Godoy Cruz derrotó a Central Norte y se metió en zona de Reducido en la Primera Nacional

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba consiguió un valioso triunfo al vencer 2 a 1 a Central Norte de Salta por la 22ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional , en un encuentro disputado en el estadio Feliciano Gambarte .

Con goles de Martín Pino y Axel Rodríguez , el conjunto dirigido por Pablo De Muner sumó su segunda victoria consecutiva y confirmó su fortaleza como local, donde permanece invicto en lo que va del campeonato.

El Tomba mostró superioridad desde el inicio y apenas a los 3 minutos encontró la apertura del marcador.

Tras un rebote concedido por el arquero Hass , Martín Pino aprovechó la oportunidad para poner el 1 a 0 y darle tranquilidad al equipo mendocino.

La presión de Godoy Cruz no disminuyó y a los 28 minutos, Axel Rodríguez coronó una gran jugada con una excelente definición para establecer el 2 a 0, reflejando en el resultado el claro dominio del conjunto local.

Antes del descanso, Elías Calderón descontó de cabeza para Central Norte, a los 40 minutos, y dejó abierto el partido de cara al complemento.

El Tomba resistió y se quedó con tres puntos clave

En la segunda mitad, Godoy Cruz administró la ventaja y, aunque sufrió en los minutos finales por los intentos del conjunto salteño, logró sostener el resultado para quedarse con una victoria tan ajustada como merecida.

El equipo mendocino volvió a exhibir una sólida actuación en el Feliciano Gambarte, escenario donde atraviesa un presente destacado.

Invicto en casa y en puestos de clasificación

Con este triunfo, Godoy Cruz alcanzó su quinta victoria consecutiva como local y continúa invicto en esa condición.

En los 11 partidos disputados en el Feliciano Gambarte, el Expreso acumula:

7 triunfos

4 empates

Ninguna derrota

Además, los tres puntos le permitieron ingresar a los puestos de clasificación al Reducido, antes de afrontar un exigente compromiso el próximo sábado, cuando visite a Ferro, líder de la Zona A.

Cuál será el próximo compromiso del Tomba

Tras este encuentro, Godoy Cruz afrontará la fecha 23 de la Primera Nacional frente a Ferro Carril Oeste. El partido se disputará el próximo sábado 1 de agosto, en condición de visitante.

La síntesis

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