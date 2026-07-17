17 de julio de 2026
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La impactante película basada en hechos reales que acaba de llegar a Netflix y conmueve al mundo

La película adapta una historia real basada en un joven que logró salvar de la muerte a miles de personas en el mar. Conocé todos los detalles.

La impactante película basada en hechos reales que acaba de llegar a Netflix y conmueve al mundo

La impactante película basada en hechos reales que acaba de llegar a Netflix y conmueve al mundo

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix suma a su catálogo "23.000 vidas", una película alemana basada en hechos reales que pone el foco en una de las crisis humanitarias más complejas de los últimos años. Con una historia cargada de tensión y solidaridad, el film sigue a un grupo de jóvenes que decide desafiar todos los obstáculos para rescatar a refugiados en el mar Mediterráneo.

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La película se estrena hoy, 17 de julio.

Netflix: de qué trata "23.000 vidas"

La película sigue a un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales europeos que, conmocionados por la creciente cantidad de muertes en las rutas migratorias del Mediterráneo, se niegan a permanecer como simples espectadores.

Sin experiencia en operaciones de rescate marítimo, los protagonistas ponen en marcha una campaña de financiación colectiva para reunir el dinero necesario y comprar un antiguo barco pesquero para así patrullar el Mediterráneo y salvar la vida de refugiados que intentan llegar a Europa a bordo de embarcaciones precarias.

La historia real detrás de la película

La nueva cinta de Netflix está inspirada en la historia de Jugend Rettet, una organización no gubernamental creada por jóvenes europeos que decidió intervenir directamente en las tareas de rescate de migrantes y refugiados en el mar Mediterráneo.

Al igual que muestra la película, sus integrantes organizaron campañas de recaudación de fondos para comprar un antiguo barco pesquero y convertirlo en una embarcación de rescate. Gracias a esa iniciativa lograron asistir A más de 23.000 personas rescatadas por la organización, una cifra que simboliza el impacto de una iniciativa impulsada por ciudadanos comunes que decidieron actuar frente a una crisis humanitaria de alcance internacional.

Reparto de la película

  • Louis Hofmann: Lukas
  • Mala Emde: Kitty
  • Katharina Stark como Nina
  • Maria Dragus: Viola
  • Frederick Lau: Sören
  • Trevor Magaya: Lamim
  • Kathy Etoa: Rose
Se basa en una historia real y solo dura 112 minutos.

Se basa en una historia real y solo dura 112 minutos.

Más películas y series con Louis Hofmann

  • En series:

1. Dark

La desaparición de un adolescente en un pequeño pueblo alemán involucra a cuatro familias en un complejo misterio que atraviesa varias generaciones y combina viajes en el tiempo, secretos y hechos sobrenaturales.

2. Ripley

Tom Ripley es un estafador contratado por un millonario estadounidense para convencer a su hijo de regresar a casa. Sin embargo, la misión pronto se transforma en una peligrosa red de engaños, ambición y suplantación de identidad.

3. La luz que no puedes ver

Narra el encuentro entre Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y Werner, un brillante joven alemán reclutado por el ejército nazi para rastrear transmisiones de radio clandestinas. En plena Segunda Guerra Mundial, ambos intentan sobrevivir al conflicto mientras sus destinos terminan entrelazándose.

  • En películas:

1. Bajo la arena

Tras la rendición de Alemania en 1945, un grupo de jóvenes soldados alemanes es obligado a desactivar miles de minas enterradas en las playas de Dinamarca.

2. El falsificador

Gracias a su extraordinaria habilidad para falsificar documentos, un joven judio logra mantenerse oculto mientras desafía constantemente al régimen nazi.

3. El cuervo blanco

Reconstruye la vida del legendario bailarín Rudolf Nureyev durante uno de los momentos más decisivos de su carrera. En 1961, mientras realiza una gira con el Ballet Kírov, el artista soviético desafía el control del régimen comunista y toma una decisión que cambiará su vida para siempre.

Tráiler de "23.000 vidas"

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