Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 17 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorpora series y películas . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos. Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela. Película es una conclusión de las últimas tres temporadas de la serie.

2. Deseo (Thriller)

Lucero vive una vida de lujo, un marido devoto y una familia perfecta. Pero cuando un joven entrenador de natación llega a su hogar e inicia una atracción se convierte en una relación secreta que amenaza con destruirlo todo lo que construyó.

3. 23.000 vidas (Drama)

Un grupo de jóvenes zarpa hacia el Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados, una misión que pondrá a prueba sus nociones sobre la ley y la justicia.

Las series que se estrenan el 17 de julio

1. El mapa de los anhelos (Romance)

Antes de morir, Lucy diseña un juego especial para su hermana Greta, que la llevarán a emprender un inesperado viaje de autodescubrimiento y romance.

La emotiva historia de Netflix se divide en seis capítulos. Foto: web

2. El palacio del este (Terror)

Un hombre capaz de transitar el mundo de los espíritus y una dama de la corte que escucha a los muertos reciben la orden del rey para adentrarse en el palacio del este y desentrañar sus oscuros secretos. Lo que encuentran allí desafiará todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte.