Fondo de la Transformación y el Crecimiento: rumores de disolución y alerta en el sector productivo de Mendoza

Una serie de versiones y rumores sobre el futuro del Fondo de la Transformación y el Crecimiento crecieron durante la mañana del miércoles, abriendo interrogantes sobre el futuro del organismo que viene realizando una tarea fundamental en el financiamiento de emprendedores y de momentos críticos de la economía mendocina, como la época de cosecha .

Una fuente interna del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza advirtió a Sitio Andino sobre una inminente decisión oficial que genera fuerte preocupación entre los trabajadores y el sector productivo .

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Según la versión, se habrían impartido directivas para que en los primeros días de abril se presente un proyecto orientado a la disolución del organismo .

De acuerdo con el testimonio, el anuncio se produce en un momento crítico: “Estamos en plena temporada de créditos para cosecha y acarreo , otorgando financiamiento a miles de productores y emprendedores”, señaló la fuente, quien calificó la medida como “una locura total” por su impacto potencial sobre la operatoria vigente .

En ese marco, el personal del organismo habría sido convocado a una reunión general durante las próximas horas, en la que se oficializaría la decisión. No obstante, la fuente aseguró que la información ya circulaba desde un encuentro previo realizado en la Casa de Gobierno.

Sobrecarga operativa y presión del sector productivo

La incertidumbre se profundiza por la carga operativa actual. “Estamos desbordados de trabajo: análisis de créditos, contratos para firmar y desembolsos en curso”, detalló la fuente a Sitio Andino. A esto se suma la presión de los productores, quienes enfrentan dificultades para afrontar los gastos de la cosecha ya realizada por falta de financiamiento inmediato.

El posible cierre del organismo también impactaría en otros sectores. La fuente indicó que numerosos emprendedores de distintas actividades mantienen solicitudes en trámite o en preparación. Sin embargo, desde la conducción del FTyC se habría dispuesto suspender el ingreso de nuevas solicitudes debido a la saturación operativa durante la temporada de cosecha.

image La época de cosecha y acarreo depende en gran parte de los créditos a tasa subsidiada del Fondo para la Transformación y Crecimiento

Silencio oficial y reacción política

Consultadas las autoridades del Fondo por Sitio Andino, optaron por el silencio como respuesta, mientras crece la preocupación tanto dentro del FTyC como entre los actores productivos que dependen de sus líneas de financiamiento.

Por su parte, la diputada provincial Gabriela Lizana, del Frente Renovador, presentó en la Legislatura Provincial un pedido de informes sobre la situación del Fondo, que dada la magnitud del hecho debería obtener respuesta de parte del Ejecutivo en un plazo perentorio.

La historia del Fondo de la Transformación

El próximo 1 de junio, el FTyC cumple 32 años desde su creación. En su historia otorgó créditos por más de US$ 1.100 millones.

El Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) es el organismo de crédito oficial de la Provincia que, año a año, apoya a inversores de todos los sectores de la economía mendocina. En casi tres décadas de vida, aprobó créditos que beneficiaron a alrededor de 30.000 empresarios y emprendedores.

La misión del FTyC es brindar financiamiento blando a los distintos sectores de la economía, en forma directa o a través de alianzas con otros organismos públicos y privados.

En pos de este objetivo, el FTyC trabaja coordinadamente con Mendoza Fiduciaria SA y Cuyo Aval SGR, para articular mecanismos de financiamiento y garantías que faciliten el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas mendocinas.

Una reparación historica

El FTyC nació luego de un proceso que comenzó en 1993, cuando Mendoza recibió 617 millones de dólares en concepto de regalías petrolíferas mal liquidadas, por un juicio que le entabló a la Nación en la década del ’80.

Así, el 21 de octubre de 1993, durante el Gobierno de Rodolfo Gabrielli, a través de la ley 6071, se creó el “Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de la Provincia de Mendoza”.

El 1 de junio de 1994 se inauguró la primera sede con atención al público en 9 de Julio 1257 de la Ciudad de Mendoza y el primer crédito se otorgó el 28 de junio de 1995, que fue para malla antigranizo en una finca de San Rafael.

Líneas de financiamiento

El FTyC tiene, o tenía, hasta el momento disponibles líneas de crédito para inversiones en general; para capital de trabajo; para que los productores protejan sus cultivos con malla antigranizo y para que implementen sistemas de eficiencia hídrica, y también para cubrir las necesidades del sector ganadero.

Además, bonifica tasas bancarias, mecanismo muy útil porque, a través de él, se optimizan recursos llegando a más beneficiarios de todos los sectores de la economía provincial.