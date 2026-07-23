Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 23 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 23 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 23 de julio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 23 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorpora dos series y una película. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
1. Te quiero desde siempre (Romance)
La vida de una mujer cambia por completo cuando su mejor amigo de toda la vida, anuncia su compromiso. En medio de la confusión y el dolor, descubre que el amor verdadero puede haber estado frente a ella todo el tiempo.
1. Nueva vida en Ransom Canyon - Temporada 2 (Drama)
Tres familias de ganaderos navegan las complejidades del amor, la lealtad y los conflictos en medio de las imponentes tundras y ríos de la región montañosa de Texas.
2. El cobrador de deudas - Temporada 3 (Acción)
Atormentado por los errores del pasado y un diagnóstico terminal que le acorta el horizonte, un ex cobrador de deudas regresa al bajo mundo para proteger a las víctimas de una organización violenta que no conoce límites.