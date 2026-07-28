28 de julio de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Sobre el final, Gimnasia dejó escapar el empate y perdió 1 a 0 ante San Lorenzo

El Lobo sufrió su primera derrota en su segunda presentación del Clausura de la Copa de la Liga Profesional tras visitar al Cuervo. Mirá todos los detalles que dejó el partido.

Sobre el final, Gimnasia dejó escapar el empate y perdió 1 a 0 ante San Lorenzo

Sobre el final, Gimnasia dejó escapar el empate y perdió 1 a 0 ante San Lorenzo

Foto: AFA
Por Sección Andino Sports

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima disputó la segunda fecha del Torneo Clausura con una visita de riesgo a San Lorenzo de Almagro, pero regresó con las manos vacías. Luego de debutar con una victoria frente a Central Córdoba, el Lobo cayó 1 a 0 sobre el final del segundo tiempo y ahora buscará recuperarse ante Unión en el estadio Víctor Legrotaglie.

San Lorenzo le quitó la alegría a Gimnasia: así fue el partido

La tarde en el Nuevo Gasómetro comenzó con expectativas para Gimnasia de Mendoza, que llegaba fortalecido tras su triunfo en la primera fecha del Torneo Clausura. Del otro lado, San Lorenzo buscaba recuperarse luego de la eliminación en la Copa Argentina y de la derrota por 1 a 0 frente a Lanús en su debut en el certamen.

Sin embargo, el desarrollo del primer tiempo mostró un panorama diferente. El Ciclón monopolizó la posesión de la pelota, aunque le faltó claridad para generar situaciones de verdadero peligro frente al arco defendido por César Rigamonti. Con el correr de los minutos, el conjunto mendocino logró afirmarse y equilibró el trámite del partido.

La ocasión más clara para el Lobo llegó sobre el final de la primera etapa. Ezequiel Muñoz conectó de cabeza un centro dentro del área, pero el arquero Orlando Gill reaccionó a tiempo y, con una gran intervención, evitó la apertura del marcador.

El complemento mantuvo la misma intensidad, aunque con pocas situaciones de gol. A los 8 minutos, Alejo Córdoba convirtió para San Lorenzo con una chilena, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Después de esa acción, Gimnasia intentó adelantarse algunos metros, aunque con el paso de los minutos optó por replegarse y defender el empate. La estrategia parecía dar resultado hasta que, a los 40 minutos, Rodrigo Auzmendi aprovechó una oportunidad dentro del área y marcó el 1 a 0 definitivo para el conjunto azulgrana.

Con el gol en contra y poco tiempo por delante, el equipo dirigido por Darío Franco no encontró los caminos para llegar al empate y terminó sufriendo su primera derrota en el Torneo Clausura.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Mendoza

Tras la caída en el Nuevo Gasómetro, Gimnasia buscará recuperarse en la tercera fecha del Torneo Clausura, cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro se disputará el próximo sábado desde las 15.30.

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