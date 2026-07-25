25 de julio de 2026
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Asociación del Fútbol Argentino

Un ex titular de la IGJ aseguró que la AFA no habría declarado más de US$500 millones

Daniel Vítolo reveló nuevos detalles sobre la investigación por presuntas irregularidades en la AFA y la Superliga. Además, se refirió a su salida de la Inspección General de Justicia.

Un ex titular de la IGJ aseguró que la AFA no habría declarado más de US$500 millones

Un ex titular de la IGJ aseguró que la AFA no habría declarado más de US$500 millones

Foto: Marcelo Capece (NA)
Por Sitio Andino Política

La investigación sobre presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Daniel Vítolo, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), afirmara que la detección de más de 500 millones de dólares sin declarar fue el principal detonante de la causa. Además, vinculó el caso con inconsistencias contables detectadas durante su gestión.

Balances irregulares y sin respuestas por AFA: qué reveló el ex titular de la IGJ

En declaraciones a Radio Rivadavia, Vítolo explicó que las inconsistencias detectadas se dividían en dos grandes bloques. Según indicó, unos US$111 millones correspondían a montos sin justificar en los balances de la AFA, mientras que otros US$400 millones estaban relacionados con la Superliga, una asociación civil vinculada a la entidad.

Vítolo comparó la causa de AFA de con el Fifagate.

Vítolo comparó la causa de AFA de con el Fifagate.

"Cuando le pedimos a la AFA, en su momento, que aclarara inconsistencias durante 10 años, detectamos que había un conjunto de US$111 millones no explicados en cuentas de la entidad, y cerca de US$400 millones no explicados en la Superliga", afirmó.

El ex funcionario sostuvo que esas inconsistencias marcaron el inicio de las investigaciones que hoy continúan en el ámbito judicial. Además, señaló que existen similitudes entre esta causa y el denominado Fifagate, al considerar que ambos procesos comenzaron con presuntas irregularidades en los estados contables.

También aseguró que, mientras encabezaba la IGJ, detectó otra inconsistencia por US$15 millones vinculada a partidos disputados por la Selección argentina.

Según explicó, US$8 millones figuraban como cobrados, mientras que los US$7 millones restantes aparecían registrados como una deuda pendiente de pago. Afirmó que, cuando solicitaron precisiones sobre esa operación, nunca obtuvieron una respuesta.

Asimismo, indicó que esas operaciones se habrían canalizado a través de TourProdEnter, una empresa con sede en Miami que aparece mencionada en la investigación.

En ese marco, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida buscaría acceder a los contratos comerciales internacionales de la firma para obtener documentación que permita reconstruir el circuito financiero utilizado para administrar los ingresos internacionales de la AFA y determinar el destino de los fondos involucrados.

Por otra parte, Vítolo también se refirió a su salida de la Inspección General de Justicia. Relató que, tras el cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia, recibió inicialmente el respaldo para continuar en el cargo. Sin embargo, aseguró que finalmente fue desplazado por decisión del entonces ministro, quien, según su versión, pretendía designar a una persona de su confianza.

El ex titular de la IGJ sostuvo que su apartamiento estuvo relacionado con las investigaciones sobre la AFA, aunque esa afirmación forma parte de su interpretación de los hechos y no constituye una conclusión judicial.

Fuente: NA.

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