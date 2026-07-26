Se frenó la llegada de Andrea Pirlo a la Selección de Italia: el polémico motivo

La Selección de Italia no vive sus mejores años y busca un director técnico con la experiencia suficiente para remontar esta mala racha. Sin embargo, la búsqueda tiene sus complejidades. Tras la negativa de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti al cargo, todo indicaba que próximamente Andrea Pirlo asumiría la responsabilidad, pero, otra vez, la Azzurra no la tiene fácil.

El exjugador estaba próximo a convertirse en el nuevo director técnico de la Selección, pero surgió una polémica alrededor de sus contratos. Se trata de una casa de apuestas rusa, Fonbet, que cayó mal en los fanáticos italianos.

Actualmente Pirlo dirige el Dubai United de los Emiratos Árabes Unidos, es embajador mundial de la casa de apuestas, y ambas entidades estarían vinculadas. El dilema surge dado que en Italia ningún jugador de fútbol puede estar relacionado a este tipo de organizaciones que incentivan la ludopatía. Si bien existe la opción de que Pirlo finalmente decida rescindir su contrato con la empresa rusa y convertirse en el DT de Italia, la polémica escala a nivel político.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Pina Picierno manifestó su postura frente a la polémica que envuelve al exjugador y sus vínculos comerciales: "Tras la enésima derrota y otra clasificación mundial fallida, el fútbol italiano habría necesitado una revolución cultural, ética y de gestión . La elección de Andrea Pirlo va en la dirección opuesta".

Además, criticó: "No importa si Pirlo es prorruso o no. Cuenta lo que ha elegido hacer: prestar, libre y repetidamente, su propio prestigio a una operación de normalización del régimen de Putin, participando en iniciativas explotadas por la propaganda del Kremlin mientras Ucrania era bombardeada. No ha sido un simple partido de fútbol, sino un eslabón de la estrategia con la que Moscú busca demostrar que todo puede continuar como si nada. Por eso la elección de Pirlo ha sido un grave error".

Dopo l’ennesima disfatta e un’altra qualificazione mondiale mancata, il calcio italiano avrebbe avuto bisogno di una rivoluzione culturale, etica e gestionale. La scelta di Andrea Pirlo va nella direzione opposta.

Pirlo è stato un campione straordinario. Da allenatore, fin qui,… — Pina Picierno (@pinapic) July 25, 2026

El exfutbolista Paolo Maldini, y flamante director del área Técnica de la Federación Italiana de Fútbol, se encuentra nuevamente en una encrucijada: ¿Destrabará la llegada de Pirlo a pesar de las críticas o irá en busca de otra opción tras varios rechazos?