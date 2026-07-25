La Libertad Avanza apuesta a agosto para destrabar las leyes económicas de Milei

La Libertad Avanza apuesta a reactivar en agosto la agenda económica en el Senado.

La Libertad Avanza intentará avanzar con proyectos considerados estratégicos para la gestión de Javier Milei . Entre las prioridades figuran el Súper RIGI, la reforma del Banco Central, la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías y la reforma de la Ley General de Sociedades.

Tras varios meses de escasos avances legislativos, La Libertad Avanza apuesta a reactivar en agosto la agenda económica en el Senado con el objetivo de conseguir la aprobación de una serie de proyectos que permanecen demorados por la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas.

Desde marzo, el oficialismo solo logró convertir en ley el acuerdo vinculado al pago a los fondos buitres, mientras que el resto de las iniciativas económicas continúa esperando tratamiento en la Cámara alta.

La estrategia del oficialismo contempla avanzar durante agosto con un paquete de iniciativas que considera clave para la segunda etapa de la gestión del presidente Javier Milei .

Entre los proyectos prioritarios aparecen:

Súper RIGI .

. Reforma de la Ley de Propiedad Privada .

. Cambios al régimen de Zonas Frías .

. Reforma de la Ley General de Sociedades .

. Reforma del Banco Central.

Según el Gobierno, estas normas apuntan a fomentar las inversiones, reducir regulaciones, fortalecer la seguridad jurídica y avanzar en la transformación económica impulsada por el Ejecutivo.

La reforma del Banco Central, una prioridad

Uno de los proyectos considerados más importantes por la Casa Rosada es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa busca:

Prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.

Reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

Establecer como objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda.

Para el oficialismo, esta reforma constituye una de las bases del programa económico que impulsa el Gobierno.

Propiedad Privada: el proyecto que podría avanzar primero

La iniciativa con mayores posibilidades de avanzar es la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, cuyo tratamiento fue fijado para el 6 de agosto, luego de haber sido postergado en cuatro oportunidades por falta de consenso.

El debate también expuso diferencias dentro del propio oficialismo entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, respecto de la reforma de la Ley de Tierras.

Finalmente, el texto consensuado con sectores dialoguistas mantiene un rol para las provincias en la autorización de ventas de tierras a inversores extranjeros.

Entre los principales cambios se establece que:

Los Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera no podrán adquirir tierras rurales sin autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Las operaciones en zonas de seguridad de frontera también requerirán ambas autorizaciones.

Se elimina el mecanismo de "silencio administrativo", por el cual la falta de respuesta oficial durante seis meses implicaba la aprobación automática de la operación.

Zona Fría continúa sin consenso

Otro de los proyectos que espera tratamiento es la modificación del régimen de Zonas Frías, aprobada en Diputados el pasado 20 de mayo.

La iniciativa propone limitar el beneficio del subsidio al gas para concentrarlo en la Patagonia, Malargüe y la Puna, eliminando la ampliación aplicada en 2021 a ciudades de 15 provincias.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 1,7 millones de hogares dejarían de recibir ese beneficio si la ley es sancionada.

Sin embargo, el proyecto encuentra resistencia en parte del radicalismo y de bloques provinciales, entre ellos los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, además de otros legisladores de la oposición dialoguista.

El Súper RIGI apunta a captar inversiones millonarias

Otro de los ejes de la agenda oficialista es el denominado Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de Diputados y aguarda su tratamiento en comisiones del Senado.

La propuesta fue diseñada por el Ministerio de Economía para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos vinculados con nuevas tecnologías e industrias de alto valor agregado.

Entre las actividades alcanzadas figuran:

Litio y uranio.

Biotecnología.

Fabricación de baterías.

Hidrógeno verde.

Vehículos eléctricos.

Energías renovables.

Reactores nucleares modulares.

Semiconductores.

Inteligencia artificial.

Para acceder a los beneficios fiscales y cambiarios previstos por el régimen, los proyectos deberán acreditar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones exigidos por el RIGI original.

La reforma de la Ley General de Sociedades

La agenda oficialista también incluye la reforma de la Ley General de Sociedades, impulsada por Federico Sturzenegger.

El proyecto propone otorgar mayor libertad a los socios para definir el funcionamiento interno de las empresas, reduciendo la intervención estatal.

Entre los cambios más relevantes figuran:

Menor capacidad regulatoria de los registros públicos.

Objetos sociales más amplios y flexibles.

Posibilidad de aplicar derecho extranjero o mercantil internacional en conflictos societarios.

Incorporación de cláusulas arbitrales para resolver disputas sin acudir a la Justicia ordinaria.

El oficialismo espera que agosto sea un mes clave para avanzar con este conjunto de iniciativas y acelerar una agenda legislativa que permanece prácticamente paralizada desde el inicio del período ordinario.