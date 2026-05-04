Cómo fijan precios los supermercados: estrategias, costos y psicología del consumo

La metodología de fijar precios de los supermercados es una ingenieria social

En apariencia, el supermercado es el último eslabón de la cadena comercial: el lugar donde el consumidor simplemente paga por los productos que necesita. Sin embargo, detrás de cada etiqueta de precio existe un entramado de decisiones económicas que combinan microeconomía aplicada , análisis de datos , negociación comercial y psicología del consumo .

La fijación de precios en un supermercado, lejos de ser un proceso lineal como en un comercio minorista ( costo + gastos + ganancia = precio final ), responde a una lógica estratégica: no se trata de cuánto vale un producto, sino de cuánto conviene cobrar por él en función del comportamiento del consumidor , la competencia y el contexto macroeconómico .

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El precio que el consumidor encuentra en la góndola es el resultado de múltiples componentes. En primer lugar, aparece el costo de adquisición , es decir, el precio al que el supermercado compra el producto al proveedor. A esto se suman los costos logísticos , que incluyen transporte, almacenamiento y, en muchos casos, pérdidas por vencimiento o rotura.

También inciden los costos operativos , como salarios, energía eléctrica, alquileres y mantenimiento de los locales, así como los costos financieros , particularmente relevantes en economías inflacionarias como la argentina.

Sin embargo, el elemento más determinante no es el costo en sí, sino el margen comercial que la empresa decide aplicar. Y aquí aparece una característica central del negocio: los supermercados no utilizan márgenes uniformes. Por el contrario, aplican una lógica diferencial según el tipo de producto.

Así, algunos bienes de consumo masivo como aceite, azúcar o leche pueden venderse con márgenes muy bajos o incluso negativos, con el objetivo de atraer clientes. En cambio, otros productos menos comparables (como especias o artículos gourmet) suelen incorporar márgenes significativamente más altos.

¿La lógica es clara? No se maximiza la ganancia por producto, sino la rentabilidad total del carrito de compras.

inflacion, canasta basica, supermercados, alimentos.jpg Lo precios en los supermercados se fijan por una importante cantidad de variables y contienen varias sorpresas Foto: NA

El poder de negociación y las economías de escala

Las grandes cadenas de supermercados operan con una ventaja estructural frente a pequeños comercios: su capacidad de negociación. Gracias al volumen de compra, pueden obtener descuentos, bonificaciones y condiciones comerciales más favorables por parte de los proveedores.

En muchos casos, estas negociaciones incluyen acuerdos de exhibición, financiamiento o promociones compartidas. Incluso pueden establecerse condiciones de exclusividad o plazos de pago extendidos, lo que transforma al supermercado en algo más que una góndola: en un actor financiero dentro de la cadena.

A esto se suman las economías de escala. La centralización logística, el uso de tecnología para gestionar inventarios y la compra masiva permiten reducir costos unitarios. Sin embargo, esta eficiencia no siempre se traduce en precios más bajos para el consumidor: en muchos casos, también habilita estrategias más sofisticadas de margen y segmentación.

Estrategias de pricing: mucho más que poner precios

Uno de los aspectos más complejos del negocio es la definición de precios desde el punto de vista estratégico. Aquí entran en juego herramientas clásicas de la microeconomía combinadas con aportes de la economía del comportamiento, que incluye una alta participación de la sociología.

Entre las más utilizadas se encuentran los precios psicológicos, como fijar un valor de 999 en lugar de 1000, aprovechando la tendencia del consumidor a percibir el número como significativamente menor.

También es clave el uso de precios de referencia. Los consumidores rara vez evalúan un precio en términos absolutos: lo hacen comparándolo con valores previos o con productos similares. De allí la proliferación de etiquetas que indican descuentos sobre un precio anterior, aun cuando ese valor haya sido modificado previamente.

