando a la familia. A partir de ese momento, todos los conflictos escalan y cada integrante toma decisiones impulsivas que desembocan en una tragedia.

Todo comienza cuando Julián, el hijo del matrimonio, coloca un sedante en la botella de agua de Matías para impedir que continúe acercándose a su hermana. Poco después, Viviana descubre los mensajes entre el profesor y su madre, comprende que también fue manipulada y, durante una fuerte discusión, lo empuja, provocándole un violento golpe en la cabeza.

Minutos más tarde aparece Fernando y el enfrentamiento empeora la situación. Cuando la tensión parece haber alcanzado su punto máximo, Lucero se encuentra con Matías junto a la piscina. El joven cree que ella ha ido a buscarlo para comenzar una nueva vida juntos y la sigue sin imaginar cuál será su verdadero destino.

En ese momento, Lucero toma la decisión más extrema de toda la película. Aprovecha que Matías se lanza al agua y lo mantiene sumergido hasta provocarle la muerte. Para ella, ese acto representa la única forma de eliminar la amenaza que ponía en riesgo a su familia.

Tras el crimen, la investigación queda en manos del fiscal Miguel, quien conoce a Lucero por haber intervenido en su proceso de divorcio. Aunque sospecha desde el primer momento que la muerte no fue accidental, decide utilizar esa información para chantajearla y obtener beneficios personales relacionados con la custodia de sus hijos.

La falta de pruebas, la desaparición de las grabaciones de seguridad y el historial de consumo de drogas de Matías terminan respaldando la versión oficial de los hechos. Finalmente, las autoridades concluyen que el joven murió por un ahogamiento accidental y nadie resulta imputado.

Lejos de destruir su matrimonio, todo lo ocurrido termina acercando nuevamente a Fernando y Lucero. Ambos reconstruyen su relación, aunque saben que esa reconciliación está marcada por un asesinato y un secreto que deberán ocultar para siempre.

Reparto de la película

Ludwika Paleta: Lucero

Lucero José María Yazpik: Fernando

Fernando Óscar Casas: Matías

Matías Leonardo Ortizgris: Miguel

Miguel Pilar Pascual: Viviana

Viviana Jaydy Michel: Sandra

Sandra Cedma Morales: Renata

Renata Ángel López-Silva: Cristian

El film tiene un final impactante. Foto: web

Más series y películas con la actriz Ludwika Paleta

En series:

1. Bellas Artes

Un prestigioso historiador de arte, reconocido por su carácter arrogante, asume la dirección de uno de los museos más importantes de Madrid. Lo que parecía el mayor logro de su carrera pronto se transforma en un desafío, ya que deberá enfrentar conflictos políticos, administrativos y personales que van mucho más allá del mundo de las exposiciones.

2. Madre sólo hay dos

Ana y Mariana pertenecen a mundos completamente distintos, pero un error en el hospital provoca que sus bebés sean intercambiados al nacer. El inesperado descubrimiento obliga a ambas familias a convivir y replantearse el significado de la maternidad y los vínculos afectivos.

3. Los exitosos Pérez

Tras la muerte de un famoso conductor de televisión, el canal decide reemplazarlo por un hombre idéntico a él para ocultar el accidente y evitar un escándalo mediático. La mentira desencadena una cadena de situaciones inesperadas que amenazan con salir a la luz.

En películas:

1. ¿Quieres ser mi novia?

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2. Un cuento de circo & a Love Song

Refugio crece en un circo junto a su familia, pero nunca olvida a la joven de la que se enamoró durante su infancia. Años después emprende un viaje para encontrarla y descubrir si aún existe una oportunidad para ese primer amor.

3. Rumbos paralelos

La enfermedad renal de un niño desencadena una investigación que revela un error ocurrido años atrás en un hospital: dos bebés fueron intercambiados al nacer. El hallazgo cambia por completo la vida de ambas familias y las obliga a enfrentar una difícil verdad.

Tráiler de "Deseo"