24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Hackeo

Hackeo al Senado de Mendoza: qué se sabe del ataque que dejó inactiva la página oficial

La página oficial de la Cámara de Senadores de Mendoza fue hackeada este viernes y quedó fuera de servicio tras la aparición de un mensaje.

Hackeo al Senado de Mendoza: qué se sabe del ataque que dejó inactiva la página oficial

Hackeo al Senado de Mendoza: qué se sabe del ataque que dejó inactiva la página oficial

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

Este viernes, la página web del Senado de Mendoza sufrió un hackeo y permanece fuera de servicio. El sitio de la Cámara Alta albergó una imagen del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y una campaña antirracismo.

"No hay nada justo en Argentina; tú no eres la Justicia. Mientras un país esté plagado de racistas corruptos y miembros de milicias, nunca se hará lo justo y correcto. Ahora somos nosotros quienes te juzgamos", indicaba la página hackeada del Senado.

Además, en el mensaje indicaba la autoría del hacker, llamado "B133DR00T". Se trata de otro mensaje en medio de la polémica por las acusaciones hacia Argentina, que acusan de ser un país racista, tras los hechos en la Copa del Mundo 2026.

El ataque a la web de la Cámara de Senadores se ejecutó días después del análisis en comisiones del proyecto de Ley de Ciberseguridad, que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo. En el encuentro había participado la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien compartió los fundamentos de la norma, los alcances y la función que cumpliría al proteger la infraestructura digital del Estado.

En la red social X, el hacker publicó que había llegado a la Argentina y cuestionó a las autoridades estadounidenses: "¿Qué va a hacer la Interpol? Qué empiece el juego".

Qué dijeron desde la Cámara de Senadores

En horas de la tarde, desde la Cámara Alta confirmaron el ataque a la web oficial y que se encuentra fuera de servicio. "Nuestro equipo trabaja para restablecer su funcionamiento a la mayor brevedad posible", informaron.

A su vez, aclararon que "los servicios de consulta de leyes, búsqueda de expedientes y demás herramientas legislativas funcionan con normalidad y pueden utilizarse ingresando en: www.senadomza.gov.ar".

Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo envió a Diputados la ley de Inocencia Fiscal para el blanqueo de dólares

Quién es Fernando Subirats, nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El Gobierno le puso fecha al tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Por qué Javier Milei viaja a Brasil y cuál será su agenda oficial

José Valerio: "Quien ejerce el poder busca que las decisiones no las tome el pueblo"

Karina envió un mensaje electoral a gobernadores: cómo vienen las negociaciones en Mendoza

Qué implica la adhesión de Mendoza al RIMI y el cierre del Fondo para la Trasformación

Qué es el RIMI y qué implica para Mendoza

Lee además
El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán

Ahora podés cobrar en dólares: ¿de qué se trata la nueva medida del Banco Central?
Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

El Gobierno dice que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses
LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de la Corte se refirió a la importancia del juicio por jurados. video

José Valerio: "Quien ejerce el poder busca que las decisiones no las tome el pueblo"

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

El Paso Internacional Los Libertadores cerrado por temporal: la pérdida diaria para el transporte y los exportadores

Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña: preparan operativo para cuando reabra el paso. video

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Nieve intensa en Mendoza: Las Leñas habilita el 100% de sus pistas. (Foto gentileza José Mayorga)

Tras la intensa nevada, un centro de esquí habilita el 100% de sus pistas en Mendoza

Los trabajos de Vialidad Nacional fueron suspendidos debido a la intensidad del temporal. video

Hasta cuándo se extenderá el histórico temporal de nieve en Alta Montaña

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras