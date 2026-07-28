Sobre el final, Gimnasia dejó escapar el empate y perdió 1 a 0 ante San Lorenzo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima disputó la segunda fecha del Torneo Clausura con una visita de riesgo a San Lorenzo de Almagro, pero regresó con las manos vacías. Luego de debutar con una victoria frente a Central Córdoba , el Lobo cayó 1 a 0 sobre el final del segundo tiempo y ahora buscará recuperarse ante Unión en el estadio Víctor Legrotaglie .

La tarde en el Nuevo Gasómetro comenzó con expectativas para Gimnasia de Mendoza , que llegaba fortalecido tras su triunfo en la primera fecha del Torneo Clausura . Del otro lado, San Lorenzo buscaba recuperarse luego de la eliminación en la Copa Argentina y de la derrota por 1 a 0 frente a Lanús en su debut en el certamen.

Sin embargo, el desarrollo del primer tiempo mostró un panorama diferente. El Ciclón monopolizó la posesión de la pelota , aunque le faltó claridad para generar situaciones de verdadero peligro frente al arco defendido por César Rigamonti . Con el correr de los minutos, el conjunto mendocino logró afirmarse y equilibró el trámite del partido .

APARECIÓ EL ARQUERO CON MÁS TAPADAS DEL MUNDIAL: Orlando Gill salvó el arco de San Lorenzo ante Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/J2d6NsyleD

La ocasión más clara para el Lobo llegó sobre el final de la primera etapa. Ezequiel Muñoz conectó de cabeza un centro dentro del área, pero el arquero Orlando Gill reaccionó a tiempo y, con una gran intervención, evitó la apertura del marcador.

El complemento mantuvo la misma intensidad, aunque con pocas situaciones de gol. A los 8 minutos, Alejo Córdoba convirtió para San Lorenzo con una chilena, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

ERA EL GOL DE SU VIDA: Córdoba se inventó una gran pirueta para marcar el 1-0 de San Lorenzo contra Gimnasia de Mendoza, pero fue anulado por offside.



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Después de esa acción, Gimnasia intentó adelantarse algunos metros, aunque con el paso de los minutos optó por replegarse y defender el empate. La estrategia parecía dar resultado hasta que, a los 40 minutos, Rodrigo Auzmendi aprovechó una oportunidad dentro del área y marcó el 1 a 0 definitivo para el conjunto azulgrana.

ARRIBA EL CICLÓN EN EL NUEVO GASÓMETRO: asístencia de Rodríguez y gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo contra Gimnasia de Mendoza.



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Con el gol en contra y poco tiempo por delante, el equipo dirigido por Darío Franco no encontró los caminos para llegar al empate y terminó sufriendo su primera derrota en el Torneo Clausura.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Mendoza

Tras la caída en el Nuevo Gasómetro, Gimnasia buscará recuperarse en la tercera fecha del Torneo Clausura, cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro se disputará el próximo sábado desde las 15.30.

La síntesis de Gimnasia - San Lorenzo

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