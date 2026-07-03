Qué ver en Netflix en julio de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Netflix en julio inicia con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales . Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.

Julio de 2026 llega cargado de estrenos para todos los gustos, con una combinación de nuevas series , películas , documentales y temporadas muy esperadas por el público. Entre las novedades más destacadas sobresalen la nueva adaptación de " La casa de la pradera " y la comedia " El Halcón ", protagonizada por Will Ferrell .

La joven detective Enola Holmes viaja hasta Malta con planes de boda, pero sus intenciones se ven interrumpidas cuando la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock la arrastra hacia un peligroso caso que pondrá a prueba todas sus habilidades.

Los peores vecinos del mundo (Documental)

Una serie de historias reales sobre conflictos vecinales que terminaron de la peor manera posible, desde fraudes y estafas hasta represalias violentas e irracionales que escalaron hasta consecuencias fatales.

Verano del 36 (Drama)

Mientras los trabajadores franceses disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas, cuatro mujeres de mundos muy distintos se ven involucradas en el asesinato de un fiscal ocurrido en el lujoso hotel Riviera, con el verano como escenario y la tensión de la época como telón de fondo.

2 de julio:

La supervivencia de una chica con curvas - Temporada 3 (Comedia)

Mavis se enfrenta al desafío de rehacer su vida desde cero después de haberlo apostado todo a un solo hombre. Decidida no solo a sobrevivir, sino a prosperar, encuentra en su familia elegida la red de contención que necesita para empezar de nuevo.

El Hombre Vapor (Ciencia ficción)

Una persona explota espontáneamente en televisión en vivo. El responsable, capaz de transformarse en gas, usa esa habilidad para escapar de la Justicia y sembrar el terror en todo el país. Un detective determinado se lanza a la búsqueda de la verdad detrás de un proyecto secreto que explotaba a los más vulnerables.

La nueva serie de Netflix adapta una película de 1960. Foto: web

5 de julio:

Destellos del mañana (Animación)

En un pasado alternativo, un singular dúo une fuerzas para rastrear un catálogo desaparecido que podría transformar para siempre las calles de Kioto, reemplazando el vapor por la electricidad y abriendo las puertas a una nueva era.

8 de julio

Salcedo, cuero y boogaloo (Drama)

Martín Salcedo no se deja impresionar fácilmente... hasta que Laura Pinilla y Quiebra Canto doblan la apuesta con las drogas, la bebida y el peligro. Es un spin off de la serie colombiana La primera vez.

No tengo miedo (Drama)

Miguel, un niño de diez años, descubre a otro niño secuestrado en un hoyo en el bosque. Lo que comienza como un hallazgo aterrador se convierte en una prueba de valentía para salvar a su prisionero.

Hasta el final (Drama)

Jada lo dio todo para ser madre. Cuando su hijo pequeño enferma gravemente, no dudará en hacer cuanto sea necesario para encontrar un donante que pueda salvarle la vida, sin importar el precio ni las consecuencias.

9 de julio:

La casa de la pradera (Drama)

Con una combinación de drama familiar, esperanza y relato de supervivencia, ofrece una mirada fresca y auténtica a las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de Estados Unidos.

10 de julio:

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (Documental)

En julio de 1997, España se paralizó para intentar salvar la vida de Miguel Ángel Blanco, un concejal cuyo asesinato anunciado por la banda terrorista ETA se convirtió en un punto de inflexión histórico.

Ikka (Thriller)

Un abogado de reputación intachable acepta defender a un hombre que cree culpable, con un único objetivo de salvar a su propia hija. Pero el peso de la conciencia tiene un precio, y la línea entre la ética y la desesperación se vuelve cada vez más difusa.

Naufragio: Pesadilla en el mar (Documental)

Imágenes inéditas y testimonios de sobrevivientes reconstruyen el naufragio de un crucero de lujo ocurrido en 2012, uno de los desastres marítimos más impactantes de las últimas décadas. Un documental inmersivo que revive los momentos más dramáticos de aquella tragedia.

11 de julio:

One Piece: Heroines (Animación)

Las protagonistas femeninas de One Piece toman el timón en esta colección de relatos cortos basada en la novela ligera de Jun Esaka. Nami, Robin, Vivi y Perona protagonizan sus propias aventuras.

El complejo de apartamentos (Comedia)

Un ex jefe criminal en apuros económicos y una aspirante a abogada con ambiciones deciden robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos. Lo que parece un plan sencillo se complica cuando ambos descubren que la corrupción dentro del edificio es mucho más profunda de lo que imaginaban.

Corrupción y justicia: "El complejo de apartamentos" llegará este 11 de junio. Foto: Netflix

12 de julio:

Susana y Elvira: Sin plan B (Comedia)

Dos ex mejores amigas que llevan años distanciadas se reencuentran ante un objetivo común: organizar una boda de altísimo perfil donde absolutamente nada puede salir mal. Sin embargo, con sus diferencias intactas, lo imprevisto hará gran presencia.

13 de julio:

Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri (Acción)

En medio de una feroz batalla en tres frentes por el legendario tesoro de los ainu, Asirpa y Sugimoto llegan a la temida prisión de Abashiri, donde los aguardan el Hombre sin Rostro y la verdad sobre el pasado del padre de Asirpa.

