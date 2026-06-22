22 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Netflix

El final de "Te encontraré" en Netflix explicado: quién estaba detrás de la desaparición

La serie se ha convertido en una de las más vistas de Netflix gracias a un final que sorprendió a los espectadores. En esta nota, conocé cuál es el destino de sus personajes y los secretos más importantes que revela la historia.

El final de Te encontraré en Netflix explicado: quién estaba detrás de la desaparición

El final de "Te encontraré" en Netflix explicado: quién estaba detrás de la desaparición

 Por Luis Calizaya

El final de "Te encontraré", la serie de Netflix basada en una novela de Harlan Coben, cierra con una revelación tan inesperada como emocional. Lo que comienza como la búsqueda desesperada de un padre por su hijo desaparecido termina destapando una red de mentiras y un complot que cambia por completo el destino de la familia Burroughs.

Te encontraré - Netflix (1)

La historia detrás de la desaparición: así termina "Te encontraré"

David Burroughs (Sam Worthington), acusado de asesinar a su propio hijo Matthew, pasa años en prisión convencido de una verdad devastadora. Sin embargo, todo cambia cuando aparece una fotografía que demuestra que el niño está vivo. A partir de ese momento, su objetivo es escapar para descubrir la verdad y reconstruir una familia destruida por una condena errónea.

Con la ayuda de Rachel (Britt Lower), su cuñada y periodista, David inicia una investigación que lo lleva a destapar una cadena de corrupción, encubrimientos y manipulación de pruebas que lo incriminaban a través de un arma, su ADN y el testimonio de una vecina, los cuales comienzan a desmoronarse.

Giros clave: huida, conspiraciones y una red de poder

La fuga de David abre una persecución policial intensa mientras se revelan piezas clave del caso. Detrás del montaje aparece una red de intereses que involucra a figuras poderosas, manipulación de testigos y decisiones tomadas para proteger secretos del pasado.

En paralelo, se descubre que la desaparición de Matthew no es un caso aislado, sino parte de un plan mucho más complejo, donde incluso la identidad del niño entra en duda. Las relaciones familiares rotas y las lealtades cruzadas se convierten en el centro del conflicto.

Rachel, atrapada entre la lealtad a su familia y la búsqueda de la verdad, termina siendo una pieza clave para reconstruir lo ocurrido.

Te encontraré - Netflix (2)

El desenlace final: quién estaba detrás de todo

El giro final revela que el secuestro de Matthew está vinculado a un entramado familiar y empresarial encabezado por los Payne. La manipulación de pruebas, el uso de identidades falsas y un encubrimiento a gran escala explican por qué el caso se mantuvo oculto durante tanto tiempo.

La verdad sobre Matthew finalmente sale a la luz, cuando su desaparición fue parte de un plan cuidadosamente ejecutado que involucró engaños y asesinatos para mantener el control de la situación. En el clímax, David logra enfrentarse a los responsables, mientras la historia culmina con una resolución violenta que pone fin a la conspiración.

Meses después, la historia muestra un cierre más calmado. David ha sobrevivido y su condena ha sido anulada. Rachel reconstruye su vida tras el trauma, mientras otras relaciones familiares intentan recomponerse tras todo lo ocurrido.

Reparto de la serie

  • Sam Worthington: David Burroughs
  • Britt Lower: Rachel Mills
  • Milo Ventimiglia: Hayden
  • Logan Browning: Sarah Greer
  • Erin Richards: Cheryl Dreason
  • Jonathan Tucker: Adam Mackenzie
  • Chi McBride: Max Williams
  • Madeleine Stowe: Gertrude Payne

Tráiler de "Te encontraré"

Embed - Te encontraré | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (18 de junio)

Creía que su hijo había muerto, pero la verdad lo cambia todo en esta serie de Netflix

¿Por qué Netflix está llena de series turcas y coreanas? La explicación detrás del fenómeno

Tiene solo 12 episodios, está basada en una historia real y pronto dejará Netflix

Guía Netflix: qué mirar hoy, 14 de junio, sin perder tiempo buscando

Guía Netflix: qué mirar hoy, 13 de junio, sin perder tiempo buscando

Netflix estrenó un documental sobre un caso tan macabro que parece ficción

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (12 de junio)

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de junio video

Guía Netflix: qué mirar hoy, 21 de junio, sin perder tiempo buscando
Recomendada por Messi: cuál es la miniserie de Netflix que lo emocionó y aconseja ver video

"Somos muy parecidos": la frase de Messi tras ver esta serie en Netflix

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

El lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Terrible choque en Maipú: un muerto y una mujer herida de gravedad