Otra estrategia central es la discriminación de precios, que consiste en cobrar distintos valores según el tipo de cliente. En Argentina, esto se observa con claridad en los descuentos asociados a bancos, billeteras virtuales o programas de fidelización. Un mismo producto puede tener precios distintos según el medio de pago o el día de la semana.

Finalmente, los supermercados aplican lo que se conoce como gestión por categorías. En lugar de analizar cada producto de manera aislada, se diseñan estrategias para grupos completos de bienes. Dentro de cada categoría se definen productos “gancho”, opciones premium y marcas propias, buscando optimizar el resultado global.

Promociones y ofertas: el arte de influir en la decisión de compra

Las promociones ocupan un lugar central en la estrategia comercial de los supermercados. Lejos de ser simples reducciones de precio, funcionan como herramientas para modificar el comportamiento del consumidor.

Entre las más habituales se encuentran los descuentos directos, los formatos “2x1” o “3x2” y las promociones bancarias. Sin embargo, su objetivo no siempre es liquidar stock. En muchos casos buscan incrementar el tráfico en tienda, estimular compras impulsivas o aumentar el volumen por transacción.

Desde la economía del comportamiento, estas estrategias explotan sesgos bien documentados. El miedo a la pérdida, por ejemplo, lleva a los consumidores a sentir que deben aprovechar una oferta antes de que desaparezca. El efecto ancla hace que un precio rebajado parezca atractivo en comparación con uno anterior, aunque siga siendo elevado.

En este contexto, no es extraño que algunas promociones impliquen, en la práctica, un precio similar o incluso superior al habitual, compensado por mayores volúmenes de venta.

Supermercados: Precios distintos para un mismo producto

Uno de los fenómenos que más desconcierta a los consumidores es la existencia de diferencias de precios para un mismo producto. Sin embargo, desde la teoría económica, estas variaciones tienen múltiples explicaciones.

La ubicación geográfica es uno de los factores principales. Los costos logísticos (en la Argentina exorbitantes en comparación internacional), el nivel de ingresos de la zona y la intensidad competitiva influyen directamente en la fijación de precios. En barrios de mayor poder adquisitivo, por ejemplo, es frecuente observar valores más elevados.

También incide la segmentación de clientes. Los supermercados ajustan sus estrategias en función de la sensibilidad al precio de cada público, lo que genera diferencias incluso dentro de una misma ciudad y hasta barrio.

A esto se suman los costos operativos específicos de cada sucursal, así como las decisiones estratégicas de posicionamiento. Algunas cadenas optan por competir en precio, mientras que otras priorizan la experiencia de compra o la calidad percibida.

Inflación y macroeconomía: el caso argentino

En economías estables, las estrategias de pricing pueden planificarse con cierto horizonte. Pero en contextos inflacionarios como el argentino, la fijación de precios se vuelve un proceso dinámico y permanente.

Los supermercados deben ajustar valores con frecuencia para evitar quedar rezagados frente al aumento de costos. Esto genera una mayor volatilidad de precios y una creciente dificultad para los consumidores a la hora de comparar.

Además, aparecen estrategias defensivas, como la reducción de surtido, el impulso a las marcas propias (que ofrecen mayores márgenes) y la anticipación de aumentos ante expectativas inflacionarias.

El componente financiero también adquiere relevancia. Los plazos de pago a proveedores y las promociones en cuotas se convierten en herramientas clave para gestionar el flujo de fondos en un entorno de alta incertidumbre.

La lógica detrás de la góndola

Lejos de ser un proceso simple, la fijación de precios en supermercados responde, como se ve, a una ingeniería económica compleja, donde interactúan costos, competencia, comportamiento del consumidor y contexto macroeconómico.

El resultado es un sistema en el que los precios no reflejan únicamente el valor de los productos, sino también las estrategias de las empresas para maximizar rentabilidad, atraer clientes y adaptarse a entornos cambiantes. En definitiva, cada precio en la góndola es menos una cifra aislada que el resultado de una decisión estratégica cuidadosamente diseñada.