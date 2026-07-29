Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de julio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 29 de julio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorpora solo series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Herido y sin memoria, Marcelo encuentra refugio junto a un entrenador de artes marciales mixtas y descubre en el ring una razón para seguir adelante. Dividido entre un futuro lleno de posibilidades y un pasado que se niega a dejarlo ir, deberá decidir quién quiere ser.

2. Proyecto final (Thriller)

Una estudiante es víctima de acoso escolar y ciberacoso hasta que la situación termina de forma trágica. Para homenajearla, un grupo de compañeros decide realizar un documental sobre su vida, pero, a medida que avanza la investigación, descubre secretos ocultos detrás del caso y un giro final que nadie esperaba.

3. Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad (Documental)

En 2022, un grupo de estudiantes universitarios de Idaho fue brutalmente asesinado en una vivienda ubicada cerca del campus. A través de testimonios de familiares, amigos e investigadores, además de archivos policiales y material de la causa, el documental reconstruye los hechos y el desarrollo de la investigación hasta identificar al responsable del crimen.