16 de julio:

El Halcón (Comedia)

Lonnie Hawkins fue el golfista número uno del mundo en 2004. Ahora, en los últimos nueve hoyos de su carrera, su cuerpo le pide que se retire mientras su corazón insiste en que todavía no terminó.

Yo antes de ser yo (Drama)

Jati es un estudiante ejemplar con un padre exigente y una vida aparentemente perfecta. Pero cuando los ataques de pánico comienzan a desestabilizarlo, las grietas ocultas en su familia salen a la luz y ya no hay forma de ignorarlas.

17 de julio:

El mapa de los anhelos (Drama)

Antes de morir, Lucy diseña un juego especial para su hermana Greta, que la llevarán a emprender un inesperado viaje de autodescubrimiento y romance.

Heartstopper: Forever (Romance)

Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos. Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela. Película que concluye las tres temporadas de la serie.

23.000 vidas (Drama)

Un grupo de jóvenes zarpa hacia el Mediterráneo para salvar las vidas de los refugiados, una misión que pondrá a prueba sus nociones sobre la ley y la justicia.

El palacio del este (Terror)

Un hombre capaz de transitar el mundo de los espíritus y una dama de la corte que escucha a los muertos reciben la orden del rey para adentrarse en el palacio del este y desentrañar sus oscuros secretos. Lo que encuentran allí desafiará todo lo que creían saber sobre la vida y la muerte.

Deseo (Thriller)

Lucero vive una vida de lujo, un marido devoto y una familia perfecta. Pero cuando un joven entrenador de natación llega a su hogar e inicia una atracción se convierte en una relación secreta que amenaza con destruirlo todo lo que construyó.

22 de julio:

El otro padre (Drama)

Una médica que busca desesperadamente un donante de riñón para salvar a su hija hace un descubrimiento que lo cambia todo: una relación secreta y una prueba de ADN que podrían destruir a dos familias al mismo tiempo.

GIGN: Unidad de élite (Thriller - acción)

Un oficial de alto rango a punto de retirarse ve cómo un ataque sin precedentes sacude a su unidad. Obligado a volver a la acción, deberá liderar una misión peligrosa que lo enfrenta no solo al enemigo, sino también a los fantasmas de su propio pasado.

La producción llega desde Francia con una historia de acción frenética. Foto: web

Una tóxica historia de amor (Documental)

Lo que comenzó como una serie de correos amenazantes terminó en una espiral de venganza que involucró a un agente federal de Estados Unidos recién casado y a su ex pareja. Un documental que explora los peligrosos límites entre la obsesión y las consecuencias legales.

23 de julio:

Nueva vida en Ransom Canyon - Temporada 2 (Drama)

Tres familias de ganaderos navegan las complejidades del amor, la lealtad y los conflictos en medio de las imponentes tundras y ríos de la región montañosa de Texas.

El cobrador de deudas - Temporada 3 (Acción)

Atormentado por los errores del pasado y un diagnóstico terminal que le acorta el horizonte, un ex cobrador de deudas regresa al bajo mundo para proteger a las víctimas de una organización violenta que no conoce límites.

Te quiero desde siempre (Romance)

La vida de una mujer cambia por completo cuando su mejor amigo de toda la vida, anuncia su compromiso. En medio de la confusión y el dolor, descubre que el amor verdadero puede haber estado frente a ella todo el tiempo.

24 de julio:

Los creyentes (Thriller)

Ruth regresa a casa tras años de distanciamiento familiar cuando su madre muere en circunstancias inexplicables. Allí reencuentra a su padre, convertido en un hombre agresivo y obsesionado con una siniestra teoría de la conspiración. La tensión entre ambos crece hasta el punto en que Ruth comienza a preguntarse si está compartiendo techo con el asesino de su propia madre.

Musafir Cafe (Romance)

Chander y Sudha sienten una atracción inmediata, pero el destino los separa antes de que puedan darle una oportunidad. Ese breve romance marca a Chander para siempre y lo lleva a abrir una cafetería para conocer a alguien más.

72 horas (Comedia)

Un ejecutivo publicitario de cuarenta años es añadido por error al chat grupal de una despedida de soltero organizada por veinteañeros. Para salvar su carrera y reputación, los sigue en una alocada aventura de 72 horas en Miami que no olvidará jamás.

29 de julio:

Furioso (Drama)

Herido y sin memoria, un hombre encuentra refugio junto a un entrenador de artes marciales mixtas y descubre en el ring una razón para seguir adelante. Dividido entre un futuro lleno de posibilidades y un pasado que se niega a dejarlo ir, deberá decidir quién quiere ser.

La mujer prohibida (Drama)

La esposa de un político es rescatada de un intento de asesinato por un famoso cantante, y entre ellos se enciende una pasión imposible de ignorar.

30 de julio:

Bomba en el Pan Am 103 (Thriller)

A fines de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre una pequeña localidad de Escocia, dejando 270 muertos en lo que se convertiría en el atentado terrorista más letal perpetrado en suelo británico. Esta producción, reconstruye el caso a través de testimonios y archivos reales.