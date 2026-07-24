Hackeo al Senado de Mendoza: qué se sabe del ataque que dejó inactiva la página oficial

Este viernes, la página web del Senado de Mendoza sufrió un hackeo y permanece fuera de servicio. El sitio de la Cámara Alta albergó una imagen del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y una campaña antirracismo.

"No hay nada justo en Argentina; tú no eres la Justicia. Mientras un país esté plagado de racistas corruptos y miembros de milicias, nunca se hará lo justo y correcto. Ahora somos nosotros quienes te juzgamos", indicaba la página hackeada del Senado.

Además, en el mensaje indicaba la autoría del hacker, llamado "B133DR00T". Se trata de otro mensaje en medio de la polémica por las acusaciones hacia Argentina, que acusan de ser un país racista, tras los hechos en la Copa del Mundo 2026.

El ataque a la web de la Cámara de Senadores se ejecutó días después del análisis en comisiones del proyecto de Ley de Ciberseguridad, que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo . En el encuentro había participado la ministra de Seguridad, Mercedes Rus , quien compartió los fundamentos de la norma, los alcances y la función que cumpliría al proteger la infraestructura digital del Estado.

En la red social X, el hacker publicó que había llegado a la Argentina y cuestionó a las autoridades estadounidenses: "¿Qué va a hacer la Interpol? Qué empiece el juego".

Qué dijeron desde la Cámara de Senadores

En horas de la tarde, desde la Cámara Alta confirmaron el ataque a la web oficial y que se encuentra fuera de servicio. "Nuestro equipo trabaja para restablecer su funcionamiento a la mayor brevedad posible", informaron.

A su vez, aclararon que "los servicios de consulta de leyes, búsqueda de expedientes y demás herramientas legislativas funcionan con normalidad y pueden utilizarse ingresando en: www.senadomza.gov.ar".