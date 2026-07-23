Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 23 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 23 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorpora dos series y una película . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

La vida de una mujer cambia por completo cuando su mejor amigo de toda la vida, anuncia su compromiso. En medio de la confusión y el dolor, descubre que el amor verdadero puede haber estado frente a ella todo el tiempo.

Las series que se estrenan el 23 de julio

1. Nueva vida en Ransom Canyon - Temporada 2 (Drama)

Tres familias de ganaderos navegan las complejidades del amor, la lealtad y los conflictos en medio de las imponentes tundras y ríos de la región montañosa de Texas.

2. El cobrador de deudas - Temporada 3 (Acción)

Atormentado por los errores del pasado y un diagnóstico terminal que le acorta el horizonte, un ex cobrador de deudas regresa al bajo mundo para proteger a las víctimas de una organización violenta que no conoce límites.