Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 29 de julio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorpora solo series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
1. Furioso (Drama)
Herido y sin memoria, Marcelo encuentra refugio junto a un entrenador de artes marciales mixtas y descubre en el ring una razón para seguir adelante. Dividido entre un futuro lleno de posibilidades y un pasado que se niega a dejarlo ir, deberá decidir quién quiere ser.
2. Proyecto final (Thriller)
Una estudiante es víctima de acoso escolar y ciberacoso hasta que la situación termina de forma trágica. Para homenajearla, un grupo de compañeros decide realizar un documental sobre su vida, pero, a medida que avanza la investigación, descubre secretos ocultos detrás del caso y un giro final que nadie esperaba.
3. Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad (Documental)
En 2022, un grupo de estudiantes universitarios de Idaho fue brutalmente asesinado en una vivienda ubicada cerca del campus. A través de testimonios de familiares, amigos e investigadores, además de archivos policiales y material de la causa, el documental reconstruye los hechos y el desarrollo de la investigación hasta identificar al responsable del crimen.