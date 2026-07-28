El Senado analiza una reforma que divide al deporte federado de Mendoza

La CoMeDe Confederación Mendocina de Deportes manifestó su rechazo al proyecto que busca una reforma en la Ley Provincial del Deporte y cuestionó especialmente la posible eliminación del Documento de Identidad Deportiva (DID) .

La entidad, que reúne a más de 30 federaciones y asociaciones deportivas de Mendoza , advirtió que la iniciativa podría dejar sin efecto una herramienta desarrollada durante años con recursos propios y sin financiamiento del Estado provincial.

El presidente de la Confederación, Humberto Pagano , también expresó su malestar por la falta de diálogo con la Subsecretaría de Deportes y reclamó que las instituciones que sostienen el deporte federado sean escuchadas antes de avanzar con modificaciones a la normativa.

El proyecto fue presentado por el senador provincial de la Unión Cívica Radical Eduardo Martín y comenzó a ser analizado por las comisiones de Turismo, Cultura y Deportes y de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.

La propuesta modifica la Ley Provincial 6.457 de Ordenamiento del Deporte y la Recreación, sancionada en 1997, y plantea dos cambios principales: eliminar el Consejo Provincial del Deporte y Recreación y derogar el Documento de Identidad Deportiva.

Desde el oficialismo sostienen que ambas herramientas quedaron obsoletas y que su eliminación permitiría reducir trámites burocráticos, especialmente para los deportistas que necesitan acceder a la Licencia Especial Deportiva.

Según los fundamentos de la iniciativa, el Consejo Provincial del Deporte no funciona de manera regular, no registra reuniones periódicas y sus tareas fueron asumidas en la práctica por la Subsecretaría de Deportes, las federaciones y las asociaciones deportivas.

Qué es el Documento de Identidad Deportiva

El Documento de Identidad Deportiva fue creado para registrar y acreditar a deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros, técnicos y otras personas vinculadas con la actividad deportiva federada.

La normativa vigente establece que el DID debe incluir, entre otros datos, el número de documento de la persona, la disciplina que practica, la institución a la que pertenece, la función que desempeña y su correspondiente habilitación médica. Su otorgamiento está a cargo de la Confederación Mendocina de Deportes, bajo fiscalización del organismo provincial competente.

La credencial también es uno de los documentos requeridos actualmente para tramitar la Licencia Especial Deportiva en determinados ámbitos de la administración y del sistema educativo provincial.

El autor del proyecto considera que este documento se superpone con los registros que ya poseen los clubes, asociaciones y federaciones, que administran fichajes, seguros, aptos físicos y habilitaciones competitivas. Además, sostiene que la falta del DID puede impedir que un deportista federado acceda a una licencia especial, aun cuando tenga vigente el resto de la documentación requerida.

La defensa de la Confederación Mendocina de Deportes

Pagano rechazó esos argumentos y aseguró que la Confederación trabajó durante casi dos décadas para modernizar el sistema y desarrollar una aplicación digital destinada a centralizar la información de los deportistas mendocinos. “Quieren eliminar una herramienta sin ofrecer una alternativa”, cuestionó el dirigente, quien aseguró que la plataforma fue desarrollada con aportes privados y que su implementación no demandaría recursos económicos al Estado provincial.

Según explicó, la aplicación permitiría cargar aptos médicos, gestionar licencias deportivas, acreditar la condición de cada atleta y establecer una vía de comunicación directa con las personas vinculadas con las distintas disciplinas.

La Confederación también proyecta utilizar esta herramienta para avanzar en beneficios destinados a los deportistas, como descuentos, servicios médicos, facilidades para viajar y la posibilidad de gestionar en el futuro un boleto deportivo. Pagano afirmó que mantuvieron conversaciones con empresas e instituciones para incorporar beneficios a la plataforma.

Reclamo por la falta de diálogo

El titular de Co.Me.De. insistió en que el objetivo de la institución no es confrontar con el Gobierno provincial, sino construir una política deportiva conjunta entre el Estado, las organizaciones deportivas y el sector privado.

También defendió el trabajo ad honorem de los dirigentes que integran las federaciones y asociaciones, y remarcó que estas instituciones cumplen un papel fundamental en el acompañamiento de los deportistas y en la organización de las competencias.

Desde la Confederación pidieron que los legisladores escuchen su propuesta antes de eliminar el Documento de Identidad Deportiva y reclamaron una instancia de diálogo con la Subsecretaría de Deportes.

Hasta el momento, la reforma se encuentra en etapa de análisis legislativo y no fue convertida en ley. El debate deberá continuar en las comisiones del Senado antes de llegar al recinto.