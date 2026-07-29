29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Netflix

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de julio

Netflix actualiza su catálogo este 29 de julio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de julio

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de julio

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan hoy, 29 de julio

1. Furioso (Drama)

Herido y sin memoria, Marcelo encuentra refugio junto a un entrenador de artes marciales mixtas y descubre en el ring una razón para seguir adelante. Dividido entre un futuro lleno de posibilidades y un pasado que se niega a dejarlo ir, deberá decidir quién quiere ser.

2. Proyecto final (Thriller)

Una estudiante es víctima de acoso escolar y ciberacoso hasta que la situación termina de forma trágica. Para homenajearla, un grupo de compañeros decide realizar un documental sobre su vida, pero, a medida que avanza la investigación, descubre secretos ocultos detrás del caso y un giro final que nadie esperaba.

3. Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad (Documental)

En 2022, un grupo de estudiantes universitarios de Idaho fue brutalmente asesinado en una vivienda ubicada cerca del campus. A través de testimonios de familiares, amigos e investigadores, además de archivos policiales y material de la causa, el documental reconstruye los hechos y el desarrollo de la investigación hasta identificar al responsable del crimen.

Temas
Seguí leyendo

La película española de Netflix con un final inesperado: qué significa el desenlace de "Los creyentes"

Guía Netflix: qué mirar hoy, 25 de julio, sin perder tiempo buscando

Netflix tiene una de las series más atrapantes y ya tiene asegurada una cuarta temporada

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (24 de julio)

El secreto que cambia todo en "Deseo": así termina la película más comentada de Netflix

La serie policial de Netflix que podés terminar en un día y te mantiene en tensión hasta el final

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (23 de julio)

La joya oculta de Netflix que volvió a ser tendencia entre los amantes del terror

Lee además
Una divertida película para ver hoy en Netflix: de qué trata 72 horas, con Kevin Hart video

Netflix arrasa con la comedia de Kevin Hart que ya suma 22,1 millones de visualizaciones
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de julio

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de julio
LO QUE SE LEE AHORA
Una divertida película para ver hoy en Netflix: de qué trata 72 horas, con Kevin Hart video

Netflix arrasa con la comedia de Kevin Hart que ya suma 22,1 millones de visualizaciones

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas.

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol