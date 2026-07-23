Karina Milei envió un mensaje electoral a gobernadores: cómo vienen las negociaciones en Mendoza

El Gobierno nacional continúa su plan de mostrar señales de mayor apertura política hacia las provincias . Karina Milei se ha puesto al frente de ese giro y en las últimas horas envió un mensaje con tónica electoral . En ese contexto, Mendoza aparece como uno de los distritos donde las negociaciones están más avanzadas , con un acuerdo que ordena el escenario de cara a 2027.

La secretaria general de la Presidencia protagonizó un poco inusual video institucional difundido por Casa Rosada, en el que aseguró que “el gobierno nacional se preocupa por todas las provincias” , en el marco de un convenio sellado con Santa Fe. La aparición de la funcionaria, caracterizada en los primeros tres años de gobierno por su escasa propensión al habla (en público), marca el intento del oficialismo de reconstruir vínculos con gobernadores aliados , clave para sostener la gobernabilidad y proyectar la reelección de Javier Milei, el principal objetivo de la gestión libertaria.

El mensaje de Karina Milei se enmarca en una negociación más amplia que la Casa Rosada abrió con los gobernadores , con tres objetivos centrales:

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz

Las gestiones están encabezadas por Diego Santilli (jefe de Gabinete), Luis Caputo y operadores políticos del oficialismo (Eduardo "Lule" Menem, el principal), que empezaron a habilitar concesiones en temas sensibles para las provincias.

La Nación avanza con acuerdos políticos con las provincias. El objetivo central: el respaldo a la reelección de Milei.

Entre ellos figuran obras de infraestructura, fondos adeudados, financiamiento internacional, reparto de ATN y transferencias previsionales. Bajo ese marco, Santa Fe se benefició con la cesión de la ruta A012, que fue leída como una señal de pragmatismo, con una administración (la de Maximiliano Pullaro), si bien "dialoguista", con la que ha tenido cruces políticos en el pasado.

Además, en el Gobierno aseguran que ya cuentan con los votos para avanzar en la reforma electoral, lo que incluye la suspensión de las PASO, una medida que también impacta en la estrategia de los gobernadores.

El rol de Mendoza para Karina Milei y Casa Rosada

Dentro de ese mapa, Mendoza aparece como uno de los distritos donde la relación con Nación está más aceitada. Alfredo Cornejo ha profundizado charlas con Karina y los operadores mileístas.

En Casa de Gobierno insisten con un pacto de palabra en el que se selló un compromiso nacional de no interferencia en la definición de candidaturas provinciales, lo que le otorga margen al oficialismo mendocino para ordenar su interna sin presión libertaria.

El entendimiento incluiría no presentar un candidato propio a gobernador desde La Libertad Avanza, respetar el liderazgo territorial de Cornejo y sostener un esquema de cooperación política y legislativa. A cambio, el radicalismo mendocino mantiene su respaldo a la agenda nacional, tanto en el Congreso como en el plano institucional.

Alfredo Cornejo, uno de los principales aliados de los hermanos Javier y Karina Milei en el Interior. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

PASO sí, PASO no: la particularidad mendocina

Contradicciones de lado, la negociación con la Rosada incluye el respaldo de los legisladores radicales mendocinos a la eliminación (o suspensión) de las PASO en el Congreso. Sin embargo, en Mendoza se sostendrán y no habrá cuestionamientos libertarios. De hecho, Cornejo ya lo confirmó con mucha antelación.

Esta definición es central porque impacta directamente en la interna de Cambia Mendoza (que también integra La Libertad Avanza), donde distintos sectores ya empiezan a posicionarse de cara a la sucesión provincial.

El principal afectado por el entendimiento entre Cornejo y Karina Milei es Luis Petri, quien viene proyectando su candidatura a gobernador desde hace tiempo. De no existir el respaldo libertario a su postulación, bajan sus expectativas, aunque desde su entorno afirman que no existe tal acuerdo político entre el gobernador y el mileísmo.

Por ahora, lo que sí está claro es que Mendoza forma parte del grupo de provincias donde la Casa Rosada apuesta a acuerdos políticos amplios, en contraste con otros distritos donde planea competir con candidatos propios.