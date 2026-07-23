El Gobierno de Mendoza promulgó la ley de adhesión al RIMI

RIMI: incentivo a inversiones en la provincia de Mendoza
El Ejecutivo adhirió al RIMI, una herramienta creada por el Gobierno nacional para promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones y favorecer la creación de empleo. En Mendoza, las empresas que inviertan podrán acceder durante diez años a beneficios complementarios a los previstos por la legislación nacional, entre ellos:
Estabilidad impositiva
Prioridad para acceder a programas de financiamiento
Subsidios de tasas
Capacitaciones
Asistencia técnica
Programas de empleo
Espacios en parques industriales
Régimen especial de facilidades para el pago del impuesto al sello
El Poder Ejecutivo confirmó que los sueldos de los estatales serán depositados esta misma semana.
Foto: Yemel Fil
Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán contar con un certificado de cumplimiento fiscal emitido por la Administración Tributaria Mendoza, además de cumplir con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación. F
Disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento
Las acciones que el Fondo posee en Mendoza Fiduciaria S.A. serán transferidas al Ejecutivo provincial reemplazará al organismo como fiduciaria en los fideicomisos donde actualmente participa, con la excepción de algunas alternativas previstas para el fideicomiso del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).
Esta disolución implicará una reorganización del personal en otras áreas del Estado. El resto de los trabajadores podrá acceder al retiro voluntario. Quienes no acepten esa alternativa y no sean requeridos por otro organismo pasarán a disponibilidad por seis meses y, posteriormente, se extinguirá la relación laboral.
Reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casino
Otro de los puntos importantes de la ley es el otorgamiento al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC) de un plazo de un año para modificar estructuras, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el "equilibrio económico" y garantizar la "sostenibilidad financiera" del organismo. También se suspendió transitoriamente algunas disposiciones legales para facilitar ese proceso de reorganización.
archivo sitio andino
En cuanto a los trabajadores, el Gobierno incluyó un esquema para el personal alcanzado, en el que los empleados podrán optar por un retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización prevista por la normativa vigente, aceptar una reubicación en otra dependencia de la administración pública provincial o, si ninguna de esas alternativas prospera, se extinguirá el vínculo laboral con el pago de la indemnización correspondiente.
Además, quienes cesen en sus funciones podrán mantener la cobertura de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en las condiciones previstas por la legislación vigente.
Liquidación de activos
Otro punto de ley es el cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos (DAABO). Se trata de una limpieza de carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, para reducir costos y evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia.