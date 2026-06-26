26 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 26 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 26 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 26 de junio

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 26 de junio

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 26 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 26 de junio

1. El chico de la última fila (Drama)

La relación entre un joven escritor y su profesor de literatura evoluciona hasta convertirse en un vínculo tan inspirador como peligroso.

Embed - El chico de la última fila | Tráiler oficial | Netflix

2. Agente Kim reactivado (Acción)

Mientras trabaja como gerente, Kim intenta sobrellevar su día a día como padre soltero. Sin embargo, todo cambia cuando secuestran a su hija, por lo que decide recurrir a sus viejas habilidades como antiguo espía de Corea del Norte, país que ahora lo considera parte de una lista negra.

Las películas que se estrenan el 26 de junio

1. Hermanito (Comedia)

Un exitoso agente inmobiliario cuya vida cambia por completo cuando aparece un supuesto hermano menor con una personalidad completamente opuesta a la suya.

Hermanito - Netflix - película 2026
John Cena y Eric Andr&eacute; protagonizan la comedia m&aacute;s divertida del mes.

John Cena y Eric André protagonizan la comedia más divertida del mes.

2. Torrente presidente (Comedia)

José Luis Torrente recibe una inesperada propuesta para convertirse en candidato presidencial, una situación que desatará una serie de episodios tan absurdos como hilarantes a una escala internacional.

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