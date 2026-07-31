Para ver esta noche: la cruda serie policial de Netflix basada en hechos reales que impacta a todos

Los documentales sobre crímenes reales siguen ganando protagonismo en Netflix y ahora es el turno de " Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad ". La serie de tres capítulos que revive el crímen de cuatro universitarios , reconstruye la investigación y revela detalles inéditos de uno de los casos más mediáticos de la última década.

La serie documental revive el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron encontrados sin vida en noviembre de 2022 en una vivienda ubicada fuera del campus, en la ciudad de Moscow .

Así ofrece una reconstrucción cronológica del caso a partir de grabaciones de cámaras corporales de la policía, material de archivo inédito y entrevistas con familiares, amigos e investigadores que siguieron de cerca la investigación.

La madrugada del 13 de noviembre de 2022 , luego de una salida nocturna, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin fueron asesinados a puñaladas dentro de la vivienda que compartían en King Road . Horas después, los compañeros que sobrevivieron alertaron a la policía al notar que una de las jóvenes no respondía. En un primer momento, los agentes creyeron que se trataba de una emergencia médica , pero rápidamente descubrieron que estaban frente a un cuádruple homicidio.

La investigación movilizó a la Policía de Moscow, la Policía Estatal de Idaho y al FBI. Durante semanas, las autoridades analizaron cientos de pruebas mientras intentaban identificar al responsable y contener la preocupación de toda la comunidad universitaria.

El avance decisivo llegó gracias a una funda de cuchillo hallada en la escena del crimen, cuyo ADN fue vinculado mediante genealogía genética forense con Bryan Kohberger, estudiante de doctorado en Criminología de la cercana Universidad Estatal de Washington. A esa evidencia se sumaron registros de telefonía móvil y grabaciones de cámaras de seguridad, que situaban al sospechoso en las inmediaciones de la vivienda antes y durante la madrugada de los asesinatos.

Según la investigación, Kohberger habría planificado el crimen con antelación. Los investigadores también descubrieron publicaciones antiguas en internet que reflejaban su interés por la criminología y por comprender la mente criminal, además de antecedentes de conflictos con profesores y estudiantes durante su etapa universitaria.

El caso policial aún genera desconcierto. Foto: web

Finalmente, el hombre se declaró culpable de los cuatro asesinatos y fue condenado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, evitando así un juicio que podría haber derivado en la pena de muerte. Sin embargo, días después de la sentencia anunció su intención de retirar la declaración de culpabilidad, aseguró ser inocente y presentó una solicitud para impugnar la condena.

La decisión reavivó el dolor de las familias de las víctimas, especialmente la de Kaylee Goncalves, que cuestionó públicamente el intento del condenado por revertir el fallo y reclamó que la atención vuelva a centrarse en las vidas que fueron arrebatadas aquella madrugada.

Quiénes están detrás del documental

Dirección: Skye Borgman

Skye Borgman Producción: Joe Berlinger

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Tráiler de "Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad"